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    «Аркадаг» начнет без раскачки

    Мерв — Аркадаг: прогноз ставки на футбол, чемпионат Туркменистана, 2 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Мерв» — «Аркадаг»
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    «Аркадаг»
    2 апреля в 5-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Мерв» и «Аркадаг». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мерв» — «Аркадаг», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 02 Апреля 2025 года

    Мерв

  • Мары
    •  Мерв 15:00 Аркадаг

    Аркадаг

  • Аркадаг
    •

    «Мерв»

    Турнирное положение: «Мерв» новый сезон начал довольно скромно. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мерв» в 4 стартовых турах разжился 4 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:2 она уступила «Небитчи».

    До того команда расписала мировую с «Ашхабадом» (0:0). Зато «Копетдаг» был обыгран весьма уверенно (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Мерв» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Мерв» не побеждает 2 матча кряду. Да и забила команда всего 3 мяча в 4 матчах.

    Матчи с «Аркадагом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Мерв» уступил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и забивает команда с огромнейшей натугой.

    «Аркадаг»

    Турнирное положение: «Аркадаг» фактически пропустил старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аркадаг» провел лишь один поединок. В нем команда уверенно расправилась с «Шагадамом» (4:0).

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    • Последние матчи: до старта в чемпионате команда добыла викторию. Со счетом 3:1 был обыгран «Ист Бенгал».

    До того команда минимально обыграла того же оппонента. Да и вообще, «Аркадаг» является безусловным гегемоном местного футбола.

    При этом «Аркадаг» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 16 забитыми мячами при одном пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аркадаг» явно намерен уверенно пройти всю дистанцию чемпионата. Да и состав команды по местным меркам выглядит выгодно.

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    При этом «Аркадаг» традиционно результативно атакует. В прошедшем чемпионате команда отличилась 147 (!) забитыми мячами в 30 поединках.

    Тылы команды тоже весьма надежны. В среднем она пропускает реже гола за матч, да и уровень противодействия в туркменском чемпионате не столь высокий.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. К тому же «Аркадаг» мотивирован максимально быстро взойти на первую строчку.

    Статистика для ставок

    • «Мерв» еще ни разу не отбирал очки у «Аркадага»

    • «Аркадаг» победил в 7 своих последних матчах

    • «Мерв» не побеждал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

    Прогноз: «Аркадаг» явно сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева крайне нестабильны, к тому же скромно стартовали в новом чемпионате.

    Ставка: Победа «Аркадага» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

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    Мерв — Аркадаг: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 02.04.202515:00. «Аркадаг» начнет без раскачки
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