2 апреля в 5-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Мерв» и «Аркадаг». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мерв» — «Аркадаг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мерв»

Турнирное положение: «Мерв» новый сезон начал довольно скромно. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Мерв» в 4 стартовых турах разжился 4 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:2 она уступила «Небитчи».

До того команда расписала мировую с «Ашхабадом» (0:0). Зато «Копетдаг» был обыгран весьма уверенно (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Мерв» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Мерв» не побеждает 2 матча кряду. Да и забила команда всего 3 мяча в 4 матчах.

Матчи с «Аркадагом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Мерв» уступил 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и забивает команда с огромнейшей натугой.

«Аркадаг»

Турнирное положение: «Аркадаг» фактически пропустил старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Аркадаг» провел лишь один поединок. В нем команда уверенно расправилась с «Шагадамом» (4:0).

Последние матчи: до старта в чемпионате команда добыла викторию. Со счетом 3:1 был обыгран «Ист Бенгал».

До того команда минимально обыграла того же оппонента. Да и вообще, «Аркадаг» является безусловным гегемоном местного футбола.

При этом «Аркадаг» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 16 забитыми мячами при одном пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аркадаг» явно намерен уверенно пройти всю дистанцию чемпионата. Да и состав команды по местным меркам выглядит выгодно.

При этом «Аркадаг» традиционно результативно атакует. В прошедшем чемпионате команда отличилась 147 (!) забитыми мячами в 30 поединках.

Тылы команды тоже весьма надежны. В среднем она пропускает реже гола за матч, да и уровень противодействия в туркменском чемпионате не столь высокий.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. К тому же «Аркадаг» мотивирован максимально быстро взойти на первую строчку.

Статистика для ставок

«Мерв» еще ни разу не отбирал очки у «Аркадага»

«Аркадаг» победил в 7 своих последних матчах

«Мерв» не побеждал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

Прогноз: «Аркадаг» явно сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева крайне нестабильны, к тому же скромно стартовали в новом чемпионате.

Ставка: Победа «Аркадага» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40