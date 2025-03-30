Сокол
Урал
«Сокол»
Турнирное положение: Саратовцы нынче твердо стоят на вылет. На данный момент они занимают 17 место в турнирной таблице.
При этом «Сокол» на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча в 25 матчах первого дивизиона.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Саратовцы уступили проблемной «Алании» (1:2).
До того команда подписала мировую с «Ротором» (2:2). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Нефтехимику» (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Сокол» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Саратовцы не побеждают уже более полутора месяцев. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.
Матчи с «Уралом» для команды традиционно складываются неудачно. В четырех очных поединках «Сокол» уступил 3 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Над Алексеем Стукаловым висит Дамоклов меч увольнения.
«Урал»
Турнирное положение: Уральцы бьются за повышение в классе. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.
Причем «Урал» на 6 очков отстает от искомой 2 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Уральцы расписали мировую с тульским «Арсеналом» (0:0).
До того команда натужно переиграла «моряков» (2:1). Да и поединок с «Рубином» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Уральцы весенний цикл проводят достаточно продуктивно. Команда Олега Шатова не проигрывает 3 матча кряду.
При этом «Урал» имеет сложности с реализацией. Уральцы настреляли 33 мяча в 25 матчах второго по рангу дивизиона страны.
Продуктивный сезон выдает Мартин Секулич. Хорват в нынешнем сезоне настрелял 8 мячей в ворота соперников.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Уральцы твердо намерены вернуться в первую четверку.
Статистика для ставок
- Уральцы не проигрывают 3 матча кряду
- «Сокол» не побеждает уже полтора месяца
- Саратовцы еще ни разу в истории не обыгрывали «Урал»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 5.03.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.44 и 1.44.
- 2.03Динамо — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.85Эспаньол — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
- 2.13Бавария — Санкт-Паули: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: Команда Шатова бьется за возвращение в РПЛ, и явно начнет встречу максимально активно.
Саратовцы весной не блещут стабильностью, к тому же имеют огромные сложности в плане реализации.
Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.43.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.44