20 марта в 5-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Габон и Сейшельские острова. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Габон — Сейшельские острова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Габон

Турнирное положение: Габонцы нынешнюю квалификацию проводят неплохо. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Габон в 4 турах отбора набрал 9 зачетных пунктов. Причем команда забила 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Габонцы в серии пенальти уступили Гамбии.

При этом чуть ранее габонцы подписали мировую с Гамбией (0:0). А вот поединок с ЦАР завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах Габон разжился 2 победами. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Габонцы способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда не пропускает 3 матча кряду.

В матче с островитянами команда явно не собирается терять очки. Габон лишь на один пункт отстает от лидеров группы ивуарийцев.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Габонцы не должны иметь проблем с аутсайдером.

Сейшельские острова

Турнирное положение: Островитяне крайне слабо проводят квалификацию на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем Сейшельские острова в 4 стартовых турах еще не разжились очками. При этом команда в этих матчах отличилась всего 2 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Сейшельские острова уступили Намибии (1:3).

До того команда проиграла еще и сборной Анголы (2:3). Да и встреча с Лесото завершилась паритетом (1:1).

Вообще же, Сейшельские острова в 5 своих последних матчах уступили 4 раза. Забила в них команда 6 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе островитяне выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает уже 2 года!

К слову, Сейшельские острова уступили в 2 своих последних поединках. Да и в свои ворота команда пропустила 22 мяча в 4 матчах квалификации.

Имея весьма скромный по именам состав, Сейшельские острова, тем не менее, постараются добыть первые очки. Команда постарается сдержать атаки соперника.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только оппонент выглядит куда монолитнее.

Статистика для ставок

Островитяне не побеждают уже 2 года

Габон в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч

Габонцы не пропускали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Габон — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.02. Ничья оценена в 23.00, а победа оппонента — в скромные 67.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.14 и 5.50.

Прогноз: Номинальные хозяева бьются за лидерство в группе, и явно будут максимально активно атаковать.

Сейшельские острова ужасно обороняются, однако вполне способны найти свой шанс в контратаках.

Ставка: Обе забьют за 4.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 2.75