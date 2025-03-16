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    Продолжит ли «Страсбур» побеждать?

    «Страсбур» — «Тулуза». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига 1, 16 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбур» — «Тулуза»
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    «Страсбур»
    16 марта в 26-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбур» и «Тулуза». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбур» — «Тулуза», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Марта 2025 года

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 19:15 Тулуза

    Тулуза

  • Франция. Лига 1
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    «Страсбур»

    Турнирное положение: «Страсбур» бьется за попадание в зону еврокубков. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.

    При этом «Страсбур» на всего на 2 очка отстает от искомого 6 места. А вот в собственные ворота команда пропустила 32 мяча в 25 матчах.

    Страсбург — Тулуза: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. С минимальным счетом был обыгран «Нант».

    До того команда переиграла еще и «Осер» (1:0). При этом чуть ранее она подписала сухую мировую с «Брестом».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Страсбур» забил 6 мячей, не пропустив в свои ворота ни разу.

    Не сыграют: Гемиссонги Уаттара — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Страсбур» относительно неплохо атакует. Команда настреляла 39 мячей в 25 поединках Лиги 1.

    Матчи с «Тулузой» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Страсбур» победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команда твердо намерена запрыгнуть в топ-6.

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Фиолетовые» ходят в середняках Лиги 1. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Тулуза» на 8 зачетных баллов отстает от зоны еврокубков. При этом в собственные ворота команда пропустила 27 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Фиолетовые» не уступили «Монако» (1:1).

    До того команда учинила разгром «Анже» (4:0). Плюс поединок с «Гавром» завершился уверенной викторией (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тулуза» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Закария Абухляль, Гийом Рест — травмированы.

    Состояние команды: «Фиолетовые» проводят весьма продуктивный игровой цикл. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

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    При этом «Тулуза» не особо преуспевает в плане реализации. «Фиолетовые» настреляли 32 мяча в 25 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Особенно заметно отсутствие марокканца Абухляля.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Фиолетовые» постараются найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Обе команды пропускают в среднем чуть чаще гола за матч

    • «Тулуза» не проигрывала в 3 последних матчах

    • «Страсбур» не пропускает 5 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Страсбур» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Страсбур» победил в двух своих последних матчах, и явно не собирается сбавлять обороты.

    «Страсбур» бьется за попадание в еврокубки, и наверняка активно понесется в атаку.

    Ставка: Победа «Страсбура» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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    «Страсбур» — «Тулуза»: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 16.03.202519:15. Продолжит ли «Страсбур» побеждать?
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