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    Три зачетных балла для «шпор»?

    «Фулхэм» — «Тоттенхэм»: ставка и прогноз на АПЛ, 16 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Тоттенхэм»
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    Сон Хын Мин
    16 марта в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Марта 2025 года

    Фулхэм

  • Лондон
    •  Фулхэм 16:30 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Дачники» сражаются за попадание в еврокубки. На данный момент они занимают 10 место в турнирной таблице АПЛ.

    При этом «Фулхэм» на 5 очков отстают от искомой 6 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 38 мячей в 28 матчах.

    Фулхэм — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дачники» уступили «Брайтону» (1:2).

    До того команда в серии пенальти одолела «Манчестер Юнайтед» в рамках Кубка Англии. При этом чуть ранее она переиграла «Вулверхэмптон» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Фулхэм» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Райсс Нельсон, Кенни Тете, Харри Уилсон — травмированы. Саша Лукич — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Дачники» нынешний турнирный отрезок проводят относительно продуктивно. Забила команда 41 мяч в 28 поединках чемпионата.

    Матчи с «Тоттенхэмом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Фулхэм» победил 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Дачники» не проигрывают «шпорам» уже полтора года.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Тоттенхэм» аж на 13 очков отстает от 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 41 мяч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Шпоры» переиграли «АЗ Алкмаар» (3:1).

    До того команда подписала боевую мировую с «Борнмутом» (2:2). А вот первый поединок с «АЗ Алкмааром» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Кевин Дансо, Раду Драгусин, Деян Кулусевски, Ришарлисон — травмированы.

    Состояние команды: «Шпоры» нынче не блещут стабильностью результатов. Зато команда в среднем забивает фактически 2 мяча за матч.

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    При этом «Тоттенхэм» до последней виктории не мог победить 3 матча кряду. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

    В кадровом плане у команды нынче весьма непростая ситуация. Сразу несколько ведущих исполнителей угодили в клубный лазарет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Честолюбивые «шпоры» твердо намерены подняться повыше в таблице.

    Статистика для ставок

    • «Фулхэм» уже полтора года не проигрывает «шпорам»

    • «Тоттенхэм» в среднем забивает фактически 2 гола за матч

    • Обе команды в среднем пропускают значительно чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: «Шпоры», несмотря на все свои проблемы, сильнее соперника, и наверняка найдут бреши в его оборонительных редутах.

    Номинальные гости явно находятся не на своем месте, и явно намерены улучшить свое турнирное положение.

    Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 3.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

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