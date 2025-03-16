16 марта в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» сражаются за попадание в еврокубки. На данный момент они занимают 10 место в турнирной таблице АПЛ.

При этом «Фулхэм» на 5 очков отстают от искомой 6 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 38 мячей в 28 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дачники» уступили «Брайтону» (1:2).

До того команда в серии пенальти одолела «Манчестер Юнайтед» в рамках Кубка Англии. При этом чуть ранее она переиграла «Вулверхэмптон» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Фулхэм» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Райсс Нельсон, Кенни Тете, Харри Уилсон — травмированы. Саша Лукич — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Дачники» нынешний турнирный отрезок проводят относительно продуктивно. Забила команда 41 мяч в 28 поединках чемпионата.

Матчи с «Тоттенхэмом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Фулхэм» победил 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Дачники» не проигрывают «шпорам» уже полтора года.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Тоттенхэм» аж на 13 очков отстает от 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 41 мяч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Шпоры» переиграли «АЗ Алкмаар» (3:1).

До того команда подписала боевую мировую с «Борнмутом» (2:2). А вот первый поединок с «АЗ Алкмааром» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Кевин Дансо, Раду Драгусин, Деян Кулусевски, Ришарлисон — травмированы.

Состояние команды: «Шпоры» нынче не блещут стабильностью результатов. Зато команда в среднем забивает фактически 2 мяча за матч.

При этом «Тоттенхэм» до последней виктории не мог победить 3 матча кряду. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

В кадровом плане у команды нынче весьма непростая ситуация. Сразу несколько ведущих исполнителей угодили в клубный лазарет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Честолюбивые «шпоры» твердо намерены подняться повыше в таблице.

Статистика для ставок

«Фулхэм» уже полтора года не проигрывает «шпорам»

«Тоттенхэм» в среднем забивает фактически 2 гола за матч

Обе команды в среднем пропускают значительно чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Шпоры», несмотря на все свои проблемы, сильнее соперника, и наверняка найдут бреши в его оборонительных редутах.

Номинальные гости явно находятся не на своем месте, и явно намерены улучшить свое турнирное положение.

Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 3.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38