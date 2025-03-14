«Тоттенхэм» прошел «АЗ» в ярком ответном матче: дубль Одобера спас сезон «шпор»

Команда Энджа Постекоглу вновь продемонстрировала свой характер: гол Джеймса Мэддисона и дубль Вильсона Одобера вывели «шпор» вперед, но ошибки едва не стоили англичанам прохода дальше.
Впервые с 2013 года «Тоттенхэм» оказался в восьмерке сильнейших турнира и теперь встретится с «Айнтрахтом».
«Шпоры» начали агрессивно
После провала в первой игре в Нидерландах, где «Тоттенхэм» выглядел вялым и не создал практически ничего опасного, перед домашним матчем давление на команду возросло. Постекоглу прямо заявил: команда обязана дать фанатам что-то, за что можно зацепиться. И «шпоры» начали встречу с огромной энергией.
Уже на первой минуте Лукас Бергвалль влетел в жесткий отбор в центре поля, задав тон игре. Вернувшиеся в строй центрбеки Кристиан Ромеро и Микки ван де Вен уверенно контролировали оборону, а Викарио несколько раз выходил из ворот, чтобы разрушить потенциально опасные атаки «АЗ».
Гости старались сохранять плотность в защите и не давали «Тоттенхэму» свободных зон. Однако уже через четверть часа давление со стороны хозяев начало приносить плоды.
Первый гол Одобера за «Тоттенхэм»
На 26-й минуте настойчивость «шпор» наконец была вознаграждена. Сон Хын Мин агрессивно прессинговал Ваутера Гуса на линии штрафной «АЗ», заставив его ошибиться. Мяч рикошетом отлетел к Доминику Соланке, который быстро сориентировался и отпасовал на Вильсона Одобера.
Французу понадобилось пару мгновений: он первым касанием сместился под удобную ногу, а вторым элегантно закрутил мяч в дальний угол — 1:0! Это был первый гол Одобера за «Тоттенхэм» после летнего перехода из «Бернли» за 25 миллионов фунтов.
Постекоглу, обычно сдержанный на эмоции, не смог сдержаться — сжал кулак и что-то прокричал. Этот гол дал «шпорам» уверенность, а «АЗ» пришлось раскрываться.
Вспышка Мэддисона и неожиданный провал в обороне
Вторая половина началась с хаоса. Вратарь «Тоттенхэма» Викарио едва не подарил гол «АЗ», когда слишком долго держал мяч, но в последний момент едва не потерял его на ленточке ворот, проверив нервы болельщиков.
А уже через минуту «шпоры» забили второй. Педро Порро выиграл борьбу в центре поля, отдал мяч Сону, который разыграл быструю стенку с Мэддисоном. Английский полузащитник спокойненько отправил мяч в дальний угол — 2:0!
Казалось, что теперь лондонцы контролируют игру, но «АЗ» очень быстро воспользовался небрежностью соперника.
На 70-й минуте Одобер попытался отобрать мяч у соперника, его касание оказалось неудачным — мяч рикошетом от Бергвалля отлетел к Копмейнерсу. Хавбек «АЗ» без раздумий пробил в касание, поймав Викарио на противоходе — 2:1!
Стадион на секунду замер. «АЗ» почувствовал кровь, а «Тоттенхэм» вновь оказался в пограничном состоянии.
Героический финал: второй гол Одобера и спасение на ленточке
Ошибку надо было исправлять, и героем снова стал Одобер!
На 78-й минуте «шпоры» разогнали контратаку с глубины: Мэддисон прорвался вперед, разогнал фланг Джеда Спенса, чей прострел в центр штрафной пяткой подправил Соланке. Одобер оказался в нужном месте и в касание отправил мяч в сетку! 3:1!
Однако даже после этого «АЗ» не сдавался. В концовке «Тоттенхэм» чуть не упустил победу: Пэррот вышел один на один, а Викарио спас команду!
А спустя несколько секунд Мес де Вит бил почти в пустые ворота, но Биссума выбил мяч с ленточки, вызвав взрыв эмоций на стадионе. Финальный свисток! «Тоттенхэм» — в четвертьфинале Лиги Европы.
Для «Тоттенхэма» это был матч с невероятно высокими ставками. Поражение могло бы поставить крест на сезонных амбициях клуба, который уже вылетел из обоих кубков Англии и отстает в чемпионате.
Календарь и таблица Лиги Европы
Теперь впереди встречи с «Айнтрахтом», сможет ли «Тоттенхэм» сохранить еврокубковую форму и побороться за первый континентальный трофей с 1984 года?