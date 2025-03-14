«Тоттенхэм» прошел «АЗ» в ярком ответном матче: дубль Одобера спас сезон «шпор»

«Тоттенхэм» добился драматичной победы над «АЗ» (3:1) и пробился в четвертьфинал Лиги Европы, преодолев поражение в первой встрече (0:1).

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Тоттенхэм — АЗ Алкмар 3:1 Голы: 1:0 Вильсон Одобер (27'), 2:0 Джеймс Мэддисон (48'), 2:1 Пер Копмейнерс (63'), 3:1 Вильсон Одобер (74') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен (Арчи Грей, 61'), Джед Спенс, Педро Порро, Папе Сарр, Лукас Бергвалль (Бен Дэвис, 84'), Джеймс Мэддисон (Ив Биссума, 78'), Вильсон Одобер (Бреннан Джонсон, 78'), Доминик Соланке, Сон Хын Мин АЗ Алкмар: Ром-Джейден Овусу-Одуро, Давид Мёллер Вольфе, Алешандре Пенетра, Ваутер Гус (Кристиян Белич, 87'), Сеия Маикума (Свен Мейнанс, 80'), Пер Копмейнерс, Зико Бюрместер (Kees Smit, 68'), Йорди Класи, Эрнест Поку, Трой Пэрротт, Ибрахим Садик (Мес де Вит, 46')

Команда Энджа Постекоглу вновь продемонстрировала свой характер: гол Джеймса Мэддисона и дубль Вильсона Одобера вывели «шпор» вперед, но ошибки едва не стоили англичанам прохода дальше.

Впервые с 2013 года «Тоттенхэм» оказался в восьмерке сильнейших турнира и теперь встретится с «Айнтрахтом».

«Шпоры» начали агрессивно

После провала в первой игре в Нидерландах, где «Тоттенхэм» выглядел вялым и не создал практически ничего опасного, перед домашним матчем давление на команду возросло. Постекоглу прямо заявил: команда обязана дать фанатам что-то, за что можно зацепиться. И «шпоры» начали встречу с огромной энергией.

Уже на первой минуте Лукас Бергвалль влетел в жесткий отбор в центре поля, задав тон игре. Вернувшиеся в строй центрбеки Кристиан Ромеро и Микки ван де Вен уверенно контролировали оборону, а Викарио несколько раз выходил из ворот, чтобы разрушить потенциально опасные атаки «АЗ».

«Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар» globallookpress.com

Гости старались сохранять плотность в защите и не давали «Тоттенхэму» свободных зон. Однако уже через четверть часа давление со стороны хозяев начало приносить плоды.

Первый гол Одобера за «Тоттенхэм»

На 26-й минуте настойчивость «шпор» наконец была вознаграждена. Сон Хын Мин агрессивно прессинговал Ваутера Гуса на линии штрафной «АЗ», заставив его ошибиться. Мяч рикошетом отлетел к Доминику Соланке, который быстро сориентировался и отпасовал на Вильсона Одобера.

Французу понадобилось пару мгновений: он первым касанием сместился под удобную ногу, а вторым элегантно закрутил мяч в дальний угол — 1:0! Это был первый гол Одобера за «Тоттенхэм» после летнего перехода из «Бернли» за 25 миллионов фунтов.

«Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар» globallookpress.com

Постекоглу, обычно сдержанный на эмоции, не смог сдержаться — сжал кулак и что-то прокричал. Этот гол дал «шпорам» уверенность, а «АЗ» пришлось раскрываться.

Вспышка Мэддисона и неожиданный провал в обороне

Вторая половина началась с хаоса. Вратарь «Тоттенхэма» Викарио едва не подарил гол «АЗ», когда слишком долго держал мяч, но в последний момент едва не потерял его на ленточке ворот, проверив нервы болельщиков.

«Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар» globallookpress.com

А уже через минуту «шпоры» забили второй. Педро Порро выиграл борьбу в центре поля, отдал мяч Сону, который разыграл быструю стенку с Мэддисоном. Английский полузащитник спокойненько отправил мяч в дальний угол — 2:0!

Казалось, что теперь лондонцы контролируют игру, но «АЗ» очень быстро воспользовался небрежностью соперника.

На 70-й минуте Одобер попытался отобрать мяч у соперника, его касание оказалось неудачным — мяч рикошетом от Бергвалля отлетел к Копмейнерсу. Хавбек «АЗ» без раздумий пробил в касание, поймав Викарио на противоходе — 2:1!

«Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар» globallookpress.com

Стадион на секунду замер. «АЗ» почувствовал кровь, а «Тоттенхэм» вновь оказался в пограничном состоянии.

Героический финал: второй гол Одобера и спасение на ленточке

Ошибку надо было исправлять, и героем снова стал Одобер!

На 78-й минуте «шпоры» разогнали контратаку с глубины: Мэддисон прорвался вперед, разогнал фланг Джеда Спенса, чей прострел в центр штрафной пяткой подправил Соланке. Одобер оказался в нужном месте и в касание отправил мяч в сетку! 3:1!

«Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар» globallookpress.com

Однако даже после этого «АЗ» не сдавался. В концовке «Тоттенхэм» чуть не упустил победу: Пэррот вышел один на один, а Викарио спас команду!

А спустя несколько секунд Мес де Вит бил почти в пустые ворота, но Биссума выбил мяч с ленточки, вызвав взрыв эмоций на стадионе. Финальный свисток! «Тоттенхэм» — в четвертьфинале Лиги Европы.

«Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар» globallookpress.com

Для «Тоттенхэма» это был матч с невероятно высокими ставками. Поражение могло бы поставить крест на сезонных амбициях клуба, который уже вылетел из обоих кубков Англии и отстает в чемпионате.

Календарь и таблица Лиги Европы

Теперь впереди встречи с «Айнтрахтом», сможет ли «Тоттенхэм» сохранить еврокубковую форму и побороться за первый континентальный трофей с 1984 года?