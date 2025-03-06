«Тоттенхэм» провалился в Алкмаре: автогол Бергвалля, травма Соланке и тотальная грусть

АЗ быстро наказал «Тоттенхэм» за ошибки
Голландский клуб с первых минут продемонстрировал свою привычную агрессию. Болельщики на трибунах гнали команду вперёд, а футболисты АЗ раз за разом вскрывали уязвимые зоны в защите «Тоттенхэма». Особенно активно действовал Эрнест Поку, который доставил массу проблем Джеду Спенсу на фланге.
Первый тревожный звоночек для гостей прозвучал уже в дебюте — Поку легко ушёл от Спенса и прострелил в штрафную, но Трой Пэрротт пробил неточно.
А на 11-й минуте АЗ добился своего. После подачи углового Пэрротт пробил в сторону ворот, а Лукас Бергвалль, пытаясь выбить мяч, лишь срезал его за спину Викарио. Вратарь «шпор» не успел среагировать, и счёт стал 1:0.
АЗ не остановился и продолжил наращивать давление. На 25-й минуте «Тоттенхэм» едва не пропустил второй: Касиус ворвался в штрафную, но Пэрротт не смог замкнуть передачу, пробив прямо во вратаря.
В атаке у «Тоттенхэма» ничего не получалось. Мяч двигался слишком медленно, а решения принимались с опозданием. Единственный полумомент гости создали только к 40-й минуте, когда Бреннан Джонсон пробил выше ворот из-за пределов штрафной. Но для команды, претендующей на победу в турнире, это явно слишком мало.
Постекоглу меняет схему, но безрезультатно
В перерыве Постекоглу осознал, что игра не идёт, и заменил Матиса Теля на Уилсона Одобера. Это позволило Сон Хын Мину сместиться в центр атаки, а Бергваллю — играть выше. Швед чуть было не исправился за автогол, совершив рывок через полполя, но его удар прошёл в сантиметрах от штанги.
Однако дальше АЗ снова взял игру под контроль. На 65-й минуте Викарио спас «Тоттенхэм» от второго пропущенного мяча — Поку получил мяч в штрафной и пробил в дальний угол, но итальянский вратарь среагировал.
АЗ выглядел гораздо более организованной командой, грамотно перекрывал зоны и действовал быстрее. «Шпоры» же не сумели нанести ни одного удара в створ за второй тайм. Даже когда хозяева начали немного уставать, гости так и не воспользовались ситуацией.
Соланке снова травмировался, Бентанкур пропустит ответную игру
В последние 15 минут ситуация для «Тоттенхэма» ухудшилась. Доминик Соланке, который впервые за семь недель появился в старте после травмы колена, получил новый удар — на этот раз по спине — и покинул поле, держась за поясницу. Его участие в ответном матче под вопросом.
А затем Родриго Бентанкур заработал жёлтую карточку за грубый фол в центре поля, что означает его дисквалификацию на второй матч.
Ответный матч: «Тоттенхэму» нужно менять вообще всё
Проиграть в Алкмаре — не катастрофа. Но то, как именно «шпоры» уступили, вызывает серьёзные вопросы. Команда не продемонстрировала ни прессинга, ни скорости, ни креативности.
Календарь и таблица Лиги Европы
Если в Лондоне Постекоглу не найдёт способ встряхнуть своих игроков, то вылет из Лиги Европы станет логичным итогом этого противостояния.