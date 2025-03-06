«Тоттенхэм» провалился в Алкмаре: автогол Бергвалля, травма Соланке и тотальная грусть

«Тоттенхэм» провёл один из худших матчей в этом сезоне. В первой встрече 1/8 финала Лиги Европы команда Энджа Постекоглу не сумела ни забить, ни показать осмысленную игру в атаке, уступив в Алкмаре (0:1). Единственный гол случился уже в первом тайме: несчастный Лукас Бергвалль срезал мяч в свои ворота после углового. Но дело не только в невезении — «шпоры» попросту не справились с темпом, который навязали хозяева.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала АЗ Алкмар — Тоттенхэм 1:0 Гол: 1:0 Лукас Бергвалль (автогол) (18') АЗ Алкмар: Ром-Джейден Овусу-Одуро, Сеия Маикума, Ваутер Гус, Алешандре Пенетра, Давид Мёллер Вольфе, Пер Копмейнерс, Йорди Класи, Зико Бюрместер (Ибрахим Садик, 81'), Эрнест Поку (Кристиян Белич, 81'), Трой Пэрротт (Sem van Duijn, 81'), Майкель Лахдо (Денсо Касиус, 9') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи (Педро Порро, 72'), Кевин Дансо, Джед Спенс, Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон (Папе Сарр, 72'), Родриго Бентанкур, Лукас Бергвалль, Арчи Грей, Сон Хын Мин (Доминик Соланке, 72'), Матис Тель (Вильсон Одобер, 46') Предупреждения: Родриго Бентанкур (62'), Пер Копмейнерс (66'), Эрнест Поку (68'), Sem van Duijn (90 + 4')

АЗ быстро наказал «Тоттенхэм» за ошибки

Голландский клуб с первых минут продемонстрировал свою привычную агрессию. Болельщики на трибунах гнали команду вперёд, а футболисты АЗ раз за разом вскрывали уязвимые зоны в защите «Тоттенхэма». Особенно активно действовал Эрнест Поку, который доставил массу проблем Джеду Спенсу на фланге.

Первый тревожный звоночек для гостей прозвучал уже в дебюте — Поку легко ушёл от Спенса и прострелил в штрафную, но Трой Пэрротт пробил неточно.

А на 11-й минуте АЗ добился своего. После подачи углового Пэрротт пробил в сторону ворот, а Лукас Бергвалль, пытаясь выбить мяч, лишь срезал его за спину Викарио. Вратарь «шпор» не успел среагировать, и счёт стал 1:0.

АЗ не остановился и продолжил наращивать давление. На 25-й минуте «Тоттенхэм» едва не пропустил второй: Касиус ворвался в штрафную, но Пэрротт не смог замкнуть передачу, пробив прямо во вратаря.

В атаке у «Тоттенхэма» ничего не получалось. Мяч двигался слишком медленно, а решения принимались с опозданием. Единственный полумомент гости создали только к 40-й минуте, когда Бреннан Джонсон пробил выше ворот из-за пределов штрафной. Но для команды, претендующей на победу в турнире, это явно слишком мало.

Постекоглу меняет схему, но безрезультатно

В перерыве Постекоглу осознал, что игра не идёт, и заменил Матиса Теля на Уилсона Одобера. Это позволило Сон Хын Мину сместиться в центр атаки, а Бергваллю — играть выше. Швед чуть было не исправился за автогол, совершив рывок через полполя, но его удар прошёл в сантиметрах от штанги.

Однако дальше АЗ снова взял игру под контроль. На 65-й минуте Викарио спас «Тоттенхэм» от второго пропущенного мяча — Поку получил мяч в штрафной и пробил в дальний угол, но итальянский вратарь среагировал.

АЗ выглядел гораздо более организованной командой, грамотно перекрывал зоны и действовал быстрее. «Шпоры» же не сумели нанести ни одного удара в створ за второй тайм. Даже когда хозяева начали немного уставать, гости так и не воспользовались ситуацией.

Соланке снова травмировался, Бентанкур пропустит ответную игру

В последние 15 минут ситуация для «Тоттенхэма» ухудшилась. Доминик Соланке, который впервые за семь недель появился в старте после травмы колена, получил новый удар — на этот раз по спине — и покинул поле, держась за поясницу. Его участие в ответном матче под вопросом.

А затем Родриго Бентанкур заработал жёлтую карточку за грубый фол в центре поля, что означает его дисквалификацию на второй матч.

Ответный матч: «Тоттенхэму» нужно менять вообще всё

Проиграть в Алкмаре — не катастрофа. Но то, как именно «шпоры» уступили, вызывает серьёзные вопросы. Команда не продемонстрировала ни прессинга, ни скорости, ни креативности.

Календарь и таблица Лиги Европы

Если в Лондоне Постекоглу не найдёт способ встряхнуть своих игроков, то вылет из Лиги Европы станет логичным итогом этого противостояния.