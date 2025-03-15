15 марта в 26-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Лилль». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нант» — «Лилль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нант»

Турнирное положение: «Нант» после 25-ти туров чемпионата Франции находится в нижней части турнирной таблицы на 14-й позиции.

«Нант» набрал 24 балла и на лишь на три очка опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе (16-е место), а также на четыре очка — зону вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура национального первенства «Канарейки» на своем поле потерпели поражение от «Страсбурга» (0:1).

Ранее в 24-м туре французского чемпионата коллектив на этот раз в чужих стенах также остался без очков, когда проиграл другому ведущему клубу страны — «Марселю» (0:2).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Дуглас Аугусту, Коклен, Зезе, дисквалифицирован — Амьян.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Нант» четыре раза проиграл при одной победе.

Это говорит о плохой форме хозяев и соответствующих шансах даже на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, пусть даже фактор своего поля и говорит в их пользу.

Маттис Аблин — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» после 25-ти туров Лиги 1 находится в верхней части турнирной таблицы на пятой строчке в зоне еврокубков.

«Лилль» набрал 44 балла и по дополнительным показателям уступает зоне Лиги чемпионов (топ-4), а также на четыре пункта опережает седьмую позицию, что вне зоны еврокубков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в 1/8 финала Лиги чемпионов, клуб дома потерпел поражение от «Боруссии» Дортмунд (1:2) и вылетел из турнира.

Перед этим в рамках 26-го тура национального первенства «Доги» опять-таки в домашних стенах на этот раз одержали победу над «Монпелье» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Умтити и Тиаго Сантуш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Лилль» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучшей форме гостей, тем не менее, если учесть их перевес в классе, а также проблемы соперника, их шансы даже на победу немалы, пусть и на чужом поле.

Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 14-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Нант» не забивал

в трех из пяти последних матчей «Лилля» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Лилля» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.13. Ничья — в 3.30, победа «Нанта» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперники. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяева проиграли.

Ставка: «Лилль» победит за 2.13.