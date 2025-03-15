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    «Нант» — «Лилль»: прогноз и ставка (к. 1.88) на футбол, Лига 1, 15 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Лилль»
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    Джонатан Дэвид
    15 марта в 26-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Лилль». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нант» — «Лилль», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 15 Марта 2025 года

    Нант

  • Франция. Лига 1
    •  Нант 19:00 Лилль

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •

    «Нант»

    Турнирное положение: «Нант» после 25-ти туров чемпионата Франции находится в нижней части турнирной таблицы на 14-й позиции.

    «Нант» набрал 24 балла и на лишь на три очка опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе (16-е место), а также на четыре очка — зону вылета (17-18-я строчки).

    Нант — Лилль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура национального первенства «Канарейки» на своем поле потерпели поражение от «Страсбурга» (0:1).

    Ранее в 24-м туре французского чемпионата коллектив на этот раз в чужих стенах также остался без очков, когда проиграл другому ведущему клубу страны — «Марселю» (0:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Дуглас Аугусту, Коклен, Зезе, дисквалифицирован — Амьян.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Нант» четыре раза проиграл при одной победе.

    Это говорит о плохой форме хозяев и соответствующих шансах даже на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, пусть даже фактор своего поля и говорит в их пользу.

    Маттис Аблин — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» после 25-ти туров Лиги 1 находится в верхней части турнирной таблицы на пятой строчке в зоне еврокубков.

    «Лилль» набрал 44 балла и по дополнительным показателям уступает зоне Лиги чемпионов (топ-4), а также на четыре пункта опережает седьмую позицию, что вне зоны еврокубков.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в 1/8 финала Лиги чемпионов, клуб дома потерпел поражение от «Боруссии» Дортмунд (1:2) и вылетел из турнира.

    Перед этим в рамках 26-го тура национального первенства «Доги» опять-таки в домашних стенах на этот раз одержали победу над «Монпелье» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Умтити и Тиаго Сантуш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Лилль» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Это говорит о не лучшей форме гостей, тем не менее, если учесть их перевес в классе, а также проблемы соперника, их шансы даже на победу немалы, пусть и на чужом поле.

    Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 14-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Нант» не забивал

    • в трех из пяти последних матчей «Лилля» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Лилля» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.13. Ничья — в 3.30, победа «Нанта» — в 3.55.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперники. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяева проиграли.

    Ставка: «Лилль» победит за 2.13.

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    «Нант» — «Лилль»: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 15.03.202519:00. Как «Лилль» отреагирует на вылет из Лиги чемпионов?
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