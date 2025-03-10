Трансферный дайджест. 4 — 10 марта

Беньямин Шешко

«РБ Лейпциг», нападающий, 21 год

Английские гранды этим летом поведут отчаянную борьбу за 21-летнего словенского нападающего «РБ Лейпцига» Беньямина Шешко.

По информации TBR Football, «Ливерпуль» положил глаз на форварда и уже даже успел отправить в немецкий коллектив запрос о доступности футболиста на трансферном рынке.

Мерсисайдцы готовы поспорить за игрока сборной Словении с «Арсеналом» и «Челси», которые уже давно проявляет к нему интерес.

Сообщается, что клаусула Шешко составляет 58 миллионов фунтов, но в Лейпциге готовы рассмотреть вариант даже с меньшей суммой.

Беньямин Шешко globallookpress.com

В текущем сезоне Шешко сыграл 34 матча во всех турнирах, забив 17 голов и сделав пять результативных передач.

Наш прогноз: Шешко перейдет в один из английских грандов.

Дин Хейсен

«Борнмут», защитник, 19 лет

Защитник «Борнмута» Дин Хейсен имеет возможность оказаться в топовом немецком клубе уже в ближайшее время.

Журналист Флориан Плеттенберг информирует, что «Бавария» рассматривает Дина Хейсена как очень интересного центрального защитника и собирает информацию о нем.

Сообщается, что на данный момент ничего конкретного сказать нельзя, поскольку речь идет только об интересе.

Ранее была информация, что в услугах 19-летнего испанца также заинтересован «Ювентус», но туринский коллектив не решился покупать футболиста.

Дин Хейсен globallookpress.com

В текущем сезоне английской Премьер-лиги на счету Хейсена 22 матча и два забитых мяча.

Наш прогноз: Хейсен пока что останется в «Борнмуте».

Маркус Тюрам

«Интер», нападающий, 27 лет

Форвард «Интера» Маркус Тюрам не всегда является основным в своей команде, поэтому может задуматься о смене клубной прописки.

TBR Football информирует, что «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» следят за 27-летним французским футболистом.

Сообщается, что английские клубы могут попытаться провернуть трансфер нападающего уже этим летом, однако сделать это будет не просто из-за ценника.

Сам игрок якобы не против попробоваться свои силы в Англии и готов рассмотреть вариант с переходом в один из этих клубов.

Маркус Тюрам globallookpress.com

В этом сезоне Серии А на счету Тюрама 27 матчей, 13 точных ударов и четыре результативные передачи.

Наш прогноз: Тюрам летом покинет «Интер».

Кингсли Коман

«Бавария», полузащитник, 28 лет

Хавбек «Баварии» Кингсли Коман рассматривает возможность перехода в другую команду уже ближайшим летом.

Журналист Кристиан Фальк информирует о том, что 28-летний француз недоволен своим текущим положением в команде и намерен обсудить другие варианты продолжения карьеры.

Прогнозы и ставки на футбол

Как сообщает источник, вингером интересуются «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Есть также интерес из Саудовской Аравии.

Сам футболист больше склонен к переезду в Англию, поскольку еще намерен поиграть на высоком уровне, но саудовские финансы могут сказать свое слово в переговорах.

Кингсли Коман globallookpress.com

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги на счету Комана 22 матча, в которых он смог забить четыре мяча и сделал четыре ассиста.

Наш прогноз: Коман точно покинет «Баварию» летом.

Арда Гюлер

«Реал», полузащитник, 20 лет

В очередной раз ходят слухи, что турецкий хавбек Арда Гюлер может покинуть стан «Реала» в следующее трансферное окно.

Как сообщает журналист Флориан Платтенбург, за ситуацией, в которой находится вингер, внимательно следит «Айнтрахт». Франкфуртцы знают, что Гюлер не в полной мере доволен игровым временем.

Ранее была информация, что Гюлер хочет играть больше, однако наставник мадридцев Карло Анчелотти заявлял, что не намерен отпускать игрока в аренду.

Сообщается, что текущая ситуация станет более понятна ближе к лету, когда состоится разговор между клубом и турком.

Арда Гюлер globallookpress.com

В нынешнем сезоне Гюлер 17 раз выходил на поле в Примере, забил один мяч и сделал три ассиста.

Наш прогноз: Гюлер снова останется в «Реале».

Александер Исак

«Ньюкасл», нападающий, 25 лет

Форвард «Ньюкасла» Александер Исак может пойти на повышение уже ближайшим летом.

Согласно информации The Athletic, 25-летний шведский нападающий находится в сфере интересов «Ливерпуля». Мерсисайдский коллектив намерен в скором времени сделать предложение по трансферу футболиста.

Календарь и таблица АПЛ

Также в услугах игрока сборной Швеции заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Барселона», поэтому у «Ливерпуля» будет серьезная конкуренция.

Ранее была информация, что сам футболист считает, что ему пора попробовать свои силы в более сильном коллективе.

Александер Исак globallookpress.com

В этом сезоне АПЛ на счету Исака 24 выхода на поле, в которых он смог 19 раз поразить ворота соперника и пять раз результативно ассистировал партнерам по команде.

Наш прогноз: Исак перейдет в более сильную команду.

Каземиро

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 33 года

Бразильский хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро с высокой долей вероятности покинет команду этим летом.

По информации Manchester Evening News, «Манчестер Юнайтед» готов продать 33-летнего полузащитника дешевле 20 млн фунтов.

За трансфер игрока сборной Бразилии летом манкунианцы потребуют 15 млн фунтов.

Ранее была информация, что в услугах Каземиро очень заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. Также видеть у себя футболиста хотят некоторые клубы из Испании.

Каземиро globallookpress.com

Сообщается, что Каземиро будет предоставлен выбор и он сам решит, в какую команду ему в итоге перейти.

В текущем сезоне АПЛ Каземиро забил только один мяч в 18 матчах.

Наш прогноз: Каземиро точно покинет «Манчестер Юнайтед».