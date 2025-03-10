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    Трансферный дайджест. 4 — 10 марта

    Шешко и Исак пойдут на повышение, выбор Каземиро, Тюрам и Коман нарасхват

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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Беньямин Шешко

    «РБ Лейпциг», нападающий, 21 год

    Английские гранды этим летом поведут отчаянную борьбу за 21-летнего словенского нападающего «РБ Лейпцига» Беньямина Шешко.

    По информации TBR Football, «Ливерпуль» положил глаз на форварда и уже даже успел отправить в немецкий коллектив запрос о доступности футболиста на трансферном рынке.

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    • Мерсисайдцы готовы поспорить за игрока сборной Словении с «Арсеналом» и «Челси», которые уже давно проявляет к нему интерес.

    Сообщается, что клаусула Шешко составляет 58 миллионов фунтов, но в Лейпциге готовы рассмотреть вариант даже с меньшей суммой.

    Беньямин Шешко
    globallookpress.com

    В текущем сезоне Шешко сыграл 34 матча во всех турнирах, забив 17 голов и сделав пять результативных передач.

    Наш прогноз: Шешко перейдет в один из английских грандов.

    Дин Хейсен

    «Борнмут», защитник, 19 лет

    Защитник «Борнмута» Дин Хейсен имеет возможность оказаться в топовом немецком клубе уже в ближайшее время.

    Журналист Флориан Плеттенберг информирует, что «Бавария» рассматривает Дина Хейсена как очень интересного центрального защитника и собирает информацию о нем.

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    • Сообщается, что на данный момент ничего конкретного сказать нельзя, поскольку речь идет только об интересе.

    Ранее была информация, что в услугах 19-летнего испанца также заинтересован «Ювентус», но туринский коллектив не решился покупать футболиста.

    Дин Хейсен
    globallookpress.com

    В текущем сезоне английской Премьер-лиги на счету Хейсена 22 матча и два забитых мяча.

    Наш прогноз: Хейсен пока что останется в «Борнмуте».

    Маркус Тюрам

    «Интер», нападающий, 27 лет

    Форвард «Интера» Маркус Тюрам не всегда является основным в своей команде, поэтому может задуматься о смене клубной прописки.

    TBR Football информирует, что «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» следят за 27-летним французским футболистом.

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    • Сообщается, что английские клубы могут попытаться провернуть трансфер нападающего уже этим летом, однако сделать это будет не просто из-за ценника.

    Сам игрок якобы не против попробоваться свои силы в Англии и готов рассмотреть вариант с переходом в один из этих клубов.

    Маркус Тюрам
    globallookpress.com

    В этом сезоне Серии А на счету Тюрама 27 матчей, 13 точных ударов и четыре результативные передачи.

    Наш прогноз: Тюрам летом покинет «Интер».

    Кингсли Коман

    «Бавария», полузащитник, 28 лет

    Хавбек «Баварии» Кингсли Коман рассматривает возможность перехода в другую команду уже ближайшим летом.

    Журналист Кристиан Фальк информирует о том, что 28-летний француз недоволен своим текущим положением в команде и намерен обсудить другие варианты продолжения карьеры.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Как сообщает источник, вингером интересуются «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Есть также интерес из Саудовской Аравии.

    Сам футболист больше склонен к переезду в Англию, поскольку еще намерен поиграть на высоком уровне, но саудовские финансы могут сказать свое слово в переговорах.

    Кингсли Коман
    globallookpress.com

    В текущем сезоне немецкой Бундеслиги на счету Комана 22 матча, в которых он смог забить четыре мяча и сделал четыре ассиста.

    Наш прогноз: Коман точно покинет «Баварию» летом.

    Арда Гюлер

    «Реал», полузащитник, 20 лет

    В очередной раз ходят слухи, что турецкий хавбек Арда Гюлер может покинуть стан «Реала» в следующее трансферное окно.

    Как сообщает журналист Флориан Платтенбург, за ситуацией, в которой находится вингер, внимательно следит «Айнтрахт». Франкфуртцы знают, что Гюлер не в полной мере доволен игровым временем.

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    • Ранее была информация, что Гюлер хочет играть больше, однако наставник мадридцев Карло Анчелотти заявлял, что не намерен отпускать игрока в аренду.

    Сообщается, что текущая ситуация станет более понятна ближе к лету, когда состоится разговор между клубом и турком.

    Арда Гюлер
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне Гюлер 17 раз выходил на поле в Примере, забил один мяч и сделал три ассиста.

    Наш прогноз: Гюлер снова останется в «Реале».

    Александер Исак

    «Ньюкасл», нападающий, 25 лет

    Форвард «Ньюкасла» Александер Исак может пойти на повышение уже ближайшим летом.

    Согласно информации The Athletic, 25-летний шведский нападающий находится в сфере интересов «Ливерпуля». Мерсисайдский коллектив намерен в скором времени сделать предложение по трансферу футболиста.

    Календарь и таблица АПЛ

    Также в услугах игрока сборной Швеции заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Барселона», поэтому у «Ливерпуля» будет серьезная конкуренция.

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    Ранее была информация, что сам футболист считает, что ему пора попробовать свои силы в более сильном коллективе.

    Александер Исак
    globallookpress.com

    В этом сезоне АПЛ на счету Исака 24 выхода на поле, в которых он смог 19 раз поразить ворота соперника и пять раз результативно ассистировал партнерам по команде.

    Наш прогноз: Исак перейдет в более сильную команду.

    Каземиро

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 33 года

    Бразильский хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро с высокой долей вероятности покинет команду этим летом.

    По информации Manchester Evening News, «Манчестер Юнайтед» готов продать 33-летнего полузащитника дешевле 20 млн фунтов.

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    • За трансфер игрока сборной Бразилии летом манкунианцы потребуют 15 млн фунтов.

    Ранее была информация, что в услугах Каземиро очень заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. Также видеть у себя футболиста хотят некоторые клубы из Испании.

    Каземиро
    globallookpress.com

    Сообщается, что Каземиро будет предоставлен выбор и он сам решит, в какую команду ему в итоге перейти.

    В текущем сезоне АПЛ Каземиро забил только один мяч в 18 матчах.

    Наш прогноз: Каземиро точно покинет «Манчестер Юнайтед».

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