14 марта в 26-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Алмере Сити» и «НАК Бреда». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алмере Сити» — «НАК Бреда», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алмере Сити»

Турнирное положение: Эта команда пока твердо стоит на вылет из элиты. На данный момент она занимает 18 место в турнирной таблице.

При этом «Алмере Сити» на 10 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей в 25 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Досадным образом она уступила «Твенте» (0:1).

До того команда минимально проиграла «Аяксу» (0:1). При этом чуть ранее она уступила еще и «Фейеноорду» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Алмере Сити» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алмере Сити» крайне слабо атакует. Команда настреляла всего 15 мячей в 25 поединках Эредивизии.

При этом «Алмере Сити» традиционно неудачно противостоит «НАК Бреде». Из 5 последних очных поединков команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Алмере Сити» уже больше четырех лет не проигрывает «НАК Бреда».

«НАК Бреда»

Турнирное положение: «НАК Бреда» выступает, в целом, на своем уровне. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «НАК Бреда» лишь на 4 пункта отстает от топ-8. При этом в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «НАК Бреда» подписала мировую с роттердамской «Спартой» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Утрехта» (0:1). А вот поединок с «Фейеноордом» завершился подписанием мировой (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «НАК Бреда» добыл 3 паритета. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «НАК Бреда» нынче пребывает не в лучшем психологическом состоянии. Команда не побеждает 6 матчей кряду.

При этом «НАК Бреда» не преуспевает в плане реализации. «НАК Бреда» настрелял 27 мячей в 25 матчах чемпионата Нидерландов.

В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Все основные исполнители находятся в строю, вот только результаты отнюдь не радуют.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «НАК Бреда» постарается воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чуть реже 2 мячей за матч

«НАК Бреда» в 2 последних очных поединках одолела «Алмере Сити»

«Алмере Сити» проиграл в 3 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алмере Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

Прогноз: «Алмере Сити» максимально мотивирован оторваться от дна турнирной таблицы.

Номинальные гости крайне нестабильны, в четырех своих последних матчах отличившись всего одним результативным выстрелом.

Ставка: Победа «Алмере Сити» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50