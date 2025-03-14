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    Оттолкнется ли «Алмере Сити» от дна турнирной таблицы?

    «Алмере Сити» — «НАК Бреда». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Эредивизия, 14 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Алмере Сити» — «НАК Бреда»
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    «Алмере Сити»
    14 марта в 26-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Алмере Сити» и «НАК Бреда». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алмере Сити» — «НАК Бреда», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 14 Марта 2025 года

    Алмере Сити

  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Алмере Сити 22:00 НАК Бреда

    НАК Бреда

  • Нидерланды. Эредивизия
    •

    «Алмере Сити»

    Турнирное положение: Эта команда пока твердо стоит на вылет из элиты. На данный момент она занимает 18 место в турнирной таблице.

    При этом «Алмере Сити» на 10 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей в 25 матчах.

    Алмере Сити — НАК Бреда: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Досадным образом она уступила «Твенте» (0:1).

    До того команда минимально проиграла «Аяксу» (0:1). При этом чуть ранее она уступила еще и «Фейеноорду» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Алмере Сити» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Алмере Сити» крайне слабо атакует. Команда настреляла всего 15 мячей в 25 поединках Эредивизии.

    При этом «Алмере Сити» традиционно неудачно противостоит «НАК Бреде». Из 5 последних очных поединков команда победила 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Алмере Сити» уже больше четырех лет не проигрывает «НАК Бреда».

    «НАК Бреда»

    Турнирное положение: «НАК Бреда» выступает, в целом, на своем уровне. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «НАК Бреда» лишь на 4 пункта отстает от топ-8. При этом в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «НАК Бреда» подписала мировую с роттердамской «Спартой» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Утрехта» (0:1). А вот поединок с «Фейеноордом» завершился подписанием мировой (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «НАК Бреда» добыл 3 паритета. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «НАК Бреда» нынче пребывает не в лучшем психологическом состоянии. Команда не побеждает 6 матчей кряду.

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    При этом «НАК Бреда» не преуспевает в плане реализации. «НАК Бреда» настрелял 27 мячей в 25 матчах чемпионата Нидерландов.

    В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Все основные исполнители находятся в строю, вот только результаты отнюдь не радуют.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «НАК Бреда» постарается воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чуть реже 2 мячей за матч

    • «НАК Бреда» в 2 последних очных поединках одолела «Алмере Сити»

    • «Алмере Сити» проиграл в 3 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алмере Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

    Прогноз: «Алмере Сити» максимально мотивирован оторваться от дна турнирной таблицы.

    Номинальные гости крайне нестабильны, в четырех своих последних матчах отличившись всего одним результативным выстрелом.

    Ставка: Победа «Алмере Сити» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

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    «Алмере Сити» — «НАК Бреда»: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 14.03.202522:00. Оттолкнется ли «Алмере Сити» от дна турнирной таблицы?
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