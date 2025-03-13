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    Моуринью использует второй шанс

    «Рейнджерс» — «Фенербахче»: Ставка (к. 2.50) и прогноз на Лигу Европы 13 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Фенербахче»
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    Юссеф Эн-Несири
    13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы по футболу сыграют «Рейнджерс» и «Фейенорд». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Фенербахче», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 13 Марта 2025 года

    Глазго Рейнджерс

  • Глазго
    •  Глазго Рейнджерс 23:00 Фенербахче

    Фенербахче

  • Стамбул
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    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: по итогам общего этапа Лиги Европы «Рейнджерс» завершил на 8-м месте с 14 очками.

    Последние матчи: неожиданно «Рейнджерс» победил в гостях «Фенербахче» со счетом 3:1. Соперник владел преимуществом в матче, но команда Барри Фергюсона продемонстрировала отличную реализацию моментов, реализовав почти все моменты. В этом матче за шотландцев отличился дублем Черны, также забил Дессерс.

    Глазго Рейнджерс — Фенербахче: коэффициенты букмекеров

    Ранее в чемпионате Шотландии было поражение от «Мотеруэлла» (1:2) и победа над «Килмарноком» (4:2).

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    • Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: первый матч против «Фенербахче» команда провела просто образцово, отдав инициативу и ловя соперника на контратаках. В итоге удалось создать себе солидный задел перед домашней встречей, но все-таки главное противостояние еще впереди.

    Отличный матч в Стамбуле провел чешский нападающий Вацлав Черны, забивший два мяча. Под стать ему действовал его партнер по линии атаки Сирил Дессерс, открывший счет в этой игре.

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: турецкий «Фенербахче» закончил общий этап Лиги Европы на 24-м месте с 10 очками.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Последние матчи: игра против «Рейнджерс» для команды Жозе Моуринью откровенно не получилась. «Фенербахче» владел инициативой, создал больше моментов, но в итоге уступил с разницей в два мяча, заметно осложнив свое положение перед ответной встречей.

    Все-таки сказалась потеря Родриго Бекао из-за травмы, без него оборона выглядела не столь надежно, а Милан Шкриньяр после прозябания на лавке в «ПСЖ» далек от оптимальных кондиций.

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    До этого была победа в чемпионате Турции над «Антальяспор» (3:0) и в Кубке Турции над «Газиантепсор» (4:1).

    Не сыграют: травмированы — Диего Карлос (з), Оостервольде (з), Бекао (з).

    Состояние команды: первое поражение поставило под вопрос выход «Фенерахче» в четвертьфинал Лиги Европы. Тем не менее, не все закончено в этой серии и команда Моуринью, обладая огромной россыпью футболистов европейского уровня, способна легко отыграть эту разницу.

    Первый матч в Стамбуле для Джеко и компании откровенно не удался, они были бледной тенью себя и почти не имели моментов. Единственный же мяч забил центральный защитник Джику, появившийся по ходу первого тайма.

    Статистика для ставок

    • Первый матч в Стамбуле выиграл «Рейнджерс» со счетом 3:1

    • В 2001 году в квалификации ЛЧ дальше прошел «Фенербахче» (2:1,0:0)

    • До первого матч с «Рейнджерс» турецкий клуб не знал поражений на протяжении 19 игр

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Рейнджерс» дают 2,60, а на «Фенербахче» — 2,50, ничью букмекеры оценивают в 4.0.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,71.

    Прогноз: несмотря на неудачу в первом матче, «Фенербахче» все равно остается явным фаворитом. «Рейнджерс» имеет солидный гандикап, но с новыми правилами без выездного гола он довольно легко отыгрывается. Уж победу гости тут должны одерживать.

    Основная ставка: победа «Фенербахче» за 2,50.

    Прогноз: Несмотря на проблемы в центре обороны, турки способны сравнять счет по сумме двух матчей, сделать разницу минимум в два мяча, а затем перевести игру в овертайм, где должны дожать более слабого на бумаге соперника.

    Дополнительная ставка: выход «Фенербахче» в четвертьфинал ЛЕ за 6,90.

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    «Рейнджерс» — «Фенербахче»: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 13.03.202523:00. Моуринью использует второй шанс
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