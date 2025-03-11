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    Сумеет ли «Копетдаг» справиться с «Мервом»?

    «Копетдаг» — «Мерв». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 11 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Копетдаг» — «Мерв»
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    11 марта во 2-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Копетдаг» и «Мерв». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Копетдаг» — «Мерв», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 11 Марта 2025 года

    Копетдаг

  • Ашхабад
    •  Копетдаг 13:00 Мерв

    Мерв

  • Мары
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    «Копетдаг»

    Турнирное положение: «Копетдаг» прошедший сезон провел откровенно неудачно. Команда в итоге заняла 8 место в турнирной таблице.

    При этом «Копетдаг» отличился всего 18 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 69 мячей в 30 матчах чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:4 она уступила «Алтын Асыру».

    До того команда разгромно проиграла «Аркадагу» (0:8). При этом чуть ранее она уступила еще и «Мерву» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Копетдаг» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 17.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Копетдаг» явно может прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна побороться за попадание в пятерку.

    Матчи с «Мервом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Копетдаг» победил 2 раза при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается добыть первые очки в сезоне.

    «Мерв»

    Турнирное положение: «Мерв» минувший чемпионат провел довольно успешно. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Мерв» на 5 очков отстал от четвертой позиции. Да и пропускала команда в среднем немногим 2 гола за матч: 60 мячей в 30 матчах.

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    • Последние матчи: стартовый поединок чемпионата команде не удался. На выезде она минимально уступила «Шагадаму».

    До того команда была бита сильным «Аркадагом» (0:5). А вот еще раньше она с минимальным счетом проиграла «Шагадаму».

    При этом «Мерв» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Мерв» явно будет побороться за выживание. Да и состав команды по местным меркам выглядит довольно скромно.

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    При этом «Мерв» не особенно мощно атакует. В минувшем чемпионате команда настреляла всего 21 мяч в 30 поединках.

    В минувшем чемпионате команда в 4 очных поединках трижды одолела «Копетдаг». И лишь в одном поединке она уступила сопернику.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Мерв» постарается зацепиться за заветные баллы.

    Статистика для ставок

    • Обе команды проиграли в 3 своих последних поединках

    • И те, и другие не забивают 3 матча кряду

    • «Копетдаг» в 2 последних очных встречах уступил «Мерву»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мерв» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 2.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.58 и 2.12.

    Прогноз: «Копетдаг» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости отнюдь не преуспевают в плане реализации, к тому же неудачно стартовали в новом чемпионате.

    Ставка: Победа «Копетдага» за 2.16.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.57

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    «Копетдаг» — «Мерв»: прогноз и ставка за 2.16, статистика, коэффициенты матча 11.03.202516:00. Сумеет ли «Копетдаг» справиться с «Мервом»?
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