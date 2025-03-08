«Зенит» разобрал «Факел», а Вендел устроил себе выходной на «Спартак»

Петербургский «Зенит» уверенно победил в Воронеже (2:0), догнал «Краснодар» по очкам, но лишился одного из ключевых игроков. Вендел подвёл команду глупейшим удалением и теперь пропустит встречу со «Спартаком».

Футбол. Россия. Премьер-лига Факел — Зенит 0:2 Факел: Александр Беленов, Сергей Божин, Райан Сенхаджи, Вячеслав Якимов, Ивлев Андрей, Никита Моцпан, Ильнур Альшин, Александр Ломовицкий, Даниэль Мишкич, Владимир Ильин, Dziov M. Зенит: Евгений Латышонок, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Саша Зделар, Вендел, Луис Энрике, Андрей Мостовой, Максим Глушенков, Лусиано Гонду

Спокойный контроль от гостей

Первый тайм не удивил огненной динамикой. «Зенит» спокойно держал мяч, но особого давления не создавал. Однако одного точного эпизода хватило. Густаво Мантуан, один из лучших игроков команды после зимнего рестарта, снова оказался в центре внимания.

Бразилец, вынужденно переквалифицировавшийся в защитника, подал с фланга, а Лусиано Гонду здорово подрезал мяч головой в дальний угол. Этот гол прервал его шестиматчевую безголевую серию в РПЛ.

«Факел» сразу после пропущенного мог огрызнуться: Якимов пробил, мяч коварно отскочил от газона, но Латышонок справился.

А затем тот же Якимов оставил свою команду в меньшинстве. Он руками остановил убегавшего Гонду, арбитр Мешков не стал сомневаться и показал красную. VAR лишь подтвердил решение.

До перерыва «Зенит» владел мячом (69% против 31%), но по ударам в створ перевес был минимальный — 3:2. «Факел» за тайм набрал 13 фолов — команда явно не собиралась сдаваться без борьбы.

«Зенит» дожал, а Вендел всё испортил

Второй тайм стартовал с логичной замены: Семак убрал Глушенкова и выпустил Кассьерру — усиление атаки сработало. Колумбиец оказался один перед Беленовым, спокойно пробил и увеличил разрыв. VAR проверил возможный офсайд, но гол был чистым.

«Зенит» полностью контролировал игру, мог забивать больше. Луис Энрике бил в дальний угол — Беленов вытащил. Вроде бы всё под контролем, но футбол любит свою иронию. «Зенит» специально оставил Барриоса в запасе, чтобы он не получил четвёртую жёлтую перед «Спартаком». А удалился в итоге Вендел.

Бразилец зачем-то показал средний палец — настолько нелепый поступок, что даже Семак после матча только покачал головой. VAR мгновенно заметил жест, и арбитр удалил Вендела.

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Теперь он пропустит ключевой матч с «красно-белыми», а по регламенту за такой поступок предусмотрена дисквалификация минимум на 2 игры.

Мантуан — герой в тени Вендела

Удаление Вендела затмило даже выступление Мантуана. Бразилец, которого вынужденно переставили в защиту, снова провёл сильный матч. Он не только хорошо оборонялся, но и создал первый гол. Конечно, ему вряд ли по душе играть не на родной позиции, но он делает это круто.

Однако все разговоры сейчас не о нём, а о Венделе. Вот так «Зенит» мог праздновать уверенную победу, а вместо этого получил головную боль перед «Спартаком».