Ашхабад
Шагадам
«Ашхабад»
Турнирное положение: «Ашхабад» прошедший сезон провел не столь успешно. Команда в итоге заняла 6 место в турнирной таблице.
При этом «Ашхабад» отличился всего 27 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 58 мячей в 30 матчах чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Алтын Асыру».
До того команда проиграла тому же «Алтын Асыру» (1:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Небитчи» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Ашхабад» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ашхабад» явно может прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна побороться за медали.
Матчи с «Шагадамом» для команды исторически складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Ашхабад» победил 2 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается добыть первые очки в сезоне.
«Шагадам»
Турнирное положение: «Шагадам» минувший чемпионат провел довольно успешно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Шагадам» на 25 очков (!) отстал от третьей позиции. Да и пропускала команда в среднем немногим реже 2 голов за матч: 51 мяч в 30 матчах.
Последние матчи: стартовый поединок чемпионата команде удался. Дома она минимально переиграла «Мерв».
До того команда была бита сильным «Ахалом» (1:4). А вот еще раньше она с минимальным счетом переиграла «Мерв».
При этом «Шагадам» в 5 своих последних поединках победил трижды. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в собственные ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шагадам» явно будет побороться за высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит довольно выгодно.
При этом «Шагадам» не особенно мощно атакует. В минувшем чемпионате команда настреляла 40 мячей в 30 поединках.
В минувшем чемпионате команда в 4 очных поединках дважды одолела «Ашхабад». И лишь в одном поединке она уступила сопернику.
Безусловно, номинальные гости будут действовать c позиции силы. «Шагадам» постарается закрепиться в группе лидеров.
Статистика для ставок
- «Ашхабад» проиграл в 2 последних поединках
- «Шагадам» забивает в среднем чаще гола за матч
- «Ашхабад» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шагадам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.09, а победа оппонента — в скромные 3.38.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.43 и 1.53.
- 2.12Манчестер Юнайтед — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.04Ювентус — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.75Рубин — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Шагадам» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости явно способны преуспеть в плане реализации, к тому же оппонент крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Шагадама» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.43