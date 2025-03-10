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    «Шагадам» снова победит?!

    «Ашхабад» — «Шагадам». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 10 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Туркмении Прогнозы на Туркмения. Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Ашхабад» — «Шагадам»
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    10 марта во 2-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ашхабад» и «Шагадам». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ашхабад» — «Шагадам», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 10 Марта 2025 года

    Ашхабад

  • Ашхабад
    •  Ашхабад 16:00 Шагадам

    Шагадам

  • Туркменбаши
    •

    «Ашхабад»

    Турнирное положение: «Ашхабад» прошедший сезон провел не столь успешно. Команда в итоге заняла 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Ашхабад» отличился всего 27 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 58 мячей в 30 матчах чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Алтын Асыру».

    До того команда проиграла тому же «Алтын Асыру» (1:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Небитчи» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Ашхабад» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ашхабад» явно может прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна побороться за медали.

    Матчи с «Шагадамом» для команды исторически складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Ашхабад» победил 2 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается добыть первые очки в сезоне.

    «Шагадам»

    Турнирное положение: «Шагадам» минувший чемпионат провел довольно успешно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шагадам» на 25 очков (!) отстал от третьей позиции. Да и пропускала команда в среднем немногим реже 2 голов за матч: 51 мяч в 30 матчах.

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    • Последние матчи: стартовый поединок чемпионата команде удался. Дома она минимально переиграла «Мерв».

    До того команда была бита сильным «Ахалом» (1:4). А вот еще раньше она с минимальным счетом переиграла «Мерв».

    При этом «Шагадам» в 5 своих последних поединках победил трижды. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шагадам» явно будет побороться за высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит довольно выгодно.

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    При этом «Шагадам» не особенно мощно атакует. В минувшем чемпионате команда настреляла 40 мячей в 30 поединках.

    В минувшем чемпионате команда в 4 очных поединках дважды одолела «Ашхабад». И лишь в одном поединке она уступила сопернику.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать c позиции силы. «Шагадам» постарается закрепиться в группе лидеров.

    Статистика для ставок

    • «Ашхабад» проиграл в 2 последних поединках

    • «Шагадам» забивает в среднем чаще гола за матч

    • «Ашхабад» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шагадам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.09, а победа оппонента — в скромные 3.38.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.43 и 1.53.

    Прогноз: «Шагадам» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости явно способны преуспеть в плане реализации, к тому же оппонент крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Шагадама» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.43

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    «Ашхабад» — «Шагадам»: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 10.03.202516:00. «Шагадам» снова победит?!
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