10 марта во 2-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ашхабад» и «Шагадам». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ашхабад» — «Шагадам», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ашхабад»

Турнирное положение: «Ашхабад» прошедший сезон провел не столь успешно. Команда в итоге заняла 6 место в турнирной таблице.

При этом «Ашхабад» отличился всего 27 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 58 мячей в 30 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Алтын Асыру».

До того команда проиграла тому же «Алтын Асыру» (1:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Небитчи» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Ашхабад» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ашхабад» явно может прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна побороться за медали.

Матчи с «Шагадамом» для команды исторически складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Ашхабад» победил 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается добыть первые очки в сезоне.

«Шагадам»

Турнирное положение: «Шагадам» минувший чемпионат провел довольно успешно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Шагадам» на 25 очков (!) отстал от третьей позиции. Да и пропускала команда в среднем немногим реже 2 голов за матч: 51 мяч в 30 матчах.

Последние матчи: стартовый поединок чемпионата команде удался. Дома она минимально переиграла «Мерв».

До того команда была бита сильным «Ахалом» (1:4). А вот еще раньше она с минимальным счетом переиграла «Мерв».

При этом «Шагадам» в 5 своих последних поединках победил трижды. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шагадам» явно будет побороться за высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит довольно выгодно.

При этом «Шагадам» не особенно мощно атакует. В минувшем чемпионате команда настреляла 40 мячей в 30 поединках.

В минувшем чемпионате команда в 4 очных поединках дважды одолела «Ашхабад». И лишь в одном поединке она уступила сопернику.

Безусловно, номинальные гости будут действовать c позиции силы. «Шагадам» постарается закрепиться в группе лидеров.

Статистика для ставок

«Ашхабад» проиграл в 2 последних поединках

«Шагадам» забивает в среднем чаще гола за матч

«Ашхабад» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шагадам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.09, а победа оппонента — в скромные 3.38.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.43 и 1.53.

Прогноз: «Шагадам» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости явно способны преуспеть в плане реализации, к тому же оппонент крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Шагадама» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.43