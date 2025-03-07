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    «Интер» Майами — «Кавальер». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 7 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» Майами — «Кавальер»
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    Луис Суарес
    7 марта в 1/8 финала плей-офф Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Интер» Майами и «Кавальер». Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» Майами — «Кавальер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 09 Марта 2025 года

    Интер Майами

  • Майами
    •  Интер Майами 23:00 Шарлотт

    Шарлотт

  • США. MLS
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    «Интер» Майами

    Турнирное положение: «Цапли» в МЛС стартовали не столь успешно. Команда ныне пребывает на 3 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

    При этом «Интер» Майами в 2 матчах своего чемпионата набрал 4 очка. Забила команда 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Интер Майами — Шарлотт: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Цапли» уверенно расправились с «Хьюстон Динамо» (4:1).

    До того команда одолела «Спортинг» Канзас-Сити (3:1). При этом чуть ранее она не сумела переиграть «Нью-Йорк Сити» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Интер» Майами настрелял 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Цапли» вполне способны поднатореть в плане реализации. А вот тылы команды нынче не столь надежны.

    В двух своих последних поединках «Интер» Майами одержал победы. Причем уже успел открыть счет своим голам в новом сезоне Луис Суарес.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны. «Цапли» явно сильнее ямайцев, да и забивать у амриканцев есть кому.

    «Кавальер»

    Турнирное положение: Эта команда не столь ярко провела последний чемпионат Ямайки. Финишировать ей удалось лишь на 4 позиции.

    Причем «Кавальер» на 6 очков отстал от третьей строчки. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 26 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться тремя очками. «Кавальер» переиграл «Чеплтон» (2:1).

    До того команда минимально уступила «Харбор Вью» (0:1). А вот поединок с «Молинесом» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кавальер» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Кавальер» смотрится не столь уверенно. Команда чередует успешные поединки с неубедительными.

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    При этом «Кавальер» не столь преуспевает в плане реализации. В чемпионате Австралии команда настреляла 42 мяча в 26 матчах.

    Между тем, неплохой сезон проводит Джалмаро Келвин. В активе молодого 13 забитых мячей в чемпионате Ямайки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Ямайцы явно не боятся соперника, и уж точно постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Интер» Майами победил в 2 своих последних матчах

    • «Кавальер» пропускает в среднем чуть чаще гола за матч

    • «Цапли» в текущем календарном году еще не проигрывали

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» Майами — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 17.00, а победа оппонента — в скромные 26.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.19 и 4.20.

    Прогноз: «Интер» Майами в разы сильнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.

    «Цапли» привычно преуспевают в плане реализации, плюс ямайцы крайне нестабильны.

    Ставка: Фора «Интера» Майами -3.5 за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 3.00

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