Интер Майами
Шарлотт
«Интер» Майами
Турнирное положение: «Цапли» в МЛС стартовали не столь успешно. Команда ныне пребывает на 3 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.
При этом «Интер» Майами в 2 матчах своего чемпионата набрал 4 очка. Забила команда 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Интер Майами — Шарлотт: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Цапли» уверенно расправились с «Хьюстон Динамо» (4:1).
До того команда одолела «Спортинг» Канзас-Сити (3:1). При этом чуть ранее она не сумела переиграть «Нью-Йорк Сити» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Интер» Майами настрелял 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Цапли» вполне способны поднатореть в плане реализации. А вот тылы команды нынче не столь надежны.
В двух своих последних поединках «Интер» Майами одержал победы. Причем уже успел открыть счет своим голам в новом сезоне Луис Суарес.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны. «Цапли» явно сильнее ямайцев, да и забивать у амриканцев есть кому.
«Кавальер»
Турнирное положение: Эта команда не столь ярко провела последний чемпионат Ямайки. Финишировать ей удалось лишь на 4 позиции.
Причем «Кавальер» на 6 очков отстал от третьей строчки. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 26 матчах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться тремя очками. «Кавальер» переиграл «Чеплтон» (2:1).
До того команда минимально уступила «Харбор Вью» (0:1). А вот поединок с «Молинесом» завершился уверенной викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Кавальер» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Кавальер» смотрится не столь уверенно. Команда чередует успешные поединки с неубедительными.
При этом «Кавальер» не столь преуспевает в плане реализации. В чемпионате Австралии команда настреляла 42 мяча в 26 матчах.
Между тем, неплохой сезон проводит Джалмаро Келвин. В активе молодого 13 забитых мячей в чемпионате Ямайки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Ямайцы явно не боятся соперника, и уж точно постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Интер» Майами победил в 2 своих последних матчах
- «Кавальер» пропускает в среднем чуть чаще гола за матч
- «Цапли» в текущем календарном году еще не проигрывали
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» Майами — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 17.00, а победа оппонента — в скромные 26.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.19 и 4.20.
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Прогноз: «Интер» Майами в разы сильнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.
«Цапли» привычно преуспевают в плане реализации, плюс ямайцы крайне нестабильны.
Ставка: Фора «Интера» Майами -3.5 за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 3.00