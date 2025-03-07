7 марта в 1/8 финала плей-офф Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Интер» Майами и «Кавальер». Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» Майами — «Кавальер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер» Майами

Турнирное положение: «Цапли» в МЛС стартовали не столь успешно. Команда ныне пребывает на 3 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

При этом «Интер» Майами в 2 матчах своего чемпионата набрал 4 очка. Забила команда 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Цапли» уверенно расправились с «Хьюстон Динамо» (4:1).

До того команда одолела «Спортинг» Канзас-Сити (3:1). При этом чуть ранее она не сумела переиграть «Нью-Йорк Сити» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Интер» Майами настрелял 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Цапли» вполне способны поднатореть в плане реализации. А вот тылы команды нынче не столь надежны.

В двух своих последних поединках «Интер» Майами одержал победы. Причем уже успел открыть счет своим голам в новом сезоне Луис Суарес.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны. «Цапли» явно сильнее ямайцев, да и забивать у амриканцев есть кому.

«Кавальер»

Турнирное положение: Эта команда не столь ярко провела последний чемпионат Ямайки. Финишировать ей удалось лишь на 4 позиции.

Причем «Кавальер» на 6 очков отстал от третьей строчки. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 26 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться тремя очками. «Кавальер» переиграл «Чеплтон» (2:1).

До того команда минимально уступила «Харбор Вью» (0:1). А вот поединок с «Молинесом» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кавальер» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Кавальер» смотрится не столь уверенно. Команда чередует успешные поединки с неубедительными.

При этом «Кавальер» не столь преуспевает в плане реализации. В чемпионате Австралии команда настреляла 42 мяча в 26 матчах.

Между тем, неплохой сезон проводит Джалмаро Келвин. В активе молодого 13 забитых мячей в чемпионате Ямайки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Ямайцы явно не боятся соперника, и уж точно постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Интер» Майами победил в 2 своих последних матчах

«Кавальер» пропускает в среднем чуть чаще гола за матч

«Цапли» в текущем календарном году еще не проигрывали

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» Майами — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 17.00, а победа оппонента — в скромные 26.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.19 и 4.20.

Прогноз: «Интер» Майами в разы сильнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.

«Цапли» привычно преуспевают в плане реализации, плюс ямайцы крайне нестабильны.

Ставка: Фора «Интера» Майами -3.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 3.00