Bishkek City
Ozgon
«Бишкек Сити»
Турнирное положение: «Бишкек Сити» только дебютирует в элитном дивизионе. Команда постарается в нем удержаться.
При этом «Бишкек Сити» вполне способен преуспеть в плане результатов. Да и состав подобрался по именам вполне пристойный.
Последние матчи: команда готовилась к сезону в закрытом режиме. Так что «горожане» предстанут темной лошадкой.
Новообразованный клуб подписал ряд легионеров. Некоторые из них имеют опыт выступлений на уровне элитных дивизионов.
При этом в составе команды будет ряд опытных бойцов. Стоит отметить 37-летнего бразильского форварда Кристиано.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бишкек Сити» явно полон честолюбия. Ни о какой борьбе за выживание не должно быть и речи.
Плюс ко всему, «Бишкек Сити» дебютирует на своем поле. Да и оппонента не следует считать столь статусным.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда явно постарается победить в своей дебютной встрече.
«Узген»
Турнирное положение: «Узген» также дебютирует в высшем дивизионе. Команда намерена выступить как можно сильнее.
Причем «Узген» зимой усилился сразу рядом качественных исполнителей. Так что все готово для сражения за место в середине таблицы.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла ничейный результат. «Узген» подписал мировую с «Гареджи» (2:2).
В остальном же команда готовилась в закрытом режиме. Спарринги были, но особой информации они не дали.
Вообще, «Узген» весьма амбициозен. В составе команды стоит отметить украинского защитника Ивана Зотько.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Узген» явно мотивирован побороться за высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит довольно выгодно.
При этом «Узген» вполне преуспевает в плане реализации. 27-летний россиянин Михаил Титов способен стать лидером атак команды.
В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и в межсезонье в ее составе появилось сразу несколько новичков.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Узген» уж точно не боится столичного новодела.
Статистика для ставок
- Обе команды дебютируют в элитном дивизионе
- «Узген» в контрольной встрече подписал мировую с «Гареджи» (2:2)
- «Бишкек Сити» основан только в нынешнем году
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бишкек Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.37.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.03.
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Прогноз: Обе команды способны преуспеть в плане реализации, и наверняка постараются начать чемпионат с победы.
«Бишкек Сити» проводит свой дебютный матч, и уж точно сразу понесется к воротам соперника.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.66.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке номинальные хозяева выиграют по итогам первого тайма.
Ставка: Победа «Бишкек Сити» в 1 тайме за 2.06