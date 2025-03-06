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    «Бишкек Сити» — «Узген». Ставка (к. 2.66) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 6 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Бишкек Сити» — «Узген»
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    6 марта в 1-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Бишкек Сити» и «Узген». Начало игры — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бишкек Сити» — «Узген», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 06 Марта 2025 года

    Bishkek City

  • Кыргызстан. Премьер-лига
  •  Bishkek City 11:00 Ozgon

    Ozgon

  • Кыргызстан. Премьер-лига
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    «Бишкек Сити»

    Турнирное положение: «Бишкек Сити» только дебютирует в элитном дивизионе. Команда постарается в нем удержаться.

    При этом «Бишкек Сити» вполне способен преуспеть в плане результатов. Да и состав подобрался по именам вполне пристойный.

    Последние матчи: команда готовилась к сезону в закрытом режиме. Так что «горожане» предстанут темной лошадкой.

    Новообразованный клуб подписал ряд легионеров. Некоторые из них имеют опыт выступлений на уровне элитных дивизионов.

    При этом в составе команды будет ряд опытных бойцов. Стоит отметить 37-летнего бразильского форварда Кристиано.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бишкек Сити» явно полон честолюбия. Ни о какой борьбе за выживание не должно быть и речи.

    Плюс ко всему, «Бишкек Сити» дебютирует на своем поле. Да и оппонента не следует считать столь статусным.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда явно постарается победить в своей дебютной встрече.

    «Узген»

    Турнирное положение: «Узген» также дебютирует в высшем дивизионе. Команда намерена выступить как можно сильнее.

    Причем «Узген» зимой усилился сразу рядом качественных исполнителей. Так что все готово для сражения за место в середине таблицы.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла ничейный результат. «Узген» подписал мировую с «Гареджи» (2:2).

    В остальном же команда готовилась в закрытом режиме. Спарринги были, но особой информации они не дали.

    Вообще, «Узген» весьма амбициозен. В составе команды стоит отметить украинского защитника Ивана Зотько.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Узген» явно мотивирован побороться за высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит довольно выгодно.

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    При этом «Узген» вполне преуспевает в плане реализации. 27-летний россиянин Михаил Титов способен стать лидером атак команды.

    В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и в межсезонье в ее составе появилось сразу несколько новичков.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Узген» уж точно не боится столичного новодела.

    Статистика для ставок

    • Обе команды дебютируют в элитном дивизионе

    • «Узген» в контрольной встрече подписал мировую с «Гареджи» (2:2)

    • «Бишкек Сити» основан только в нынешнем году

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бишкек Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.37.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.03.

    Прогноз: Обе команды способны преуспеть в плане реализации, и наверняка постараются начать чемпионат с победы.

    «Бишкек Сити» проводит свой дебютный матч, и уж точно сразу понесется к воротам соперника.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.66.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке номинальные хозяева выиграют по итогам первого тайма.

    Ставка: Победа «Бишкек Сити» в 1 тайме за 2.06

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