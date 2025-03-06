6 марта в 1-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Бишкек Сити» и «Узген». Начало игры — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бишкек Сити» — «Узген», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бишкек Сити»

Турнирное положение: «Бишкек Сити» только дебютирует в элитном дивизионе. Команда постарается в нем удержаться.

При этом «Бишкек Сити» вполне способен преуспеть в плане результатов. Да и состав подобрался по именам вполне пристойный.

Последние матчи: команда готовилась к сезону в закрытом режиме. Так что «горожане» предстанут темной лошадкой.

Новообразованный клуб подписал ряд легионеров. Некоторые из них имеют опыт выступлений на уровне элитных дивизионов.

При этом в составе команды будет ряд опытных бойцов. Стоит отметить 37-летнего бразильского форварда Кристиано.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бишкек Сити» явно полон честолюбия. Ни о какой борьбе за выживание не должно быть и речи.

Плюс ко всему, «Бишкек Сити» дебютирует на своем поле. Да и оппонента не следует считать столь статусным.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда явно постарается победить в своей дебютной встрече.

«Узген»

Турнирное положение: «Узген» также дебютирует в высшем дивизионе. Команда намерена выступить как можно сильнее.

Причем «Узген» зимой усилился сразу рядом качественных исполнителей. Так что все готово для сражения за место в середине таблицы.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла ничейный результат. «Узген» подписал мировую с «Гареджи» (2:2).

В остальном же команда готовилась в закрытом режиме. Спарринги были, но особой информации они не дали.

Вообще, «Узген» весьма амбициозен. В составе команды стоит отметить украинского защитника Ивана Зотько.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Узген» явно мотивирован побороться за высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит довольно выгодно.

При этом «Узген» вполне преуспевает в плане реализации. 27-летний россиянин Михаил Титов способен стать лидером атак команды.

В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и в межсезонье в ее составе появилось сразу несколько новичков.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Узген» уж точно не боится столичного новодела.

Статистика для ставок

Обе команды дебютируют в элитном дивизионе

«Узген» в контрольной встрече подписал мировую с «Гареджи» (2:2)

«Бишкек Сити» основан только в нынешнем году

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бишкек Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.37.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.03.

Прогноз: Обе команды способны преуспеть в плане реализации, и наверняка постараются начать чемпионат с победы.

«Бишкек Сити» проводит свой дебютный матч, и уж точно сразу понесется к воротам соперника.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке номинальные хозяева выиграют по итогам первого тайма.

Ставка: Победа «Бишкек Сити» в 1 тайме за 2.06