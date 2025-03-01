1 марта в 27-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Интер». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» по итогам 26-ти туров итальянского первенства набрал 56 баллов и борется за чемпионский титул.

Команда занимает второе место и на один балл отстает от лидера в лице нынешнего соперника, поэтому в случае победы отберет у него лидерство.

Последние матчи: в рамках 26-го тура Серии А неаполитанцы в чужих стенах сенсационно потерпели поражение от «Комо» с результатом 1:2.

Перед этим в 25-м туре национального чемпионата «адзурри» также потеряли очки, когда на чужом поле разошлись мировой с «Лацио» со счетом 2:2.

Не сыграют: травмированы — Ангисса, Давил Нерес и Маццокки, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Наполи» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

Это вроде как не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть мотивацию вернуть себе лидерство, а также фактор своего поля.

Ромелу Лукаку — лучший бомбардир команды в Серии А с девятью голами.

«Интер»

Турнирное положение: «Интер» по итогам 26-ти туров итальянского первенства набрал 57 баллов и также борется за чемпионский титул.

Команда занимает первую позицию и на один балл опережает своего нынешнего соперника, поэтому для удержания лидерства ей достаточно даже ничьей.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертьфинала Кубка Италии клуб на своем поле одержал победу над «Лацио» (2:0) и вышел в следующий раунд.

Перед этим миланский коллектив в 26-м туре итальянского первенства также был сильнее своего соперника, когда в домашних стенах переиграл «Дженоа» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Карлуш Агушту, Тюрам, Дармиан, Ди Дженнаро, Залевски, Зоммер и Карбони, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Интер» выиграл трижды при одном поражении.

Это сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть их лучшую на сегодня форму, нежели у конкурента.

Маркус Тюрам, который травмирован — лучший бомбардир команды в Серии А с 13-ю голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Наполи» забивали обе команды

в трех последних матчах «Интера» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Интер» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.15, победа «Наполи» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

Прогноз: в шести последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и в их двух последних домашних поединках.

И хотя в трех последних матчах гостей забивал только один из соперников, результативность поединков хозяев обещает стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах «Наполи».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15.