В рамках полуфинала Кубка Португалии «Бенфика» на своем поле примет «Брагу». Поединок пройдет 26 февраля и начнется в 23:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Брага», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Бенфика» уже прошла три стадии Кубка Португалии, обыграв на выезде «Певидем» и «Фаренсе», а также дома «Эштрелу».

Команда по итогам 23-х туров чемпионата страны занимает вторую позицию, уступая по дополнительным показателям лидеру «Спортингу», а также опережая на шесть очков третий «Порту».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 23-го тура португальского первенства лиссабонцы в своих стенах разгромно обыграли «Боавишту» (3:0).

В предыдущей игре, которая была ответной в 1/16 финала Лиги чемпионов, «Орлы» в своих стенах сыграли вничью с «Монако» (3:3) и вышли в следующий раунд.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бенфика» выиграла шесть раз при одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на успех, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, текущая форма и сила соперника как минимум не обещают им легкой дуэли.

Анхель Ди Мария и Артур Кабрал — лучшие бомбардир команды в Кубке Португалии с тремя голами.

«Брага»

Турнирное положение: «Брага» также прошел три стадии Кубка Португалии, обыграв на выезде «1 Дезембро» и «Лейшоэш», а также дома «Лузитано Эвора 1911».

Команда после 23-х туров чемпионата страны занимает четвертую позицию в зоне еврокубков (топ-4), на восемь очков опережая пятую «Санта-Клару» и по дополнительным показателям отставая от третьего «Порту».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Насьоналом» (1:0).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Португалии коллектив потерял очки, когда в чужих стенах разошелся мировой с «Виторией Гимарайнш» — 0:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брага» ни разу не проиграл при пяти победах и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мене на ничью в основное время, пусть даже и на чужом поле, что, конечно, будет непросто против столь сильного соперника.

Шесть голов команды в Кубке Португалии текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Бенфики» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Браги» хотя бы одна команда не забивала

в шести последних матчах «Брага» не проиграла.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их восьми последних домашних поединках.