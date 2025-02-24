Трансферный дайджест. 18 — 24 февраля

Витор Роке

«Барселона», нападающий, 19 лет

Витор Роке переходил в испанскую Примеру из «Атлетико Паранаэнсе» в качестве одного из главных талантов мирового футбола и игрока сборной Бразилии.

Первый сезон за «Барселону» получился скомканным, он почти не выходил на поле и прозябал на скамейке запасных. Летом каталонцы отдали его в аренду в «Бетис», где он пришел в себя и стал забивать (7 голов в 31 матче).

Но все равно 19-летний форвард неуютно себя чувствует в Испании, а «Барселона», похоже, больше на него не рассчитывает. Этой ситуацией хочет воспользоваться «Палмейрас» и заполучить в свои ряды Витора Роке, сообщает ESPN Brasil.

В бразильской Серии А трансферное окно закрывается 28 февраля и у «зеленых» осталось не так много времени, чтобы заполучить в свои ряды нападающего.

Витор Роке globallookpress.com

Сумма сделки оценивается в 25 млн евро, но для этого «Палмейрас» должен сначала убедить «Бетис» расторгнуть арендный договор с «Барселоной». «Огурцы» это делать не хотят, им довольны в клубе и сами готовы выкупить трансфер.

Наш прогноз: Роке вернется в Бразилию, но не раньше лета.

Адемола Лукман

«Аталанта», полузащитник, 27 лет

За последние два сезона под руководством Джан Пьеро Гасперини Адемола Лукман превратился в одного из сильнейших атакующих футболистов Европы. Тем не менее, 27-летний нигериец чувствует себя неуютно в стане бергамасков.

Всему виной сложные отношения Лукмана и Гасперини, которые значительно обострились в последнее время.

После незабитого пенальти в 25-м туре итальянской Серии А против «Кальяри» (0:0) маститый наставник обрушился с волной критики на Лукмана и назвал его одним из слабейших исполнителей 11-метровых в Европе.

Лукман остро воспринял негатив в свой адрес и твердо намерен уйти из «Аталанты» по окончании сезона. Летом 2024 года нападающий/вингер на волне финала Лиги Европы, где он оформил хет-трик, уже хотел покинуть клуб, но тогда его не отпустили.

Адемола Лукман globallookpress.com

Как сообщает Sky Sports, Лукман является приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» и отлично вписывается в тактические схемы Рубена Аморима. Он уже играл в АПЛ за «Эвертон», «Лестер» и «Фулхэм», а также юношеские и молодежные сборные Англии, поэтому с местным футболом отлично знаком.

Наш прогноз: Лукман покинет «Аталанту» и вернется в Англию.

Сандро Тонали

«Ювентус», полузащитник, 24 года

Туринский «Ювентус» намерен летом подписать полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали, сообщает издание Mediaset.

24-летний игрок выступает второй сезон в АПЛ, но прошлый год почти весь у него выпал из-за скандала с азартными играми на тотализаторе. В нынешнем чемпионате Тонали стал прочным футболистом основного состава «Ньюкасла» и демонстрирует очень качественную игру.

Несмотря на это, «сороки» готовы отпустить Тонали в «Ювентус» в случае выгодного предложения и хотят включить в обмен опорника Дугласа Луиса, мощно выступавшего за «Астон Виллу», но являющегося игроком ротации в «старой синьоре».

Сделка будет во многом зависеть от того, насколько далеко туринцы пройдут в Лиге чемпионов или смогут отобраться в нее на следующий сезон. Сейчас же свободных денег на Тонали у «Ювентуса» нет.

Сандро Тонали globallookpress.com

Ради полузащитника «Ньюкасла» клуб даже готов на продажу своего таланта Кенана Йылдыза. Сейчас Тонали на портале Transfermarkt оценивается в 35 млн евро. В 2023 году он перешел из «Милана» за 59 млн евро.

Наш прогноз: Тонали продолжит карьеру в АПЛ.

Джейми Гиттенс

«Боруссия» Д, полузащитник, 20 лет

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Гиттенс является одним из самых лакомых кусочков на трансферном рынке.

20-летний англичанин прогрессирует с каждым матчем и сейчас превратился в одного из лидеров «шмелей». Ему начал доверять Нури Шахин, верит в него и новый главный тренер Нико Ковач.

Как сообщает издание Relevo, за Гиттенсом внимательно следит мадридский «Реал», готовый сделать официальное предложение о переходе по окончании сезона. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Манчестер Сити», где он выступал в молодежной команде, и «Челси».

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В этом сезоне Гиттенс сыграл за «Боруссию» Д 34 матча во всех турнирах, забил в них 11 мячей и сделал 4 результативные передачи.

Джейми Гиттенс globallookpress.com

На портале Transfermarkt 20-летнего футболиста сейчас оценивают в 50 млн евро. За немецкий клуб он выступает с 2022 года.

Наш прогноз: Гиттенс переберется в топ-клуб, скорее всего, в АПЛ.

Георгий Судаков

«Шахтер», полузащитник, 22 года

Украинский полузащитник Георгий Судаков давно перерос рос уровень «Шахтера», но все никак не может перебраться в европейский клуб, несмотря на пристальный интерес к нему.

Этим летом трансфер очень возможен, пока есть интерес, затягивать нет никакого смысла. По данным GiveMeSport, сейчас главным претендентом на 22-летнего полузащитника являются итальянский «Наполи» и английский «Вест Хэм».

За своего лидера «Шахтер» требует сумму не менее 65 млн евро, но готов ее немного уменьшить летом 2025 года.

Известно, что «Порту» зимой пытался заполучить в свой состав Судакова, но предложение по нему было отвергнуто украинской стороной.

Георгий Судаков globallookpress.com

В этом сезоне хавбек сыграл за «Шахтер» в чемпионате 16 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста. На портале Transfermarkt Судаков сейчас оценивается в 32 млн евро.

Наш прогноз: Судаков продолжит карьеру в Италии или Англии.

Юго Экитике

«Айнтрахт», нападающий, 22 года

После ухода Омара Мармуша в «Манчестер Сити» примой в нападении немецкого «Айнтрахта» стал 22-летний Юго Экитике, который был в тени египтянина.

Французский форвард стал чаще забивать и соответствовать роли лидера атак «орлов». Яркая игра в этом сезоне Экитике не осталась незамеченной клубами АПЛ.

Как сообщает портал Caugt Offside, прогресс француза привлек внимание «Арсенала», «Челси» и «Ньюкасла». Первые два клуба рассматривают его в качестве альтернативы Александеру Исаку, «сороки» же готовы взять Экитике на замену шведу в случае его ухода.

В этом сезоне нападающий сыграл в чемпионате Германии 21 матч, в котором забил 12 голов и сделал 3 ассиста.

Юго Экитике globallookpress.com

Сейчас на Transfermarkt цена Экитике составляет 40 млн евро. Француз имеет опыт выступления за топ-клуб, он два года принадлежал «ПСЖ» (2022-2024), но там почти не играл.

Наш прогноз: если «Айнтрахт» пробьется в ЛЧ, то Экитике все-таки продолжит карьеру в Бундеслиге еще как минимум сезон.

Виктор Дьокереш

«Спортинг», нападающий, 26 лет

Яркая и результативная игра Виктора Дьокереша в португальском «Спортинге» давно привлекает внимание европейских топ-клубов, но шведский нападающий все никак не сделает шаг вперед в футбольной карьере.

По данным GiveMeSport, сейчас главным претендентом на 26-летнего шведа является лондонский «Челси», испытывающий серьезные проблемы в нападении, и где нет никакой альтернативы Николасу Джексону.

В списке «аристократов» Дьокереш идет под первым номером. Также там числятся 21-летний Беньямин Шешко из «Лейпцига» и 22-летний Лиам Делап из «Ипсвича», сообщает GiveMeSport.

В контракте шведского нападающего есть пункт об отступных в размере 84 млн фунтов, но «Спортинг» готов отпустить своего лидера за 58 млн фунтов, если сумма будет выплачена единым траншем.

Виктор Дьокереш globallookpress.com

В этом сезоне Дьокереш сыграл 34 матча во всех турнирах за лиссабонцев, забил 34 гола и сделал 7 ассистов. На Transfermarkt его цена сейчас равна 75 млн евро, а контракт со «Спортингом» истекает летом 2028 года.

Наш прогноз: Дьокереш переберется в топ-клуб.