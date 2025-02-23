Лаутаро вывел «Интер» в лидеры. Тяжелая победа «нерадзурри» над «Дженоа»

«Интер» победил «Дженоа» (1:0) в домашнем матче 26‑го тура чемпионата Италии по футболу. Лаутаро Мартинес забил единственный гол в ворота гостей. «Интер» набрал 57 очков в 26 матчах и вышел на первое место в таблице Серии А, но у идущего вторым «Наполи» 56 очков и одна игра в запасе.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Дженоа 1:0 Гол: 1:0 Лаутаро Мартинес (78') Предупреждения: Фабио Миретти (55'), Калеб Экубан (90 + 5')

Неуверенный Аслани и медленный Мхитарян

Матч предсказуемо начался с атак «Интера», однако они были довольно медленными и безыдейными. Не было привычного качественного билд-апа — без Яна Зоммера команда не всегда выходила из обороны через короткий пас. Хосеп Мартинес периодически выносил мяч неточно. Также билд-ап «Интера» просаживался без не вышедшего в старте Хакана Чалханоглу — Кристиан Аслани не всегда уверенно предлагал себя в начальной стадии атаки.

Моменты в первом тайме у обоих ворот возникали редко. В контратаке «Дженоа» удар Миретти заблокировал защитник. В целом, атаки «Дженоа» появлялись из-за того, что Аслани иногда терял контроль над своей позицией, позволяя Миретти открываться между линиями. Видя уязвимость «Интера» на мяче, арендованный у «Ювентуса» футболист поднимался в прессинге почти как второй форвард. Периодически это всерьез напрягало защиту «нерадзурри».

«Интер» — «Дженоа» globallookpress.com

При билд-апе «Интер» иногда стартовал с двумя центральными защитниками, отправляя Павара выше по бровке. Так что численное большинство мог создавать вратарь Мартинес, но он не всегда успешно играл ногами.

Из-за слабого вовлечения в игру Аслани, Мхитарян и Барелла вынуждены были искать мяч в глубине. Много подключался по правому флангу Павар, который в определенные моменты становился тайным оружием «Интера» при позиционных атаках. Стоит отметить, что левый вингер «Дженоа» Эхатор глубоко дорабатывал по французу — редкая тактическая дисциплинированность для 18-летнего футболиста.

«Интер» — «Дженоа» globallookpress.com

Не лучший матч провел Генрих Мхитарян. Армянин часто передерживал мяч и стал одним из лидеров «Интера» по потерям. Нет ничего удивительного в том, что его заменил более подвижный и лучше игравший на команде Петр Зелиньский еще до гола «Интера».

«Интер» додавил, Лаутаро забил

Второй тайм «Интер» начал чуть острее, но владение все равно оставалось во многом стерильным. Но голевой момент возник у «Дженоа».На 54-й минуте Ачерби догнал плеймейкера гостей Миретти и сорвал контратаку с возможным выходом один на один.

К 60-й минуте минуте «Интер» стал активнее. Аслани стал более решительно дирижировать игрой. Тут же у «нерадзурри» возник опасный момент: вышедший во втором тайме Тареми пробил в пустой угол — спас защитник Бани. В той же самой атаке активный Павар пробил ножницами — начеку был голкипер генуэзцев Леали.

«Интер» — «Дженоа» globallookpress.com

Вскоре Барелла после паса удачно вышедшего на замену и добавившего уверенности в опорной Чалханоглу из-за штрафной попал в крестовину. «Дженоа» стал меньше атаковать после замен, сделавших «Интер» крепче. При этом вышедший на замену у «грифонов» ганский форвард Экубан мог забивать после углового, но Мартинес отразил мяч, летевший в упор.

Давление «Интера» все-таки сказалось. Чалханоглу навесил с углового на ближнюю штангу, Лаутаро пробил в ближний угол, и мяч рикошетом от Мазини оказался в воротах Леали. Этот гол так и остался единственным в игре.

В концовке главный тренер гостей Патрик Виейра раскрыл игру заменами. 18-летний форвард генуэзцев Вентурино мог забивать, но не попал толком по мячу. Затем Френдруп из опасной позиции бил выше ворот.

«Интер» — «Дженоа» globallookpress.com

Прекратившие глубоко обороняться и бросившие все силу в атаку генуэзцы несколько раз могли получить второй гол. Тареми бил в упор, но хорошую реакцию показал вратарь Леали. Лаутаро безобразно реализовал два своих голевых момента.

На последней компенсированной минуте шанс был у «Дженоа»: Калеб Экубан сбил Хосепа Мартинеса и забил гол, отмененный из-за нарушения правил на вратаре.

Корреа не воспользовался шансом

«Интер» по делу победил, но игроки без прочного места в основном составе не убедили игрой. Это касается и Корреа, и Аслани. «Нерадзурри» добавили в активности, когда вышел атлетичный и при этом пластичный Тареми. Особенно же они прибавили конкретики в атаке, когда вместо Аслани появился Чалханоглу.

«Интер» — «Дженоа» globallookpress.com

Считается, что у миланцев длинная скамейка и практически два состава, но по сегодняшней игре Симоне Индзаги должен сделать выводы касаемо нескольких игроков. Главный тренер «Интера» выпущенным экспериментальным составом явно имел ввиду непростую следующую неделю и игру на Кубок против «Лацио» уже во вторник.

Календарь и таблица Серии А

Но по показанной игре «Интер» не выглядит фаворитом в чемпионской дуэли против «Наполи». Очный матч с неаполитанцами пройдет в гостях в следующем туре чемпионата.