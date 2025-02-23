«Ливерпуль» громит «Ман Сити». Чемпионская гонка окончена?

Быстрое давление и удар Салаха
«Сити» активно начал встречу, пытаясь сразу взять игру под контроль. Жереми Доку несколько раз опасно проходил по левому флангу, а Фил Фоден и Омар Мармуш старались комбинировать в центре. Однако защита «Ливерпуля», во главе с Вирджилом ван Дейком и Ибраимой Конате, действовала хладнокровно и не позволяла хозяевам создавать явные голевые моменты.
А затем, на 15-й минуте, «Ливерпуль» воспользовался первой же возможностью и вышел вперёд. Высокий прессинг привёл к угловому, который оказался заготовкой прямо с тренировочного поля. Алексис Мак Аллистер низом прострелил на ближнюю штангу, Доминик Собослаи пяткой скинул мяч чуть назад на Мохамеда Салаха, который ударом с правой ноги отправил его в сетку. Мяч задел Нейтана Аке и изменил траекторию, оставив Эдерсона без шансов.
Это был 30-й гол египтянина во всех турнирах в этом сезоне. Его влияние на игру «Ливерпуля» колоссально, и руководство клуба должно сделать всё, чтобы не потерять его ближайшим летом.
«Сити» не нашёл ответ, а Собослаи удвоил преимущество
После гола «Манчестер Сити» попытался вернуться в игру, но хозяевам не хватало привычной остроты в атаке. Отсутствие Эрлинга Холанна, пропускавшего матч из-за травмы колена, было заметно — у команды Пепа Гвардиолы не оказалось исполнителя, способного завершать атаки.
На 26-й минуте хозяева едва не сравняли счёт: Мармуш пробил после передачи Фодена, но его гол был отменён из-за офсайда. Это был едва ли не единственный момент «Сити» за первый тайм. В остальном игра шла под контролем «Ливерпуля».
На 37-й минуте гости сделали ещё один шаг к победе. Трент Александер-Арнолд навесил в зону правого полуфланга, Салах ушёл от защитников и выкатил мяч в центр штрафной, где Собослаи, подключившийся второй волной, пробил в касание и отправил мяч в сетку.
Эта атака была показательной: «Ливерпуль» моментально использовал ошибку «Сити» при переходе из атаки в оборону, а затем наказал соперника за слишком высокую линию защиты.
Гвардиола нервничает, но «Сити» без шансов
Во втором тайме «Сити» пытался играть активнее, но защита «Ливерпуля» действовала безупречно. Ван Дейк и Конате выигрывали почти все верховые дуэли, а центральные полузащитники Кертис Джонс и Райан Гравенберх грамотно перекрывали зоны.
Гвардиола метался у бровки, но его команда не могла предложить ничего нового. Единственный опасный момент у хозяев возник на 62-й минуте, когда Мармуш пробил с линии штрафной, но Алисон Бекер среагировал и отбил мяч.
«Ливерпуль» даже забил третий гол, когда Джонс замкнул прострел Собослаи, но VAR зафиксировал офсайд у венгра. В концовке матча хозяева ещё раз упустили Собослаи, но в последний момент удар заблокировал Хусанов.
У чемпиона уже есть имя?
Эта победа стала ключевой в борьбе за титул. Теперь «Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя на 11 очков и полностью контролирует ситуацию.
Перед матчем фанаты «Сити» вывесили баннеры с напоминанием о четырёх чемпионствах подряд, но этот сезон явно не их. Сейчас «Ливерпуль» — команда, которой ничего не страшно. Если «красные» продолжат играть в том же духе, догнать их уже никто не сможет.