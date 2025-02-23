«Ливерпуль» громит «Ман Сити». Чемпионская гонка окончена?

«Ливерпуль» провёл один из самых убедительных матчей сезона, обыграв «Манчестер Сити» (2:0) на «Этихаде» и увеличив отрыв в таблице Премьер-лиги до 11 очков. Команда Арне Слота воспользовалась поражением «Арсенала» от «Вест Хэма» и теперь выглядит безоговорочным фаворитом чемпионской гонки.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Ливерпуль 0:2 Голы: 0:1 Мохамед Салах (14'), 0:2 Доминик Собослаи (37') Манчестер Сити: Эдерсон, Рико Льюис, Абдукодир Хусанов, Натан Аке (Рубен Диаш, 78'), Йошко Гвардиол, Савиньо, Кевин Де Брёйне (Джеймс Макати, 66'), Николас Гонсалес (Матео Ковачич, 78'), Филип Фоден, Жереми Доку, Омар Мармуш (Илкай Гюндоган, 77') Ливерпуль: Алисон, Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 74'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Луис Диас (Коди Матес Гакпо, 79'), Кёртис Джонс (Ватару Эндо, 74'), Доминик Собослаи, Мохамед Салах (Харви Эллиотт, 90'), Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Трент Александер-Арнольд (Джарелл Куанса, 90')

Быстрое давление и удар Салаха

«Сити» активно начал встречу, пытаясь сразу взять игру под контроль. Жереми Доку несколько раз опасно проходил по левому флангу, а Фил Фоден и Омар Мармуш старались комбинировать в центре. Однако защита «Ливерпуля», во главе с Вирджилом ван Дейком и Ибраимой Конате, действовала хладнокровно и не позволяла хозяевам создавать явные голевые моменты.

А затем, на 15-й минуте, «Ливерпуль» воспользовался первой же возможностью и вышел вперёд. Высокий прессинг привёл к угловому, который оказался заготовкой прямо с тренировочного поля. Алексис Мак Аллистер низом прострелил на ближнюю штангу, Доминик Собослаи пяткой скинул мяч чуть назад на Мохамеда Салаха, который ударом с правой ноги отправил его в сетку. Мяч задел Нейтана Аке и изменил траекторию, оставив Эдерсона без шансов.

«Ман Сити» — «Ливерпуль» premierleague.com

Это был 30-й гол египтянина во всех турнирах в этом сезоне. Его влияние на игру «Ливерпуля» колоссально, и руководство клуба должно сделать всё, чтобы не потерять его ближайшим летом.

«Сити» не нашёл ответ, а Собослаи удвоил преимущество

После гола «Манчестер Сити» попытался вернуться в игру, но хозяевам не хватало привычной остроты в атаке. Отсутствие Эрлинга Холанна, пропускавшего матч из-за травмы колена, было заметно — у команды Пепа Гвардиолы не оказалось исполнителя, способного завершать атаки.

«Ман Сити» — «Ливерпуль» premierleague.com

На 26-й минуте хозяева едва не сравняли счёт: Мармуш пробил после передачи Фодена, но его гол был отменён из-за офсайда. Это был едва ли не единственный момент «Сити» за первый тайм. В остальном игра шла под контролем «Ливерпуля».

На 37-й минуте гости сделали ещё один шаг к победе. Трент Александер-Арнолд навесил в зону правого полуфланга, Салах ушёл от защитников и выкатил мяч в центр штрафной, где Собослаи, подключившийся второй волной, пробил в касание и отправил мяч в сетку.

«Ман Сити» — «Ливерпуль» premierleague.com

Эта атака была показательной: «Ливерпуль» моментально использовал ошибку «Сити» при переходе из атаки в оборону, а затем наказал соперника за слишком высокую линию защиты.

Гвардиола нервничает, но «Сити» без шансов

Во втором тайме «Сити» пытался играть активнее, но защита «Ливерпуля» действовала безупречно. Ван Дейк и Конате выигрывали почти все верховые дуэли, а центральные полузащитники Кертис Джонс и Райан Гравенберх грамотно перекрывали зоны.

«Ман Сити» — «Ливерпуль» premierleague.com

Гвардиола метался у бровки, но его команда не могла предложить ничего нового. Единственный опасный момент у хозяев возник на 62-й минуте, когда Мармуш пробил с линии штрафной, но Алисон Бекер среагировал и отбил мяч.

«Ман Сити» — «Ливерпуль» premierleague.com

«Ливерпуль» даже забил третий гол, когда Джонс замкнул прострел Собослаи, но VAR зафиксировал офсайд у венгра. В концовке матча хозяева ещё раз упустили Собослаи, но в последний момент удар заблокировал Хусанов.

У чемпиона уже есть имя?

Эта победа стала ключевой в борьбе за титул. Теперь «Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя на 11 очков и полностью контролирует ситуацию.

«Ман Сити» — «Ливерпуль» premierleague.com

Перед матчем фанаты «Сити» вывесили баннеры с напоминанием о четырёх чемпионствах подряд, но этот сезон явно не их. Сейчас «Ливерпуль» — команда, которой ничего не страшно. Если «красные» продолжат играть в том же духе, догнать их уже никто не сможет.