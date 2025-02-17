Бундеслига. «Бавария» и «Байер» расписали мировую

Изменения в турнирной таблице
В турнирной таблице чемпионата Германии произошли всего два изменения. Во-первых, «Штутгарт» выбыл из зоны еврокубков, потеряв две строчки, после матчей 22 тура «швабы» занимают 7 место в турнирной таблице.
Улучшили своё положение «Фрайбург» и «Майнц», которые поднялись на 5 и 6 места соответственно.
Календарь и таблица Бундеслиги
Во-вторых, «Бохум» покинул последнее место в чемпионате, сместив с 17 строчки «Хольмштайн Киль».
Центральная битву тура
В центральном матче 22 тура «Байер» и «Бавария» сошлись между собой. Лидеры Бундеслиги определить победителя так и не смогли, сыграв вничью (0:0).
После этого результата «Бавария» набрала 55 очков и сохранила преимущество над «Байером», который идёт следом, в 8 пунктов.
В топе
На третьем месте в турнирной таблице идёт «Айнтрахт», у которого 42 набранных балла. Один из лидеров немецкого первенства в минувшем туре переиграл аутсайдера «Хольмштайн Киль» (3:1).
Далее в турнирной таблице идёт «Лейпциг», который набрал 37 очков. В 22-м туре сыграли вничью с «Аугсбургом» (0:0).
На пятую строчку поднялся «Фрайбург», аккумулировав 36 пунктов. В 22 туре коллектив одержал минимальную победу в матче против «Санкт-Паули» (1:0).
В еврокубковую шестёрку входит «Майнц», который оказался сильнее «Хайденхайма» (2:0) и набрал 35 очков.
Зона вылета
«Хайденхайм» входит в группу аутсайдеров немецкого первенства, команда с 14 пунктами занимает 16 место.
Строчкой ниже расположился «Бохум» с 14 очками. «Несгибаемые» одержали победу над дортмундской «Боруссией» (2:0). Последнее место в чемпионате Германии с 13 баллами занимает «Хольмштайн Киль».
Тур № 23
Матчи 22-го тура чемпионата Германии пройдут с 21 по 23 февраля.
В центральном матче лидер Бундеслиги «Бавария» сыграет против «Антрахта», игра состоится в воскресенье, 23 февраля.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
В субботу, 22 февраля «Байер» на выезде сыграет против аутсайдера — «Хольмштайн Киль». «Боруссия» из Дортмунда попытается подправить турнирное положение в матче с «Унионом».