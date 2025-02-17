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    Бундеслига. «Бавария» и «Байер» расписали мировую

    Итоги 22-го тура чемпионата Германии по футболу

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    «Байер» — «Бавария»
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    «Байер» — «Бавария»
    Минувший тур стал ключевым для лидеров Бундеслиги: «Байер» стремился сократить отставание от «Баварии». Немецкая машина нацелена была увеличить преимущество, однако лидеры в итоге сохранили статус-кво.

    Изменения в турнирной таблице

    В турнирной таблице чемпионата Германии произошли всего два изменения. Во-первых, «Штутгарт» выбыл из зоны еврокубков, потеряв две строчки, после матчей 22 тура «швабы» занимают 7 место в турнирной таблице.

    Улучшили своё положение «Фрайбург» и «Майнц», которые поднялись на 5 и 6 места соответственно.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Во-вторых, «Бохум» покинул последнее место в чемпионате, сместив с 17 строчки «Хольмштайн Киль».

    Центральная битву тура

    В центральном матче 22 тура «Байер» и «Бавария» сошлись между собой. Лидеры Бундеслиги определить победителя так и не смогли, сыграв вничью (0:0).

  • «Байер» доминировал, но не забил. «Бавария» удержала нулевую ничью в ключевом матче
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    • После этого результата «Бавария» набрала 55 очков и сохранила преимущество над «Байером», который идёт следом, в 8 пунктов.

    В топе

    На третьем месте в турнирной таблице идёт «Айнтрахт», у которого 42 набранных балла. Один из лидеров немецкого первенства в минувшем туре переиграл аутсайдера «Хольмштайн Киль» (3:1).

    Далее в турнирной таблице идёт «Лейпциг», который набрал 37 очков. В 22-м туре сыграли вничью с «Аугсбургом» (0:0).

    «Айнтрахт» — «Вольфсбург»
    globallookpress.com

    На пятую строчку поднялся «Фрайбург», аккумулировав 36 пунктов. В 22 туре коллектив одержал минимальную победу в матче против «Санкт-Паули» (1:0).

    В еврокубковую шестёрку входит «Майнц», который оказался сильнее «Хайденхайма» (2:0) и набрал 35 очков.

    Зона вылета

    «Хайденхайм» входит в группу аутсайдеров немецкого первенства, команда с 14 пунктами занимает 16 место.

    Строчкой ниже расположился «Бохум» с 14 очками. «Несгибаемые» одержали победу над дортмундской «Боруссией» (2:0). Последнее место в чемпионате Германии с 13 баллами занимает «Хольмштайн Киль».

    Тур № 23

    Матчи 22-го тура чемпионата Германии пройдут с 21 по 23 февраля.

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    В центральном матче лидер Бундеслиги «Бавария» сыграет против «Антрахта», игра состоится в воскресенье, 23 февраля.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    В субботу, 22 февраля «Байер» на выезде сыграет против аутсайдера — «Хольмштайн Киль». «Боруссия» из Дортмунда попытается подправить турнирное положение в матче с «Унионом».

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