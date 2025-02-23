«Барселона» снова первая. Победа над «Лас-Пальмасом» гарантировала каталонцам лидерство в Ла Лиге

Команда Ханси Флика взяла реванш за поражение в первом круге, продлила свою серию без поражений до 13 матчей и в пятый раз подряд выиграла в чемпионате.
Но матч на Гран-Канарии вышел далеко не простым. «Лас-Пальмас», который ещё недавно балансировал на грани зоны вылета, снова упёрся в матче против гранда и долго держал «Барсу» на нулях. Лишь на 62-й минуте Дани Ольмо открыл счёт после передачи Ламина Ямаля, а в концовке Ферран Торрес окончательно снял вопросы.
«Барселона» играет вхолостую, а «Лас-Пальмас» создаёт моменты
Флик понимал, что его команде нужна только победа: несколькими часами ранее «Атлетико» обыграл «Валенсию» (3:0) и на время возглавил Ла Лигу. Но несмотря на статус фаворита, в первом тайме «Барса» выглядела неубедительно.
«Лас-Пальмас» не отсиживался в обороне. Самый опасный момент создал экс-игрок «Барселоны» Сандро, пробив низом с линии штрафной — Войцех Щенсный с трудом отбил удар.
Каталонцы много контролировали мяч, но реальных угроз создавали мало. Ямаль запомнился обводками, но с 12 метров пробил мимо, а Рафинья несколько раз безадресно навешивал.
Второй тайм: Ямаль делает разницу, Ольмо и Торрес забивают
После перерыва «Барселона» заметно прибавила. Уже в начале второго тайма Рафинья заработал спорный эпизод в штрафной, но судья не увидел нарушения после контакта с Вити.
Решающим моментом стал розыгрыш на 62-й минуте. Ямаль эффектно ушёл от защитника, ворвался в штрафную и выкатил мяч под удар Дани Ольмо. Полузащитник убрал под левую и точно пробил в перекладину, от которой мяч опустился в ворота. Это первый гол Ольмо с ноября — долгожданное возвращение в форму.
После этого «Барселона» уже не выглядела напряжённой. Ямаль продолжил демонстрировать технику и даже исполнил эффектный финт в духе Кройффа в центре поля. «Лас-Пальмас» попытался отыграться, но дальше неточного удара Сандро моментов не создал.
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А в компенсированное время «Барселона» добила соперника: Рафинья нашёл передачей Феррана Торреса, и тот вколотил мяч под перекладину — 2:0.
«Барселона» — лидер, и это не изменится до конца тура
Эта победа не только принесла «Барсе» три очка, но и сделала её единоличным лидером Ла Лиги. Даже если «Реал» обыграет «Жирону», он только сравняется по очкам, но не поднимется выше из-за разницы очных матчей.
Флик продолжает стабилизировать команду, которая после осечек в начале сезона наконец-то набрала ход. Пять побед подряд в чемпионате — серьёзное заявление на титул. Впереди ещё долгий путь, но сейчас «Барселона» снова первая.