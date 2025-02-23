«Барселона» снова первая. Победа над «Лас-Пальмасом» гарантировала каталонцам лидерство в Ла Лиге

Победа над «Лас-Пальмасом» (2:0) позволила «Барселоне» не просто выйти на первое место, но и гарантировать, что она останется там как минимум до следующего тура — даже если «Реал» выиграет свой матч.

Футбол. Испания. Примера Лас-Пальмас — Барселона 0:2 Голы: 0:1 Даниэль Ольмо (62'), 0:2 Ферран Торрес (90 + 5') Лас-Пальмас: Яспер Силлессен, Алекс Суарес, Мика Мармоль, Алекс Муньос, Дариу Эсугу (Хосе Кампанья, 67'), Хавьер Муньос, Альберто Молейро (Ману Фустер, 67'), Вити Росада (Valentin Pezzolesi, 85'), Сандро Рамирес, Stefan Bajcetic (Бенито Рамирес, 86'), Oli McBurnie (Хайме Мата, 66') Барселона: Войцех Щенсны, Алекс Бальде, Эрик Гарсия, Пау Кубарси, Жюль Кунде, Фермин Лопес (Даниэль Ольмо, 46'), Марк Касадо, Роберт Левандовски, Рафаэл Диас (Жерар Мартин, 90'), Ламин Ямал (Ферран Торрес, 85'), Педри (Френки де Йонг, 85') Предупреждения: Алекс Суарес (80'), Френки де Йонг (82')

Команда Ханси Флика взяла реванш за поражение в первом круге, продлила свою серию без поражений до 13 матчей и в пятый раз подряд выиграла в чемпионате.

Но матч на Гран-Канарии вышел далеко не простым. «Лас-Пальмас», который ещё недавно балансировал на грани зоны вылета, снова упёрся в матче против гранда и долго держал «Барсу» на нулях. Лишь на 62-й минуте Дани Ольмо открыл счёт после передачи Ламина Ямаля, а в концовке Ферран Торрес окончательно снял вопросы.

«Барселона» играет вхолостую, а «Лас-Пальмас» создаёт моменты

Флик понимал, что его команде нужна только победа: несколькими часами ранее «Атлетико» обыграл «Валенсию» (3:0) и на время возглавил Ла Лигу. Но несмотря на статус фаворита, в первом тайме «Барса» выглядела неубедительно.

«Лас-Пальмас» не отсиживался в обороне. Самый опасный момент создал экс-игрок «Барселоны» Сандро, пробив низом с линии штрафной — Войцех Щенсный с трудом отбил удар.

«Лас Пальмас» — «Барселона» x.com/FCBarcelona

Каталонцы много контролировали мяч, но реальных угроз создавали мало. Ямаль запомнился обводками, но с 12 метров пробил мимо, а Рафинья несколько раз безадресно навешивал.

Второй тайм: Ямаль делает разницу, Ольмо и Торрес забивают

После перерыва «Барселона» заметно прибавила. Уже в начале второго тайма Рафинья заработал спорный эпизод в штрафной, но судья не увидел нарушения после контакта с Вити.

Решающим моментом стал розыгрыш на 62-й минуте. Ямаль эффектно ушёл от защитника, ворвался в штрафную и выкатил мяч под удар Дани Ольмо. Полузащитник убрал под левую и точно пробил в перекладину, от которой мяч опустился в ворота. Это первый гол Ольмо с ноября — долгожданное возвращение в форму.

«Лас Пальмас» — «Барселона» x.com/FCBarcelona

После этого «Барселона» уже не выглядела напряжённой. Ямаль продолжил демонстрировать технику и даже исполнил эффектный финт в духе Кройффа в центре поля. «Лас-Пальмас» попытался отыграться, но дальше неточного удара Сандро моментов не создал.

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А в компенсированное время «Барселона» добила соперника: Рафинья нашёл передачей Феррана Торреса, и тот вколотил мяч под перекладину — 2:0.

«Барселона» — лидер, и это не изменится до конца тура

Эта победа не только принесла «Барсе» три очка, но и сделала её единоличным лидером Ла Лиги. Даже если «Реал» обыграет «Жирону», он только сравняется по очкам, но не поднимется выше из-за разницы очных матчей.

«Лас Пальмас» — «Барселона» x.com/FCBarcelona

Флик продолжает стабилизировать команду, которая после осечек в начале сезона наконец-то набрала ход. Пять побед подряд в чемпионате — серьёзное заявление на титул. Впереди ещё долгий путь, но сейчас «Барселона» снова первая.