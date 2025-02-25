25 февраля в 1/4 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Арминия» и «Вердер». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Арминия» — «Вердер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арминия»

Турнирное положение: «Синие» ныне представляют третий по рангу немецкий дивизион. Там на данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице.

При этом «Арминия» на 4 зачетных балла отстает от заветного трио. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 мячей в 25 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Синие» переиграли «Мюнхен 1860» (3:0).

До того команда сумела одолеть «Эрцгебирге» (2:1). При этом чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Зандхаузену».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Арминия» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Синие» не столь ярко атакуют. Команда настреляла 35 мячей в 25 поединках Третьей Бундеслиги.

Матчи с «Вердером» для команды традиционно складываются откровенно неудачно. В 5 последних очных поединках «Арминия» победила 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Да и две последние виктории явно окрылили игроков команды.

«Вердер»

Турнирное положение: Бременцы ходят в середняках элитного дивизиона. Ныне они находятся на 12 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Вердер» на 7 зачетных баллов отстает от 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 47 мячей в 23 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда полностью провалилась. Бременцы были разгромлены «Фрайбургом» (0:5).

До того команда потерпела поражение от «Хоффенхайма» (1:3). Да и поединок с «Баварией» был проигран по всем статьям (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вердер» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 13 пропущенных.

Не сыграют: Марко Фридль, Кеке Топп, Милош Велькович — травмированы.

Состояние команды: Бременцы нынче пребывают в состоянии легкого грогги. Команда проиграла в трех своих последних матчах.

При этом «Вердер» вполне-себе преуспевает в плане реализации. Бременцы забили 35 мячей в 23 поединках немецкого чемпионата.

В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Сразу три стержневых игрока не помогут «музыкантам» в этой встрече.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Бременцы априори обязаны обыгрывать представителя третьего дивизиона.

Статистика для ставок

«Вердер» уступил в 3 своих последних матчах

Бременцы в 3 своих последних матчах пропустили 11 мячей

«Арминия» победила в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.81, а победа оппонента — в скромные 3.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.92 и 2.02.

Прогноз: «Вердер» явно сильнее соперника, плюс намерен реабилитироваться за свои последние неудачи.

Номинальные хозяева уже прыгнули выше головы, и наверняка будут пытаться лишь сдерживать атаки бременцев.

Ставка: Победа «Вердера» за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.02