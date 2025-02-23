Реал Мадрид
Жирона
«Реал»
Турнирное положение: мадридский коллектив в этом сезоне, как и всегда, борется за чемпионский титул.
Сейчас у «сливочных» 51 зачетный балл и вторая строчка в турнирной таблице.
Реал Мадрид — Жирона: коэффициенты букмекеров
Команда из Мадрида смогла 52 раза поразить ворота соперников и 23 раза пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «королевский клуб» сыграл вничью с «Осасуной» (1:1) и «Атлетико» (1:1), а также проиграл «Эспаньолу» (0:1).
В последней же игре команда из столицы Испании выиграла у «Манчестер Сити» (3:1) и пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Также мадридцы победили «Леганес» (3:2) и вышли в полуфинал Кубка страны.
Не сыграют: в лазарете столичного коллектива находятся Эдер Милитао и Дани Карвахаль. Дисквалифицирован — Джуд Беллингем.
Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти, как и во всех сезонах, продолжают быть фаворитами во всех турнирах. «Реал» продолжает рассчитывать на требл по итогам сезона, но в итоге, конечно, может остаться вовсе без наград.
Во время зимнего трансферного окна «Реал» сохранил всех футболистов и никого не подписал.
«Жирона»
Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком текущего сезона Примеры.
Коллектив из Жироны смог набрать 31 балл и располагается на десятом месте в турнирной таблице.
«Жиронцы» смогли забить всего 32 мяча, а в свои ворота пропустили целых 35.
Последние матчи: в прошлых турах команда из Каталонии уступила «Хетафе» (1:2) и «Атлетику» (0:3).
До этого же каталонцы смогли победить «Лас-Пальмас» (2:1).
Перед этим «бело-красные» проиграли «Арсеналу» (1:2) и покинули Лигу чемпионов.
Не сыграют: в лазарете каталонского коллектива Арно Данжума, а дисквалифицирован — Янгель Эррера.
Состояние команды: подопечные Мичела уже особо ни на что не претендуют в этом сезоне. «Жирона» вряд ли сможет побороться за места в зоне еврокубков, но и на вылет претендовать не будет.
Зимой в команду пришли Владислав Крапивцов, Артур Мело и Гильем Трилла, а вот ушел только По Лопес.
Статистика для ставок
- «Реал» проиграл только 1 из последних 11 матчей
- «Жирона» проиграла 6 из последних 7 матчей
- В прошлом очном матче «Реал» разгромил «Жирону» со счетом 3:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 6.10, а победа «Жироны» — в 9.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.42 и 2.90.
- 2.05Лас-Пальмас — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Црвена Звезда — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.80Эвертон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
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Прогноз: «Реал» сейчас намного сильнее своего соперника и должен уверенно побеждать.
Ставка: победа «Реала» с форой-2 за 2.17.
Прогноз: команды играют результативно в последнее время, поэтому ожидаем много голов.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.00.