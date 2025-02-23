23 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Жирона». Начало встречи — 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Жирона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал»

Турнирное положение: мадридский коллектив в этом сезоне, как и всегда, борется за чемпионский титул.

Сейчас у «сливочных» 51 зачетный балл и вторая строчка в турнирной таблице.

Команда из Мадрида смогла 52 раза поразить ворота соперников и 23 раза пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «королевский клуб» сыграл вничью с «Осасуной» (1:1) и «Атлетико» (1:1), а также проиграл «Эспаньолу» (0:1).

В последней же игре команда из столицы Испании выиграла у «Манчестер Сити» (3:1) и пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Также мадридцы победили «Леганес» (3:2) и вышли в полуфинал Кубка страны.

Не сыграют: в лазарете столичного коллектива находятся Эдер Милитао и Дани Карвахаль. Дисквалифицирован — Джуд Беллингем.

Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти, как и во всех сезонах, продолжают быть фаворитами во всех турнирах. «Реал» продолжает рассчитывать на требл по итогам сезона, но в итоге, конечно, может остаться вовсе без наград.

Во время зимнего трансферного окна «Реал» сохранил всех футболистов и никого не подписал.

«Жирона»

Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком текущего сезона Примеры.

Коллектив из Жироны смог набрать 31 балл и располагается на десятом месте в турнирной таблице.

«Жиронцы» смогли забить всего 32 мяча, а в свои ворота пропустили целых 35.

Последние матчи: в прошлых турах команда из Каталонии уступила «Хетафе» (1:2) и «Атлетику» (0:3).

До этого же каталонцы смогли победить «Лас-Пальмас» (2:1).

Перед этим «бело-красные» проиграли «Арсеналу» (1:2) и покинули Лигу чемпионов.

Не сыграют: в лазарете каталонского коллектива Арно Данжума, а дисквалифицирован — Янгель Эррера.

Состояние команды: подопечные Мичела уже особо ни на что не претендуют в этом сезоне. «Жирона» вряд ли сможет побороться за места в зоне еврокубков, но и на вылет претендовать не будет.

Зимой в команду пришли Владислав Крапивцов, Артур Мело и Гильем Трилла, а вот ушел только По Лопес.

Статистика для ставок

«Реал» проиграл только 1 из последних 11 матчей

«Жирона» проиграла 6 из последних 7 матчей

В прошлом очном матче «Реал» разгромил «Жирону» со счетом 3:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 6.10, а победа «Жироны» — в 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.42 и 2.90.

Прогноз: «Реал» сейчас намного сильнее своего соперника и должен уверенно побеждать.

Ставка: победа «Реала» с форой-2 за 2.17.

Прогноз: команды играют результативно в последнее время, поэтому ожидаем много голов.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.00.