«Неман»
Турнирное положение: Гродненцы в минувшем сезоне выступили неплохо. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы.
При этом «Неман» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот забила команда 45 мячей в 30 поединках белорусского чемпионата.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела победить. Гродненцы подписали мировую с брестским «Динамо» (1:1).
При этом «Неман» до того минимально одолел «Слуцк». А вот немногим ранее команда уверенно переиграла «Минск» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Гродненцы нынче выглядят весьма уверенно. Команда ни разу не уступила в зимних спаррингах.
При этом «Неман» традиционно неудачно противостоит «Динамо» Минск. В 5 последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Гродненцы вполне способны воспользоваться проблемами минчан.
«Динамо» Минск
Турнирное положение: Минчане прошедший чемпионат Белоруссии провели максимально успешно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Динамо» Минск в 30 поединках чемпионата настреляло 50 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 13 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. Минчане минимально уступили «Торпедо-БелАЗу».
При этом до того команда проиграла тем же жодинцам (0:3). А вот поединок с БАТЭ завершился трудной викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Минск добыло 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Минчане нынче переживают настоящую кадровую революцию. Да и в плане реализации команда действует не столь ярко.
Причем «Динамо» Минск в межсезонье лишилось почти всех своих лидеров. А вот мотивация добыть трофей у команды Вадима Скрипченко огромная.
Вот только в двух своих последних матчах минчане проиграли. Причем в тех поединках динамовцы не отличились ни разу.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Динамовцы уже почти 2 года не проигрывают «Неману».
Статистика для ставок
- «Неман» ни разу не проиграл в зимних спаррингах
- «Динамо» Минск уступило в 2 своих последних матчах
- Минчане уже почти 2 года не проигрывают «Неману»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.27 и 1.63.
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Прогноз: Минчане явно постараются как можно активнее сыграть в атаке, к тому же традиционно успешно противостоят «Неману».
«Динамо» Минск не столь уверенно смотрелось в зимних спаррингах, но явно прибавит в официальных поединках.
Ставка: Победа «Динамо» Минск за 2.19.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.27