Бриллиант из Рио. Лорран может добавить скорости атаке ЦСКА

Столичный клуб нынешней зимой нацелен на усиление за счет латиноамериканских исполнителей, завершив подписание Алеррандро из «РБ Брагантино» и продолжая попытки заполучить Лоррана из «Фламенго». Юный вундеркинд «Большого Менго» выглядит многообещающей инвестиций, успев громко заявить о себе на просторах бразильской Серии А.

Талант из «Ниньо ду Урубу»

Лорран Лукас Перейра де Соуза родился 4 июля 2006 года в Рио-де-Жанейро, славящемся не только статуей Христа-Искупителя и пляжем Копакабана, но и выступающем в роли кузницы футбольных дарований Бразилии.

Его путь в большую игру начался в восемнадцати километрах от тренировочного центра «Ниньо ду Урубу», более известного на весь мир как академия «Фламенго». На полях фавелы Сидаде-де-Деуш восьмилетний Лорран оттачивал навыки под началом тренера Паулу Соареша, руководящего социальным проектом для детей и подростков региона.

Первый наставник игрока отмечал, что тот обладал некоторыми способностями владения мячом левой ногой, однако ничем не выделялся на фоне остальных и проводил большую часть времени на скамейке запасных. Главной задачей Соареша выступало вовлечение застенчивого мальчишки в спорт, а не в криминальную деятельность улиц.

Развитие семимильными шагами в игровом плане для Лоррана началось в возрасте 13 лет, когда Паулу вместе с подопечными совершили турне на молодежный турнир в Берлин. По возвращению на родину тренер заметил изменения в подростке, который больше сконцентрировался на футболе и стал куда более общительным.

Соареш передал юное дарование на обучение в академию скромной «Мадурейры», однако его время пребывания там оказалось недолгим.

Лорран ge.globo.com

Скаут «Фламенго» приметил талантливого юнца, за которым наблюдал на протяжении пяти поединков. Хоть вовлеченность Лоррана в общую картины игры была минимальной, тем не менее представитель «красно-черных» увидел потенциал игрока в уникально легком прикосновении к мячу.

Приступить сходу к работе с молодежкой «Большого Менго» ему помешала пандемия COVID-19. Предоставленной паузой Лорран воспользовался сполна, получая видеоинструкции от тренерского штаба академии «стервятников» и воспроизводя их на площадке перед домом.

Уже в 2021 году, когда «Фламенго» вернулся к работе после вынужденного перерыва, перед представителями клуба появился совсем другой игрок. Прогресс Лоррана был заметен как в физическом плане, так и в технических умениях, что позволило ему быстро продвигаться по ступеням «Ниньо ду Урубу».

В пятнадцатилетнем возрасте он находился среди стартовых одиннадцати команды U16, а спустя год пробился на категорию U17 и застолбил за собой статусную «десятку». Летом 2022 Лорран подписал первый профессиональный контракт с «Фламенго» — согласно соглашению, отступные за игрока составили 50 млн евро.

Лорран ge.globo.com

Первая индивидуальная награда нашла его на турнире «Flamengo Adidas Cup Sub-16», который «красно-черные» в декабре 2022 организовали на собственной тренировочной базе. Он отметился тремя голами на молодежном первенстве, отправив дубль в ворота «Сантос Лагуны» в финале, чем принес хозяевам соревнования итоговую викторию.

Затмил достижение Винисиуса

«Фламенго» с приближением сезона 2023 претерпел кардинальные пертурбации, связанные с перестановками на тренерском мостике и обновлением состава команды. Бразды правления «красно-черных» принял Витор Перейра, чьей целью было завоевание трофеев с клубом во всех латиноамериканских турнирах.

Под португальского специалиста «Фламенго» устроил массовую закупку, подписав Гильермо Варелу, Агустина Росси, Айртона Лукаса и Жерсона. Также «стервятники» продлили трудовые соглашения с лидерами команды — защитником Давидом Луисом и нападающим Педро.

Вместе с царящим хаосом в рядах «Большого Менго» стартовал розыгрыш чемпионата Кариока 2023, где на первых порах футбольным коллективов руководил тренер U20 Марио Жорже. Бразильский специалист доверился сразу нескольким молодым воспитанникам «красно-черных», среди которых нашлось место Лоррану.

Его дебют в футболке взрослого «Фламенго» состоялся 13 января против «Аудакс Рио», когда Жорже выпустил игрока под занавес встречи. Следующее появление в цветах клуба пришлось на поединок с «Бангу» — Лорран провел на поле все девяносто минут, за что отблагодарил наставника забитым мячом и спас для «Фламенго» ничейный результат.

Таким образом в возрасте 16 лет 6 месяцев и 20 дней атакующий полузащитник стал самым молодым автором гола за профессиональную команду «красно-черных». Ранее рекорд принадлежал Винисиусу Жуниору, который отметился в воротах «Палестино» в возрасте 17 лет и 29 дней.

Лорран espn.com.br

Для баталий местной Серии А Лорран был слишком сыроват, поэтому его выступления за профессиональный «Фламенго» ограничились чемпионатом штата.

Камбэк в обойму команды U20 для него оказался знаменательным — вместе с футбольным коллективом он пробился на стадию плей-офф чемпионата Бразилии, где отметился двумя голами. Финальный матч между молодежкой «Фламенго» и сверстниками из «Палмейрас» закончился серией пенальти, в которой нервы оказались более крепкими у «красно-черных».

Также летом 2023 Лорран получил перевод во взрослую обойму «Большого Менго», возглавляемую эксцентричным Хорхе Сампаоли. Атакующий полузащитник отмечал, что аргентинский специалист требовал поддерживать высокую интенсивность на протяжении каждого тренировочного занятия.

Сампаоли остался доволен его работой, однако так и не предоставил ему шанс появиться на поле в Серии А. Лорран точно не держит зла на тренера и, наоборот, благодарен за возможность набраться опыта среди более мастеровитых коллег по цеху.

Вместе с занятиями в расположении «Большого Менго», атакующего полузащитника продолжали задействовать в команде U20, которая в марте 2024 защищала честь «красно-черных» на молодежном Копа Либертадорес. Звездный час Лоррана пришелся на финал турнира против сверстников из «Боки Хуниорс» — его гол+пас принесли «Фламенго» победу со счетом 2:1 и главный трофей первенства.

Жертва тактических изысканий

Подпускать Лоррана к игре за «стервятников» на просторах Серии А начал Тите, сменивший Сампаоли на посту главного тренера в октябре 2023. Бразильский специалист пытался реанимировать карьеру после провала у руля «селесао» на ЧМ-2022 и привести «Фламенго» к национальным титулам.

Наконец имя Лоррана появилось в стартовом составе «красно-черных» во встрече шестого тура чемпионата Бразилии, когда в гости к ним приехал «Коринтианс». Атакующий полузащитник не просто не затерялся на поле перед многотысячной публикой, собравшейся на «Маракане», но и отметиться забитым мячом и результативной передачей, благодаря которым «Большой Менго» добыл уверенную викторию 2:0.

Лорран globallookpress.com

Тите предоставлял все больше игровой практики Лоррану, однако продолжения банкета в его исполнении не последовало. Он более не порадовал фанатов «красно-черных» голевыми свершениями, все чаще теряясь в тактических построениях главного наставника.

Лорран испытывал трудности с выполнением задач, которые ставил перед ним Тите, и находился в числе худших по перехватам, отборам и возвратам мяча под контроль команды.

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Окончательно юное дарование надломила обратная замена во встрече с «Куябой», когда родные болельщики освистали его. Тите встал на защиту Лоррана, ссылаясь на его тяжелую адаптацию к схематическим изменениям в силу молодого возраста, и даже один раз выпустил в основе против «Гремио».

Лорран globallookpress.com

Однако 63-летний специалист покинул «Фламенго» в конце сентября 2024, а сменивший Филипе Луис оказался не столь положительно настроен по отношению к выпадающему из игры полузащитнику. Под началом 39-летнего тренера Лорран в одиннадцати заключительных матчах Серии А сыграл всего 34 минуты, чаще вовсе не попадая в заявку «красно-черных».

Познал вкус золота в стане юных «селесао»

Вызываться в сборную Бразилии Лорран начал в пятнадцатилетнем возрасте, получив игровое время за команду U16 в товарищеских поединка против Уэльса и Испании.

Он попал в заявку «селесао» на чемпионат Южной Америки среди игроков до 17 лет, проходивший с марта по апрель 2023. Бразильская обойма сияла талантами, среди которых были Витор Рейс, Рикельме Филлипи, Кауа Элиас и Райан Витор.

Лорран не затерялся в команде, поучаствовав в восьми из девяти матчей молодежного первенства, в которых отметился одним голом и одним ассистом. Вишенкой на торте стала виктория сборной Бразилии над принципиальным оппонентом в лице Аргентины со счетом 3:2, ознаменовавшая итоговый триумф «селесао» на чемпионате.

Вот только праздничное настроение царило в рядах бразильской команды недолго — уже в ноябре ей предстояло выступление на мундиале U17. Лоррану была отведена куда менее важная роль в коллективе, что вылилось всего в одно появление в стартовом составе молодых «пентакампеонов».

Лорран ge.globo.com

Главный тренер Фелипе Леал отдал предпочтение Эстевану Виллиану на правом фланги атаки, который выиграл конкуренцию у полузащитника «Фламенго».

Сборная Бразилии добралась до четвертьфинальной стадии турнира, где судьба преподнесла в соперники команду Аргентины. «Альбиселесте» взяли уверенный реванш за поражение на чемпионате Южной Америки, разбив «селесао» со счетом 3:0 — хет-трик на свой счет записал Клаудио Эчеверри.

ЦСКА работает на опережение мировых грандов

К Лоррану перед открытием зимнего трансферного окна в Европе было приковано немало внимания — сообщалось, что им интересовались даже представители «Манчестер Юнайтед», которые в перспективе видели в нем замену провалившемуся в рядах «красных дьяволов» Антони.

Тем не менее к подписанию вундеркинда «Фламенго» наиболее близко приблизился ЦСКА, который хотел заполучить вингера за 8 млн евро. Сообщалось, что Лорран подпишет с «красно-синими» четырехлетний контракт с зарплатой 700 тысяч долларов в год.

Игрока ждали в Анталии для прохождения медицинского обследования, но его агенты внезапно ответили отказом на вылет из Бразилии и потребовали от представителей «армейцев» направить подписанный трудовой и агентский договоры. Москвичи не пошли на такой шаг без одобрения врачей, из-за чего переход находится на грани срыва.

Кирилл Брейдо Директор по коммуникациям ЦСКА Накануне должен был состояться вылет игрока в Турцию для прохождения медобследования и последующего подписания контракта. Однако за пару часов до вылета стороной футболиста было предложено изменить условия сделки, по которым все необходимые бумаги должны быть подписаны еще до вылета и прохождения медосмотра. И если трансферный контракт с «Фламенго» мы были готовы подписать, то в случае подписания трудового договора с самим футболистом наш клуб уже ничего бы не смог сделать, если бы игрок не прошел медосмотр. Однако ситуация, при которой все бумаги внезапно должны подписаться еще до медосмотра, невозможна. О соответствующем видении ситуации и срывающейся сделке мы уже уведомили руководство «Фламенго».

Не исключено, что представители Лоррана все-таки изменят свой не совсем профессиональный подход к сделке, что заставит ЦСКА снова всерьез вернуться к работе над трансфером бразильца.

Лорран globallookpress.com

Ведь молодой игрок, обладающий отличным потенциалом для дальнейшего карьерного роста, точно не испортит погоды в расположении столичного клуба. Лорран любит собирать на себе сразу нескольких игроков, разделываясь с ними на небольшом участке поля за счет дриблинга.

В его арсенале, как и у других бразильских талантов, немало трюков и навыков, которые заставляют публику взрываться овациями на трибунах. Он все время старается создавать моменты буквально из ничего.

Лорран

Нельзя сказать, что у него есть «слабая» нога — как левой, так и правой Лорран может угрожать воротам оппонентов как за счет обостряющих передач, так и кинжальных ударов.

Остается только наблюдать, какой характер приобретут переговоры между ЦСКА и «Фламенго» в дальнейшем либо москвичи вовсе готовы поставить крест на трансфере игрока после выходки его агентов. Получит ли РПЛ нового кудесника мяча или Лорран продолжит бороться за место под солнцем в стане «Большого Менго» — вопрос открытый.