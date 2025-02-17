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    Бриллиант из Рио. Лорран может добавить скорости атаке ЦСКА

    Удастся ли «армейцам» и «Фламенго» достичь консенсуса по трансферу взрывного 18-летнего вингера?

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    Лорран
    Столичный клуб нынешней зимой нацелен на усиление за счет латиноамериканских исполнителей, завершив подписание Алеррандро из «РБ Брагантино» и продолжая попытки заполучить Лоррана из «Фламенго». Юный вундеркинд «Большого Менго» выглядит многообещающей инвестиций, успев громко заявить о себе на просторах бразильской Серии А.

    Талант из «Ниньо ду Урубу»

    Лорран Лукас Перейра де Соуза родился 4 июля 2006 года в Рио-де-Жанейро, славящемся не только статуей Христа-Искупителя и пляжем Копакабана, но и выступающем в роли кузницы футбольных дарований Бразилии.

    Его путь в большую игру начался в восемнадцати километрах от тренировочного центра «Ниньо ду Урубу», более известного на весь мир как академия «Фламенго». На полях фавелы Сидаде-де-Деуш восьмилетний Лорран оттачивал навыки под началом тренера Паулу Соареша, руководящего социальным проектом для детей и подростков региона.

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    • Первый наставник игрока отмечал, что тот обладал некоторыми способностями владения мячом левой ногой, однако ничем не выделялся на фоне остальных и проводил большую часть времени на скамейке запасных. Главной задачей Соареша выступало вовлечение застенчивого мальчишки в спорт, а не в криминальную деятельность улиц.

    Развитие семимильными шагами в игровом плане для Лоррана началось в возрасте 13 лет, когда Паулу вместе с подопечными совершили турне на молодежный турнир в Берлин. По возвращению на родину тренер заметил изменения в подростке, который больше сконцентрировался на футболе и стал куда более общительным.

    Соареш передал юное дарование на обучение в академию скромной «Мадурейры», однако его время пребывания там оказалось недолгим.

    Лорран
    ge.globo.com

    Скаут «Фламенго» приметил талантливого юнца, за которым наблюдал на протяжении пяти поединков. Хоть вовлеченность Лоррана в общую картины игры была минимальной, тем не менее представитель «красно-черных» увидел потенциал игрока в уникально легком прикосновении к мячу.

    Приступить сходу к работе с молодежкой «Большого Менго» ему помешала пандемия COVID-19. Предоставленной паузой Лорран воспользовался сполна, получая видеоинструкции от тренерского штаба академии «стервятников» и воспроизводя их на площадке перед домом.

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    • Уже в 2021 году, когда «Фламенго» вернулся к работе после вынужденного перерыва, перед представителями клуба появился совсем другой игрок. Прогресс Лоррана был заметен как в физическом плане, так и в технических умениях, что позволило ему быстро продвигаться по ступеням «Ниньо ду Урубу».

    В пятнадцатилетнем возрасте он находился среди стартовых одиннадцати команды U16, а спустя год пробился на категорию U17 и застолбил за собой статусную «десятку». Летом 2022 Лорран подписал первый профессиональный контракт с «Фламенго» — согласно соглашению, отступные за игрока составили 50 млн евро.

    Лорран
    ge.globo.com

    Первая индивидуальная награда нашла его на турнире «Flamengo Adidas Cup Sub-16», который «красно-черные» в декабре 2022 организовали на собственной тренировочной базе. Он отметился тремя голами на молодежном первенстве, отправив дубль в ворота «Сантос Лагуны» в финале, чем принес хозяевам соревнования итоговую викторию.

    Затмил достижение Винисиуса

    «Фламенго» с приближением сезона 2023 претерпел кардинальные пертурбации, связанные с перестановками на тренерском мостике и обновлением состава команды. Бразды правления «красно-черных» принял Витор Перейра, чьей целью было завоевание трофеев с клубом во всех латиноамериканских турнирах.

    Под португальского специалиста «Фламенго» устроил массовую закупку, подписав Гильермо Варелу, Агустина Росси, Айртона Лукаса и Жерсона. Также «стервятники» продлили трудовые соглашения с лидерами команды — защитником Давидом Луисом и нападающим Педро.

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    • Вместе с царящим хаосом в рядах «Большого Менго» стартовал розыгрыш чемпионата Кариока 2023, где на первых порах футбольным коллективов руководил тренер U20 Марио Жорже. Бразильский специалист доверился сразу нескольким молодым воспитанникам «красно-черных», среди которых нашлось место Лоррану.

    Его дебют в футболке взрослого «Фламенго» состоялся 13 января против «Аудакс Рио», когда Жорже выпустил игрока под занавес встречи. Следующее появление в цветах клуба пришлось на поединок с «Бангу» — Лорран провел на поле все девяносто минут, за что отблагодарил наставника забитым мячом и спас для «Фламенго» ничейный результат.

    Таким образом в возрасте 16 лет 6 месяцев и 20 дней атакующий полузащитник стал самым молодым автором гола за профессиональную команду «красно-черных». Ранее рекорд принадлежал Винисиусу Жуниору, который отметился в воротах «Палестино» в возрасте 17 лет и 29 дней.

    Лорран
    espn.com.br

    Для баталий местной Серии А Лорран был слишком сыроват, поэтому его выступления за профессиональный «Фламенго» ограничились чемпионатом штата.

    Камбэк в обойму команды U20 для него оказался знаменательным — вместе с футбольным коллективом он пробился на стадию плей-офф чемпионата Бразилии, где отметился двумя голами. Финальный матч между молодежкой «Фламенго» и сверстниками из «Палмейрас» закончился серией пенальти, в которой нервы оказались более крепкими у «красно-черных».

    Также летом 2023 Лорран получил перевод во взрослую обойму «Большого Менго», возглавляемую эксцентричным Хорхе Сампаоли. Атакующий полузащитник отмечал, что аргентинский специалист требовал поддерживать высокую интенсивность на протяжении каждого тренировочного занятия.

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    • Сампаоли остался доволен его работой, однако так и не предоставил ему шанс появиться на поле в Серии А. Лорран точно не держит зла на тренера и, наоборот, благодарен за возможность набраться опыта среди более мастеровитых коллег по цеху.

    Вместе с занятиями в расположении «Большого Менго», атакующего полузащитника продолжали задействовать в команде U20, которая в марте 2024 защищала честь «красно-черных» на молодежном Копа Либертадорес. Звездный час Лоррана пришелся на финал турнира против сверстников из «Боки Хуниорс» — его гол+пас принесли «Фламенго» победу со счетом 2:1 и главный трофей первенства.

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    Жертва тактических изысканий

    Подпускать Лоррана к игре за «стервятников» на просторах Серии А начал Тите, сменивший Сампаоли на посту главного тренера в октябре 2023. Бразильский специалист пытался реанимировать карьеру после провала у руля «селесао» на ЧМ-2022 и привести «Фламенго» к национальным титулам.

    Наконец имя Лоррана появилось в стартовом составе «красно-черных» во встрече шестого тура чемпионата Бразилии, когда в гости к ним приехал «Коринтианс». Атакующий полузащитник не просто не затерялся на поле перед многотысячной публикой, собравшейся на «Маракане», но и отметиться забитым мячом и результативной передачей, благодаря которым «Большой Менго» добыл уверенную викторию 2:0.

    Лорран
    globallookpress.com

    Тите предоставлял все больше игровой практики Лоррану, однако продолжения банкета в его исполнении не последовало. Он более не порадовал фанатов «красно-черных» голевыми свершениями, все чаще теряясь в тактических построениях главного наставника.

    Лорран испытывал трудности с выполнением задач, которые ставил перед ним Тите, и находился в числе худших по перехватам, отборам и возвратам мяча под контроль команды.

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    Окончательно юное дарование надломила обратная замена во встрече с «Куябой», когда родные болельщики освистали его. Тите встал на защиту Лоррана, ссылаясь на его тяжелую адаптацию к схематическим изменениям в силу молодого возраста, и даже один раз выпустил в основе против «Гремио».

    Лорран
    globallookpress.com

    Однако 63-летний специалист покинул «Фламенго» в конце сентября 2024, а сменивший Филипе Луис оказался не столь положительно настроен по отношению к выпадающему из игры полузащитнику. Под началом 39-летнего тренера Лорран в одиннадцати заключительных матчах Серии А сыграл всего 34 минуты, чаще вовсе не попадая в заявку «красно-черных».

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    Вызываться в сборную Бразилии Лорран начал в пятнадцатилетнем возрасте, получив игровое время за команду U16 в товарищеских поединка против Уэльса и Испании.

    Он попал в заявку «селесао» на чемпионат Южной Америки среди игроков до 17 лет, проходивший с марта по апрель 2023. Бразильская обойма сияла талантами, среди которых были Витор Рейс, Рикельме Филлипи, Кауа Элиас и Райан Витор.

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    • Лорран не затерялся в команде, поучаствовав в восьми из девяти матчей молодежного первенства, в которых отметился одним голом и одним ассистом. Вишенкой на торте стала виктория сборной Бразилии над принципиальным оппонентом в лице Аргентины со счетом 3:2, ознаменовавшая итоговый триумф «селесао» на чемпионате.

    Вот только праздничное настроение царило в рядах бразильской команды недолго — уже в ноябре ей предстояло выступление на мундиале U17. Лоррану была отведена куда менее важная роль в коллективе, что вылилось всего в одно появление в стартовом составе молодых «пентакампеонов».

    Лорран
    ge.globo.com

    Главный тренер Фелипе Леал отдал предпочтение Эстевану Виллиану на правом фланги атаки, который выиграл конкуренцию у полузащитника «Фламенго».

    Сборная Бразилии добралась до четвертьфинальной стадии турнира, где судьба преподнесла в соперники команду Аргентины. «Альбиселесте» взяли уверенный реванш за поражение на чемпионате Южной Америки, разбив «селесао» со счетом 3:0 — хет-трик на свой счет записал Клаудио Эчеверри.

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    К Лоррану перед открытием зимнего трансферного окна в Европе было приковано немало внимания — сообщалось, что им интересовались даже представители «Манчестер Юнайтед», которые в перспективе видели в нем замену провалившемуся в рядах «красных дьяволов» Антони.

    Тем не менее к подписанию вундеркинда «Фламенго» наиболее близко приблизился ЦСКА, который хотел заполучить вингера за 8 млн евро. Сообщалось, что Лорран подпишет с «красно-синими» четырехлетний контракт с зарплатой 700 тысяч долларов в год.

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    • Игрока ждали в Анталии для прохождения медицинского обследования, но его агенты внезапно ответили отказом на вылет из Бразилии и потребовали от представителей «армейцев» направить подписанный трудовой и агентский договоры. Москвичи не пошли на такой шаг без одобрения врачей, из-за чего переход находится на грани срыва.

  • Кирилл Брейдо
  • Директор по коммуникациям ЦСКА
  • Накануне должен был состояться вылет игрока в Турцию для прохождения медобследования и последующего подписания контракта. Однако за пару часов до вылета стороной футболиста было предложено изменить условия сделки, по которым все необходимые бумаги должны быть подписаны еще до вылета и прохождения медосмотра. И если трансферный контракт с «Фламенго» мы были готовы подписать, то в случае подписания трудового договора с самим футболистом наш клуб уже ничего бы не смог сделать, если бы игрок не прошел медосмотр. Однако ситуация, при которой все бумаги внезапно должны подписаться еще до медосмотра, невозможна. О соответствующем видении ситуации и срывающейся сделке мы уже уведомили руководство «Фламенго».

    • Не исключено, что представители Лоррана все-таки изменят свой не совсем профессиональный подход к сделке, что заставит ЦСКА снова всерьез вернуться к работе над трансфером бразильца.

    Лорран
    globallookpress.com

    Ведь молодой игрок, обладающий отличным потенциалом для дальнейшего карьерного роста, точно не испортит погоды в расположении столичного клуба. Лорран любит собирать на себе сразу нескольких игроков, разделываясь с ними на небольшом участке поля за счет дриблинга.

    В его арсенале, как и у других бразильских талантов, немало трюков и навыков, которые заставляют публику взрываться овациями на трибунах. Он все время старается создавать моменты буквально из ничего.

    Лорран

    Нельзя сказать, что у него есть «слабая» нога — как левой, так и правой Лорран может угрожать воротам оппонентов как за счет обостряющих передач, так и кинжальных ударов.

    Остается только наблюдать, какой характер приобретут переговоры между ЦСКА и «Фламенго» в дальнейшем либо москвичи вовсе готовы поставить крест на трансфере игрока после выходки его агентов. Получит ли РПЛ нового кудесника мяча или Лорран продолжит бороться за место под солнцем в стане «Большого Менго» — вопрос открытый.

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