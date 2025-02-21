21 февраля в 25-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Бодрумспор» и «Хатайспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бодрумспор» — «Хатайспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бодрумспор»

Турнирное положение: «Бодрумспор» сражается за выживание в элите турецкого футбола. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

При этом «Бодрумспор» на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. На выезде минимально был обыгран «Башакшехир».

До того команда расписала мировую с «Гезтепе» (0:0). При этом чуть ранее она уверенно переиграла ершистый «Антальяспор» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Бодрумспор» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бодрумспор» не проигрывает уже 3 матча кряду. Причем в двух последних поединках команда оставляла свои ворота сухими.

Матчи с «Хатайспором» для команды исторически складываются неудачно. В трех очных поединках «Бодрумспор» добыл одну викторию при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Соперник крайне нестабилен, так что у команды есть отличный шанс выбраться из опасной зоны.

«Хатайспор»

Турнирное положение: «Бело-бордовые» проводят крайне слабый сезон. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Хатайспор» на 10 очков отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 42 мяча в 23 матчах Суперлиги.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Бело-бордовые» переиграли «Аланьяспор» (1:0).

До того команда уступила «Самсунспору» (0:2). Плюс поединок с «Антальяспором» завершился досадной коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хатайспор» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Хатайспор» выглядит бледновато. Команда пока твердо стоит на вылет из элитного дивизиона.

При этом «Хатайспор» относительно неплохо выглядит в плане реализации. В 23 матчах команда отличилась 24 точными выстрелами.

До последней виктории команда уступила трижды кряду. Да и проблемы в организации игры так и остались нерешенными.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Бело-бордовые» явно будут всеми силами цепляться за очки.

Статистика для ставок

«Бело-бордовые» до последней виктории проиграли трижды подряд

«Бодрумспор» не проигрывает 3 матча кряду

«Хатайспор» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бодрумспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 4.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.06 и 1.85.

Прогноз: «Бодрумспор» в последних матчах заметно прибавил, и явно намерен выбраться из опасной зоны.

Номинальные хозяева имеют в своем составе опытных атакующих игроков, и наверняка сразу понесутся к воротам соперника.

Ставка: Победа «Бодрумспора» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.06