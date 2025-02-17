ЦСКА
Турнирное положение: «Армейцы» бьются за самые высокие места в РПЛ. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 6 месте турнирной таблицы.
При этом ЦСКА на 8 зачетных баллов отстает от дуэта лидеров. А вот забила команда 28 мячей в 18 поединках чемпионата.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. Подопечные Марко Николича уступили «Краснодару» (1:2).
При этом ЦСКА до того переиграл «Цинда Вест Коаст» (2:1). А вот немногим ранее команда подписала мировую с «Зенитом» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Армейцы» нынче выглядят довольно уверенно. Команда Николича в 6 зимних спаррингах одержала 4 победы.
При этом ЦСКА традиционно успешно противостоит «Факелу». В 5 последних очных поединках «армейцы» победили 3 раза при 2 паритетах.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Армейцы» постепенно набирают оптимальные кондиции.
«Факел»
Турнирное положение: Воронежцы в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. Команда ушла зимовать на 14 месте турнирной таблицы РПЛ.
Причем «Факел» в 18 поединках чемпионата настрелял всего 11 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Воронежцы подписали мировую с «Насафом» (0:0).
При этом до того команда нанесла поражение «Торпедо» (2:1). А вот поединок с «Пари НН» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Факел» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Воронежцы нынче выглядят довольно прилично. В зимних спаррингах команда еще не проиграла ни разу.
Причем «Факел» имеет проблемы в плане реализации. Плюс команда Дмитрия Пятибратова несколько обновилась в межсезонье.
Воронежцы уже полтора года не могут обыграть ЦСКА. Да и последний очный поединок с москвичами завершился минимальным поражением.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Воронежцы намерены найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- ЦСКА до своей последней коллизии не проигрывал с конца ноября
- «Факел» не проигрывал в 5 последних матчах
- Воронежцы в среднем забивают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.26, а победа оппонента — в скромные 11.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.04 и 1.87.
- 1.98Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 3.25Ювентус — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.95Ливерпуль — Вулверхэмптон: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: ЦСКА явно постарается как можно активнее сыграть в атаке, да и забивать в составе команды есть кому.
«Армейцы» в контрольных поединках выглядят весьма выгодно, да и воронежцы имеют проблемы с реализацией.
Ставка: Фора ЦСКА -1.5 во 2 тайме за 3.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.04