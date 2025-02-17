17 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Факел». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Факел», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» бьются за самые высокие места в РПЛ. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 6 месте турнирной таблицы.

При этом ЦСКА на 8 зачетных баллов отстает от дуэта лидеров. А вот забила команда 28 мячей в 18 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. Подопечные Марко Николича уступили «Краснодару» (1:2).

При этом ЦСКА до того переиграл «Цинда Вест Коаст» (2:1). А вот немногим ранее команда подписала мировую с «Зенитом» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Армейцы» нынче выглядят довольно уверенно. Команда Николича в 6 зимних спаррингах одержала 4 победы.

При этом ЦСКА традиционно успешно противостоит «Факелу». В 5 последних очных поединках «армейцы» победили 3 раза при 2 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Армейцы» постепенно набирают оптимальные кондиции.

«Факел»

Турнирное положение: Воронежцы в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. Команда ушла зимовать на 14 месте турнирной таблицы РПЛ.

Причем «Факел» в 18 поединках чемпионата настрелял всего 11 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Воронежцы подписали мировую с «Насафом» (0:0).

При этом до того команда нанесла поражение «Торпедо» (2:1). А вот поединок с «Пари НН» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Факел» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Воронежцы нынче выглядят довольно прилично. В зимних спаррингах команда еще не проиграла ни разу.

Причем «Факел» имеет проблемы в плане реализации. Плюс команда Дмитрия Пятибратова несколько обновилась в межсезонье.

Воронежцы уже полтора года не могут обыграть ЦСКА. Да и последний очный поединок с москвичами завершился минимальным поражением.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Воронежцы намерены найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

ЦСКА до своей последней коллизии не проигрывал с конца ноября

«Факел» не проигрывал в 5 последних матчах

Воронежцы в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.26, а победа оппонента — в скромные 11.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.04 и 1.87.

Прогноз: ЦСКА явно постарается как можно активнее сыграть в атаке, да и забивать в составе команды есть кому.

«Армейцы» в контрольных поединках выглядят весьма выгодно, да и воронежцы имеют проблемы с реализацией.

Ставка: Фора ЦСКА -1.5 во 2 тайме за 3.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.04