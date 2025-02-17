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    ЦСКА заметно прибавит во втором тайме

    ЦСКА — «Факел». Ставка (к. 3.45) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 17 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Факел»
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    Тамерлан Мусаев
    17 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Факел». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Факел», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    ЦСКА

    Турнирное положение: «Армейцы» бьются за самые высокие места в РПЛ. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом ЦСКА на 8 зачетных баллов отстает от дуэта лидеров. А вот забила команда 28 мячей в 18 поединках чемпионата.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. Подопечные Марко Николича уступили «Краснодару» (1:2).

    При этом ЦСКА до того переиграл «Цинда Вест Коаст» (2:1). А вот немногим ранее команда подписала мировую с «Зенитом» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Армейцы» нынче выглядят довольно уверенно. Команда Николича в 6 зимних спаррингах одержала 4 победы.

    При этом ЦСКА традиционно успешно противостоит «Факелу». В 5 последних очных поединках «армейцы» победили 3 раза при 2 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Армейцы» постепенно набирают оптимальные кондиции.

    «Факел»

    Турнирное положение: Воронежцы в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. Команда ушла зимовать на 14 месте турнирной таблицы РПЛ.

    Причем «Факел» в 18 поединках чемпионата настрелял всего 11 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Воронежцы подписали мировую с «Насафом» (0:0).

    При этом до того команда нанесла поражение «Торпедо» (2:1). А вот поединок с «Пари НН» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Факел» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Воронежцы нынче выглядят довольно прилично. В зимних спаррингах команда еще не проиграла ни разу.

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    Причем «Факел» имеет проблемы в плане реализации. Плюс команда Дмитрия Пятибратова несколько обновилась в межсезонье.

    Воронежцы уже полтора года не могут обыграть ЦСКА. Да и последний очный поединок с москвичами завершился минимальным поражением.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Воронежцы намерены найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА до своей последней коллизии не проигрывал с конца ноября

    • «Факел» не проигрывал в 5 последних матчах

    • Воронежцы в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.26, а победа оппонента — в скромные 11.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.04 и 1.87.

    Прогноз: ЦСКА явно постарается как можно активнее сыграть в атаке, да и забивать в составе команды есть кому.

    «Армейцы» в контрольных поединках выглядят весьма выгодно, да и воронежцы имеют проблемы с реализацией.

    Ставка: Фора ЦСКА -1.5 во 2 тайме за 3.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.04

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