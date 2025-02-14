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    А давайте-ка поставим на паритет?!

    «Шинник» — «Согдиана». Ставка (к. 3.32) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 14 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Согдиана»
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    «Шинник»
    14 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Шинник» и «Согдиана». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Согдиана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы бьются за выживание в первом дивизионе. На зимние каникулы команда ушла на 14 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Шинник» всего на 2 зачетных балла опережает опасную зону. А вот забила команда всего 13 мячей в 21 поединке первенства.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла добыть викторию. Ярославцы расписали паритет с «Улытау» (1:1).

    При этом «Шинник» до того не сумел переиграть «Ротор» (1:1). Причем с теми же волгоградцами команда подписала мировую и несколько ранее (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Ярославцы в последних матчах выглядели достаточно уверенно. Команда сыграла вничью в 3 своих последних поединках.

    При этом «Шинник» все никак не может решить проблемы с реализацией. Новый тренерский штаб пытается найти оптимальные сочетания в атаке.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Ярославцы соскучились за победами, не выигрывая с начала ноября.

    «Согдиана»

    Турнирное положение: Джизакцы предыдущий чемпионат Узбекистана провели не столь успешно. Команда финишировала на 4 месте.

    Причем «Согдиана» в 26 поединках своего чемпионата настреляла 41 мяч. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Джизакцы вчистую уступили «Ауде» (0:2).

    При этом до того команда с минимальным счетом уступила «Риге». А вот «Ростову» узбеки уступили по всем статьям (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Согдиана» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Джизакцы нынче смотрятся весьма бледно. Команда проиграла 4 матча кряду.

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    Причем «Согдиана» все никак не может наладить игру в атаке. В 4 своих последних поединках команда не сумела отличиться.

    Джизакцы проиграли все три своих спарринга. Да и вообще, игра команды вызывает нынче огромные вопросы.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Джизакцы постараются наконец-то открыть счет своим голам на сборах.

    Статистика для ставок

    • «Шинник» сыграл вничью в 3 последних поединках

    • «Согдиана» проиграла в 4 своих последних матчах

    • Джизакцы не забивают 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.07.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.99 и 1.73.

    Прогноз: «Шинник» неплохо обороняется, да и вообще, в спаррингах выглядит довольно выгодно.

    Узбеки мотивированы открыть счет своим голам в зимних спаррингах, и уж точно будут активно атаковать.

    Ставка: Ничья за 3.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.58

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    «Шинник» — «Согдиана»: прогноз, ставка (3.32), статистика, коэффициенты матча 14.02.2025. Прогнозы на футбол. А давайте-ка поставим на паритет?!
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