«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы бьются за выживание в первом дивизионе. На зимние каникулы команда ушла на 14 строчке турнирной таблицы.
При этом «Шинник» всего на 2 зачетных балла опережает опасную зону. А вот забила команда всего 13 мячей в 21 поединке первенства.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла добыть викторию. Ярославцы расписали паритет с «Улытау» (1:1).
При этом «Шинник» до того не сумел переиграть «Ротор» (1:1). Причем с теми же волгоградцами команда подписала мировую и несколько ранее (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ярославцы в последних матчах выглядели достаточно уверенно. Команда сыграла вничью в 3 своих последних поединках.
При этом «Шинник» все никак не может решить проблемы с реализацией. Новый тренерский штаб пытается найти оптимальные сочетания в атаке.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Ярославцы соскучились за победами, не выигрывая с начала ноября.
«Согдиана»
Турнирное положение: Джизакцы предыдущий чемпионат Узбекистана провели не столь успешно. Команда финишировала на 4 месте.
Причем «Согдиана» в 26 поединках своего чемпионата настреляла 41 мяч. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Джизакцы вчистую уступили «Ауде» (0:2).
При этом до того команда с минимальным счетом уступила «Риге». А вот «Ростову» узбеки уступили по всем статьям (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Согдиана» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Джизакцы нынче смотрятся весьма бледно. Команда проиграла 4 матча кряду.
Причем «Согдиана» все никак не может наладить игру в атаке. В 4 своих последних поединках команда не сумела отличиться.
Джизакцы проиграли все три своих спарринга. Да и вообще, игра команды вызывает нынче огромные вопросы.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Джизакцы постараются наконец-то открыть счет своим голам на сборах.
Статистика для ставок
- «Шинник» сыграл вничью в 3 последних поединках
- «Согдиана» проиграла в 4 своих последних матчах
- Джизакцы не забивают 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.07.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.99 и 1.73.
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Прогноз: «Шинник» неплохо обороняется, да и вообще, в спаррингах выглядит довольно выгодно.
Узбеки мотивированы открыть счет своим голам в зимних спаррингах, и уж точно будут активно атаковать.
Ставка: Ничья за 3.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.58