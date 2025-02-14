14 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Шинник» и «Согдиана». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Согдиана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы бьются за выживание в первом дивизионе. На зимние каникулы команда ушла на 14 строчке турнирной таблицы.

При этом «Шинник» всего на 2 зачетных балла опережает опасную зону. А вот забила команда всего 13 мячей в 21 поединке первенства.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла добыть викторию. Ярославцы расписали паритет с «Улытау» (1:1).

При этом «Шинник» до того не сумел переиграть «Ротор» (1:1). Причем с теми же волгоградцами команда подписала мировую и несколько ранее (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Ярославцы в последних матчах выглядели достаточно уверенно. Команда сыграла вничью в 3 своих последних поединках.

При этом «Шинник» все никак не может решить проблемы с реализацией. Новый тренерский штаб пытается найти оптимальные сочетания в атаке.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Ярославцы соскучились за победами, не выигрывая с начала ноября.

«Согдиана»

Турнирное положение: Джизакцы предыдущий чемпионат Узбекистана провели не столь успешно. Команда финишировала на 4 месте.

Причем «Согдиана» в 26 поединках своего чемпионата настреляла 41 мяч. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Джизакцы вчистую уступили «Ауде» (0:2).

При этом до того команда с минимальным счетом уступила «Риге». А вот «Ростову» узбеки уступили по всем статьям (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Согдиана» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Джизакцы нынче смотрятся весьма бледно. Команда проиграла 4 матча кряду.

Причем «Согдиана» все никак не может наладить игру в атаке. В 4 своих последних поединках команда не сумела отличиться.

Джизакцы проиграли все три своих спарринга. Да и вообще, игра команды вызывает нынче огромные вопросы.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Джизакцы постараются наконец-то открыть счет своим голам на сборах.

Статистика для ставок

«Шинник» сыграл вничью в 3 последних поединках

«Согдиана» проиграла в 4 своих последних матчах

Джизакцы не забивают 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.07.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.99 и 1.73.

Прогноз: «Шинник» неплохо обороняется, да и вообще, в спаррингах выглядит довольно выгодно.

Узбеки мотивированы открыть счет своим голам в зимних спаррингах, и уж точно будут активно атаковать.

Ставка: Ничья за 3.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.58