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    Первый матч получится закрытым? Рассказываем в прогнозе

    «Порту» — «Рома». Ставка (к. 1.90) и прогноз на Лигу Европы 13 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Рома»
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    Матс Хуммельс
    13 февраля в первом стыковом матче Лиги Европы по футболу сыграют «Порту» и «Рома». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 13 Февраля 2025 года

    Порту

  • Порту
    •  Порту 23:00 Рома

    Рома

  • Рим
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    «Порту»

    Турнирное положение: на общем этапе Лиги Европы «Порту» занял 18-е место с 11 очками.

    Последние матчи: в заключительном туре «Порту» на выезде победил с минимальным счетом 1:0 «Маккаби» из Тель-Авива. Игра получилась довольно закрытой и с малым количеством опасных моментов.

    Порту — Рома: коэффициенты букмекеров

    Единственный гол во втором тайме забил полузащитник Нико Гонсалес, который уже покинул клуб и перебрался в «Манчестер Сити».

    В чемпионате Португалии была ничьи со «Спортингом» (1:1) и «Риу Аве» (2:2).

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  • 05/02/2025

    • Не сыграют: травмированы — Груич (п), Мартим Фернандес (п).

    Состояние команды: две недели назад «Порту» возглавил 39-летний аргентинский специалист Мартин Ансельми, отлично проявивший себя в Латинской Америке во главе мексиканского «Крус Асуль» и «Индепендьенте».

    Зимой «Порту» покинули два лидера: Нико Гонсалес и Галено. Первый отправился в АПЛ, а второй на заработки в Саудовскую Аравию. Им на смену были приобретены два молодых таланта из Южной Америки, которым необходимо время адаптироваться к европейскому футболу.

    «Рома»

    Турнирное положение: в таблице общего этапа Лиги Европы «Рома» оказалась на 15-й позиции с 12 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 8-м туре ЛЕ «Рома» на своем поле уверенно обыграла немецкий «Айнтрахт» со счетом 2:0, полностью доминируя по ходу матча.

    В конце первого тайма счет открыл левый защитник Анхелиньо, в середине второй 45-ти минутки преимущество удвоил узбекский нападающий Элдор Шомуродов.

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    В Серии А «Рома» обыграла на выезде «Венецию» (1:0), в Кубке Италии было поражение в гостях от «Милана» (1:3).

    Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: после назначения на пост главного тренера мудрого Клаудио Раньери «Рома» не только успокоилась, а стала стабильно набирать очки и уже находится в верхней части турнирной таблицы.

    На удивление гуру итальянского тренерского цеха быстро успокоил раздевалку и всех сенаторов, теперь в стане россонери царит тишь и благодать. Снова в огне Пауло Дибала, начал стабильно забивать Довбик, вернулся на былой уровень Пеллегрини, молча играет даже Паредес. В общем, вся команда прибавила.

    Статистика для ставок

    • В 2021 году в товарищеской встрече они сыграли вничью со счетом 1:1

    • В 2019 году «Порту» и «Рома» играли в 1/8 финала, и тогда португальцы прошли по сумме двух матчей в дополнительное время (матчи в основное время закончились со счетом 2:1)

    • В пяти последних играх «Рома» имеет такие показатели: +3=1-1, а «Порту»: +1=3-1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Порту» дают 2,37, а на «Рому» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 и тотал больше 2,5 идут по равной линии за 1,90.

    Прогноз: в последнее время «Рома» здорово наладила игру в обороне и пропускает значительно реже. Раньери удалось определиться с тройкой центральных защитников, а Хуммельса вернуть почти на прежний уровень.

    «Порту» потерял двух важнейших игроков средней линии в зимнее трансферное окно, возместить эти потери будет очень сложно, а атакующий потенциал команды серьезно снизился. Первая игра пройдет, скорее всего, в закрытом ключе и много голов ждать не стоит.

    Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,90.

    Прогноз: сейчас «Рома» на голову сильнее своего соперника, где новый главный тренер пока знакомится со своими футболистами, поэтому можно взять более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: «Рома» выиграет первый матч за 3,0.

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    «Порту» — «Рома»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 13.02.2025. Прогнозы на футбол. Первый матч получится закрытым? Рассказываем в прогнозе
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