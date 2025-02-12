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    Получится ли у «Селтика» пробить оборону «Баварии»?

    «Селтик» — «Бавария». Хозяева попытаются дать бой немецкому топу. На что лучше сделать ставку 12 февраля? Ответ — в прогнозе на первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов с коэффициентом 2.30

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    Прогноз и ставки на «Селтик» — «Бавария»
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    Гарри Кейн — нападающий «Баварии»
    В рамках первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов «Селтик» на своем поле примет «Баварию». Поединок пройдет 12 февраля и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Селтик» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала 12 Февраля 2025 года

    Селтик

  • Лига чемпионов. 1/16 финала
    •  Селтик 23:00 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «Селтик»

    Путь к 1/16 финала: По итогам общего этапа Лиги чемпионов команда заняла 21-е место, набрав 12 очков за 8 туров. «Селтик» опередил 25-ю строчку, которая находилась вне зоны плей-офф, лишь на 1 балл.

    Шотландская команда здорово выступала именно на своем поле в общем этапе ЛЧ. При родных трибунах «Селтик» набрал 10 очков из 12-и возможных, заняв 8-е место по этому показателю.

    Селтик — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке команда разгромила «Райт Роверс» со счетом 5:0 в Кубке Шотландии. До этого «Селтик» всухую одолел «Данди» (6:0), забивая голы в каждом тайме.

    В последних 5-и встречах в рамках общего этапа Лиги чемпионов команда проиграла только «Астон Вилле» со счетом 2:4, а также по 2 раза выиграла и сыграла вничью.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    У «Селтика» нет ни одного игрока в списке травмированных.

    Состояние команды: Шотландцы точно не являются фаворитами, выступая даже на своем поле. В нынешнем сезоне «Бавария» очень хороша, «Селтику» придется очень непросто.

    Стоит отметить, что в своем чемпионате Шотландии команда лидирует, опережая ближайшего преследователя на 13 баллов. При этом, «Селтик» может вылететь из ЛЧ уже в следующие дни.

    «Бавария»

    Путь к 1/16 финала: Мюнхенцы расположились на 12-й строчке в общем этапе Лиги чемпионов с 15-ю очками в активе после 8-и туров. «Баварии» не хватило лишь 1-го балла, чтобы напрямую попасть в 1/8 финала.

    Стоит отметить, что в гостевых матчах общего этапа команда выступала далеко не лучшим образом, набрав всего 3 очка из 12-и возможных. По этому показателю «Бавария» расположилась на 25-й позиции.

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    • Последние матчи: В прошлом туре Бундеслиги команда разгромила «Вердер» (3:0), а до этого одержала тяжелую победу над «Хольштайном» (4:3), едва не упустив преимущество в 4 мяча.

    В последних 5-и поединках Лиги чемпионов «Бавария» проиграла только «Фейеноорду» (0:3) и одержала 4 победы. За этот период мюнхенцы одолели «Слован» (3:1), «Шахтер» (5:1), ПСЖ (1:0) и «Бенфику» (1:0).

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    Состояние команды: «Бавария» проводит отличный сезон, лидируя в Бундеслиге. При этом команда довольно неплохо выступила в Лиге чемпионов, имея все шансы пошуметь на турнире.

    К тому же, у команды есть яркий нападающий Гарри Кейн, который стабильно забивает голы. За 7 встреч в Лиге чемпионов форвард забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах в ЛЧ «Селтик» проиграл только 1 раз

    • «Бавария» одержала 4 победы в последних 5-и матчах Лиги чемпионов

    • «Селтик» потерял только 2 очка на своем поле в общем этапе ЛЧ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.37, победа «Селтика» — 7.50, ничья — за 5.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.43 и 2.85 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Селтик» сможет забить хотя-бы один гол на своем поле.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Селтика» 1 больше за 2.30.

    Прогноз: «Бавария» попытается мощно стартовать. Прогнозируем результативную игру мюнхенцев в 1-м тайме.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Баварии» 1 больше в 1-м тайме за 1.90.

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    «Селтик» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 12.02.2025. Прогнозы на футбол. Получится ли у «Селтика» пробить оборону «Баварии»?
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