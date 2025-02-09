В рамках 23-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Эспаньол». Поединок пройдет 9 февраля и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Эспаньол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: Команда занимает 11-е место в таблице Примеры, набрав 28 очков за 22 тура. «Реал Сосьедад» отстает от зоны еврокубков на 7 баллов.

Дома «бело-голубые» выступает далеко не лучшим образом, занимая по этому показателю лишь 16-е место в лиге. «Реал Сосьедад» набрал 14 очков из 33-х возможных в гостях.

Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Осасуну» со счетом 2:0 в Кубке Испании. Матчем ранее «Реал Сосьедад» уже проиграла этому же сопернику (1:2) в Примере.

В последних 5-и встречах во всех матчах команда трижды проиграла и дважды победила. За этот период «Реал Сосьедад» обыграл ПАОК (2:0) в ЛЕ, а также проиграла «Хетафе» (0:3) и «Лацио» (1:3).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграет: Хамари Траоре из-за травмы.

Состояние команды: В последнее время «Реал Сосьедад» играет не очень уверенно, команда частенько проигрывает, отдаляясь от зоны еврокубков. Несмотря на это, «бело-голубые» способны выдать победную серию.

Стоит отметить, что «Реал Сосьедад» частенько обыгрывает «Эспаньол» в очных противостояниях. К тому же, российский полузащитник Арсен Захарян восстановился после травмы и может помочь своей команде.

«Эспаньол»

Турнирное положение: Команда располагается на 17-й позиции в Примере с 23 очками в активе после 22-х туров. «Эспаньол» продолжает борьбу за выживание, опережая зону вылета на 2 балла.

В гостях команда выступает ужасно. «Эспаньол» занимает последнее 20-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав лишь 2 очка из 30-и возможных.

Последние матчи: В прошлом туре Примеры команда неожиданно обыграла мадридский «Реал» со счетом 1:0, забив единственный гол на 85-й минуте. До этого «Эспаньол» сыграл вничью с «Севильей» (1:1).

У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Эспаньол» обыграл «Вальядолид» (2:1), а также поделил очки с «Леганесом» (1:1).

Не сыграют: Жозе Сатала, Хосе Грагера, Фернандо Пачеко и Пабло Рамон (у всех — травмы).

Состояние команды: После провального старта сезона «Эспаньол» вдруг активизировался и стал регулярно набирать очки. При этом, команда еще не может ощущать себя комфортно, ведь опережает зону вылета лишь на 2 балла.

В «Эспаньоле» есть нападающий, который может стать ключевым игроком в предстоящем матче против «Реал Сосьедад». Хавьер Пуадо забил уже 7 голов и сделал голевую передачу в Примере.

Статистика для ставок

«Реал Сосьедад» выиграл 2 последних матча на своем поле с одинаковыми счетами 2:0

«Эспаньол» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей

«Реал Сосьедад» непременно обыгрывал «Эспаньол» в последних 4-х очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реал Сосьедад» — 1.55, победа «Эспаньола» — 6.60, ничья — за 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.67 соответственно.

Прогноз: Обе команды не играют суперрезультативно, но поразят ворота хотя-бы по одному разу.

Ставка: Обе забьют за 2.25.

Прогноз: «Эспаньол» набрал хороший ход. Команда будет упираться до конца.

Ставка: Победа «Эспаньола» с форой (+1) за 1.85.