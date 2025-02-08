Реал Мадрид
Атлетико
«Реал»
Турнирное положение: мадридский коллектив является главным претендентом на чемпионский титул на данный момент.
Сейчас «сливочные» имеют в своем активе 49 очков и занимают первое место в турнирной таблице.
Реал Мадрид — Атлетико: коэффициенты букмекеров
Мадридцы смогли 37 раз поразить ворота соперника и 14 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «Королевский клуб» проиграл «Эспаньолу» (0:1), но выиграл у «Вальядолида» (3:0).
В последней же игре команда из Мадрида переиграла «Леганес» (3:2) в Кубке Испании.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Также команда из столицы Испании одолела «Зальцбург» (5:1) и «Брест» (3:0) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: в лазарете столичного коллектива находятся Давид Алаба, Эдуарду Камавинга, Дани Карвахаль, Эдер Милитао и Антонио Рюдигер.
Состояние команды: в нынешнем сезоне подопечные Карло Анчелотти показывают одну из лучших игр в европейском футбол. Не зря «Реал» называют фаворитом всех турниров, в которых он участвует.
Думается, что «Реал» точно будет бороться за победу как в чемпионате страны, так и в Лиге чемпионов. У команды все для этого есть.
«Атлетико»
Турнирное положение: «матрасники» также борются за чемпионский титул в этом сезоне.
Столичная команда набрала 48 очков и идет на второй строчке в турнирной таблице.
«Красно-белые» забили 37 мячей, а пропустили всего 14.
Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Испании переиграла «Мальорку» (2:0) и сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1).
Среди недели мадридцы разгромили «Хетафе» (5:0) в матче Кубка Испании.
В Лиге чемпионов мадридский коллектив выиграл у «Зальцбурга» (5:1) и «Байера» (2:1).
Не сыграют: дисквалифицирован в стане команды из Мадрида Робин Ле Норман.
Состояние команды: подопечные Диего Симеоне тоже находятся в борьбе абсолютно во всех турнирах. «Атлетико» по силам бросить вызов всем как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов.
В этом сезоне «Атлетико» показывает отличный футбол, который приносит результат. Не зря многие эксперты называют эту команду темной лошадкой в этом сезоне.
Статистика для ставок
- «Атлетико» не проигрывает на протяжении 5 матчей
- «Реал» выиграл 6 из последних 7 матчей
- В последней очной игре команд «Атлетико» и «Реал» сыграли вничью 1:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа «Атлетико» — в 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.77 и 2.05.
- 1.84Спартак — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05ПСЖ — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 23:05
- 1.87Порту — Спортинг: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
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Прогноз: важный матч для обеих команд, поэтому цена ошибки очень высока. Команды наверняка будут осторожничать, поэтому много голом мы не увидим.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05.
Прогноз: сейчас соперники являются примерно равными, поэтому все вполне может завершиться ничейным результатом.
Ставка: ничья за 3.70.