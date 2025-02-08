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    Смогут ли «Реал» и «Атлетико» определить сильнейшего в дерби?

    «Реал» — «Атлетико». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 8 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Атлетико»
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    Килиан Мбаппе («Реал»)
    8 февраля в матче 23-го тура испанской Примеры сыграют «Реал» и «Атлетико». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Февраля 2025 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
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    «Реал»

    Турнирное положение: мадридский коллектив является главным претендентом на чемпионский титул на данный момент.

    Сейчас «сливочные» имеют в своем активе 49 очков и занимают первое место в турнирной таблице.

    Реал Мадрид — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Мадридцы смогли 37 раз поразить ворота соперника и 14 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «Королевский клуб» проиграл «Эспаньолу» (0:1), но выиграл у «Вальядолида» (3:0).

    В последней же игре команда из Мадрида переиграла «Леганес» (3:2) в Кубке Испании.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Также команда из столицы Испании одолела «Зальцбург» (5:1) и «Брест» (3:0) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: в лазарете столичного коллектива находятся Давид Алаба, Эдуарду Камавинга, Дани Карвахаль, Эдер Милитао и Антонио Рюдигер.

    Состояние команды: в нынешнем сезоне подопечные Карло Анчелотти показывают одну из лучших игр в европейском футбол. Не зря «Реал» называют фаворитом всех турниров, в которых он участвует.

    Думается, что «Реал» точно будет бороться за победу как в чемпионате страны, так и в Лиге чемпионов. У команды все для этого есть.

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «матрасники» также борются за чемпионский титул в этом сезоне.

    Столичная команда набрала 48 очков и идет на второй строчке в турнирной таблице.

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    • «Красно-белые» забили 37 мячей, а пропустили всего 14.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Испании переиграла «Мальорку» (2:0) и сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1).

    Среди недели мадридцы разгромили «Хетафе» (5:0) в матче Кубка Испании.

    В Лиге чемпионов мадридский коллектив выиграл у «Зальцбурга» (5:1) и «Байера» (2:1).

    Не сыграют: дисквалифицирован в стане команды из Мадрида Робин Ле Норман.

    Состояние команды: подопечные Диего Симеоне тоже находятся в борьбе абсолютно во всех турнирах. «Атлетико» по силам бросить вызов всем как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов.

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    В этом сезоне «Атлетико» показывает отличный футбол, который приносит результат. Не зря многие эксперты называют эту команду темной лошадкой в этом сезоне.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико» не проигрывает на протяжении 5 матчей

    • «Реал» выиграл 6 из последних 7 матчей

    • В последней очной игре команд «Атлетико» и «Реал» сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа «Атлетико» — в 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.77 и 2.05.

    Прогноз: важный матч для обеих команд, поэтому цена ошибки очень высока. Команды наверняка будут осторожничать, поэтому много голом мы не увидим.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05.

    Прогноз: сейчас соперники являются примерно равными, поэтому все вполне может завершиться ничейным результатом.

    Ставка: ничья за 3.70.

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    «Реал» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 08.02.2025. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Реал» и «Атлетико» определить сильнейшего в дерби?
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