8 февраля в матче 23-го тура испанской Примеры сыграют «Реал» и «Атлетико». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал»

Турнирное положение: мадридский коллектив является главным претендентом на чемпионский титул на данный момент.

Сейчас «сливочные» имеют в своем активе 49 очков и занимают первое место в турнирной таблице.

Мадридцы смогли 37 раз поразить ворота соперника и 14 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «Королевский клуб» проиграл «Эспаньолу» (0:1), но выиграл у «Вальядолида» (3:0).

В последней же игре команда из Мадрида переиграла «Леганес» (3:2) в Кубке Испании.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Также команда из столицы Испании одолела «Зальцбург» (5:1) и «Брест» (3:0) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете столичного коллектива находятся Давид Алаба, Эдуарду Камавинга, Дани Карвахаль, Эдер Милитао и Антонио Рюдигер.

Состояние команды: в нынешнем сезоне подопечные Карло Анчелотти показывают одну из лучших игр в европейском футбол. Не зря «Реал» называют фаворитом всех турниров, в которых он участвует.

Думается, что «Реал» точно будет бороться за победу как в чемпионате страны, так и в Лиге чемпионов. У команды все для этого есть.

«Атлетико»

Турнирное положение: «матрасники» также борются за чемпионский титул в этом сезоне.

Столичная команда набрала 48 очков и идет на второй строчке в турнирной таблице.

«Красно-белые» забили 37 мячей, а пропустили всего 14.

Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Испании переиграла «Мальорку» (2:0) и сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1).

Среди недели мадридцы разгромили «Хетафе» (5:0) в матче Кубка Испании.

В Лиге чемпионов мадридский коллектив выиграл у «Зальцбурга» (5:1) и «Байера» (2:1).

Не сыграют: дисквалифицирован в стане команды из Мадрида Робин Ле Норман.

Состояние команды: подопечные Диего Симеоне тоже находятся в борьбе абсолютно во всех турнирах. «Атлетико» по силам бросить вызов всем как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов.

В этом сезоне «Атлетико» показывает отличный футбол, который приносит результат. Не зря многие эксперты называют эту команду темной лошадкой в этом сезоне.

Статистика для ставок

«Атлетико» не проигрывает на протяжении 5 матчей

«Реал» выиграл 6 из последних 7 матчей

В последней очной игре команд «Атлетико» и «Реал» сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа «Атлетико» — в 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.77 и 2.05.

Прогноз: важный матч для обеих команд, поэтому цена ошибки очень высока. Команды наверняка будут осторожничать, поэтому много голом мы не увидим.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05.

Прогноз: сейчас соперники являются примерно равными, поэтому все вполне может завершиться ничейным результатом.

Ставка: ничья за 3.70.