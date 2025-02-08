8 февраля в 21-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Гавр». Начало встречи — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Гавр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» в чемпионате Франции располагается на 4-м месте в таблице. У клуба 35 очков по итогам 20 матчей.

«Лилль» одержал 9 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

Последние матчи: В 2025 году «Лилль» проиграл дважды. 21 января клуб уступил «Ливерпулю» (1:2) в Лиге чемпионов.

25 января «Лилль» неудачно съездил в Страсбур, где в рамках французской Лиги 1 проиграл местному клубу со счетом 1:2.

В феврале «Лилль» провел два матча. Сначала дома был разгромлен «Сент-Этьен» (4:1). Затем «доги» разочаровали поклонников в поединке Кубка Франции. «Лилль» уступил «Дюнкерку» и выбыл из турнира.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Лилль» находится в топ-4. Клуб в следующем сезоне нацелен попасть в Лигу чемпионов. Эта задача вполне реальна. Главное — сохранять стабильность и терять как можно меньше очков.

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение «Лиллю». У хозяев вряд ли возникнут проблемы.

Стоит отметить отличную игру «догов» в родных стенах. В последних десяти домашних матчах у «Лилля» не зафиксировано ни одного поражения.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» на данный момент замыкает таблицу Лиги 1. У клуба 14 набранных очков. В 20 матчах чемпионата Франции-2024/25 «Гавр» одержал лишь четыре победы.

Последние матчи: В феврале «Гавр» провел одну встречу. Команде противостоял «Анже». Матч закончился вничью 1:1.

В последних десяти матчах у «Гавра» только одна победа. Виктория была одержана еще в ноябре 2024 года.

Состояние команды: У «Гавра» сложная ситуация. Клубу нужно срочно улучшать положение, иначе есть риск оказаться в Лиге 2.

Безвыигрышная серия «Гавра» на данный момент составляет 9 матчей. Отвратительным был отрезок с 1 декабря по 12 января. Тогда «Гавр» проиграл шесть матчей кряду.

В 2024 году команды играли друг с другом дважды. «Лилль» смог победить «Гавр» дома и в гостях с одинаковым счетом 3:0.

Статистика для ставок

В последних десяти домашних матчах у «Лилля» ни одного поражения

«Гавр» не может победить с ноября 2024 года

В 2024 году «Лилль» дважды обыграл «Гавр» с одинаковым счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.00, победа «Гавра» — в 8.95.

Прогноз: «Лилль» является фаворитом домашнего матча. У команды вряд ли возникнут проблемы. Стоит поставить на победу хозяев с форой (-1.5).

Ставка: победа «Лилля» с форой (-1.5) за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды преуспеют в атаке и забьют минимум три гола.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.85