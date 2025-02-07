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    «Палмейрас» — «Коринтианс». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат штата Паулиста, 7 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Коринтианс»
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    Эстевао
    7 февраля в 7-м туре чемпионата штата Паулиста Бразилии по футболу сыграют «Палмейрас» и «Коринтианс». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Палмейрас» — «Коринтианс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Палмейрас»

    Турнирное положение: «Поросята» в чемпионате штата не блещут. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Палмейрас» на 7 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 5 мячей в 6 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Поросята» уверенно разделались с «Гуарани» (4:1).

    До того команда подписала мировую с «Брагантино» (0:0). При этом чуть ранее она сенсационно уступила «Новоризонтиньо» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Палмейрас» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Поросята» относительно результативно атакуют. Команда настреляла 10 мячей в 6 турах чемпионата штата Паулиста.

    Матчи с «Коринтиансом» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Палмейрас» победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда мотивирована подняться повыше в таблице.

    «Коринтианс»

    Турнирное положение: «Тимао» прекрасно выглядят в чемпионате штата Паулиста. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Коринтианс» в 7 турах набрал 18 очков. При этом команда настреляла 11 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела взять три очка. С минимальным счетом был обыгран «Новоризонтиньо».

    До того команда нанесла поражение «Нороесте» (2:1). А вот поединок с «Понте-Претой» завершился непростой викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Коринтианс» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «тимао» выглядят весьма прилично. Команда победила в 3 своих последних поединках.

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    При этом «Коринтианс», как правило, выигрывает с минимальным счетом. Да и оборона небезгрешна, пропуская в среднем гол за матч.

    Три месяца назад «тимао» уверенно расправились с «Палмейрасом» (2:0). Да и в нынешней диспозиции команда выглядит монолитнее соперника.

    Безусловно, номинальные гости будут активны в атаке. «Тимао» постараются еще дальше оторваться от преследователей.

    Статистика для ставок

    • «Коринтианс» в среднем пропускает гол за матч

    • «Палмейрас» не проигрывал в 2 последних матчах

    • «Коринтианс» победил в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: Обе команды неплохо выглядят в плане реализации, однако вряд ли будут торопиться.

    «Палмейрас» намерен подняться повыше в таблице, тогда как «тимао» постараются оторваться от преследователей.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

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