«Палмейрас»
Турнирное положение: «Поросята» в чемпионате штата не блещут. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.
При этом «Палмейрас» на 7 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 5 мячей в 6 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Поросята» уверенно разделались с «Гуарани» (4:1).
До того команда подписала мировую с «Брагантино» (0:0). При этом чуть ранее она сенсационно уступила «Новоризонтиньо» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Палмейрас» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Поросята» относительно результативно атакуют. Команда настреляла 10 мячей в 6 турах чемпионата штата Паулиста.
Матчи с «Коринтиансом» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Палмейрас» победил 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда мотивирована подняться повыше в таблице.
«Коринтианс»
Турнирное положение: «Тимао» прекрасно выглядят в чемпионате штата Паулиста. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Коринтианс» в 7 турах набрал 18 очков. При этом команда настреляла 11 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела взять три очка. С минимальным счетом был обыгран «Новоризонтиньо».
До того команда нанесла поражение «Нороесте» (2:1). А вот поединок с «Понте-Претой» завершился непростой викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Коринтианс» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «тимао» выглядят весьма прилично. Команда победила в 3 своих последних поединках.
При этом «Коринтианс», как правило, выигрывает с минимальным счетом. Да и оборона небезгрешна, пропуская в среднем гол за матч.
Три месяца назад «тимао» уверенно расправились с «Палмейрасом» (2:0). Да и в нынешней диспозиции команда выглядит монолитнее соперника.
Безусловно, номинальные гости будут активны в атаке. «Тимао» постараются еще дальше оторваться от преследователей.
Статистика для ставок
- «Коринтианс» в среднем пропускает гол за матч
- «Палмейрас» не проигрывал в 2 последних матчах
- «Коринтианс» победил в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.
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Прогноз: Обе команды неплохо выглядят в плане реализации, однако вряд ли будут торопиться.
«Палмейрас» намерен подняться повыше в таблице, тогда как «тимао» постараются оторваться от преследователей.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05