7 февраля в 7-м туре чемпионата штата Паулиста Бразилии по футболу сыграют «Палмейрас» и «Коринтианс». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Палмейрас» — «Коринтианс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Поросята» в чемпионате штата не блещут. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.

При этом «Палмейрас» на 7 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 5 мячей в 6 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Поросята» уверенно разделались с «Гуарани» (4:1).

До того команда подписала мировую с «Брагантино» (0:0). При этом чуть ранее она сенсационно уступила «Новоризонтиньо» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Палмейрас» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Поросята» относительно результативно атакуют. Команда настреляла 10 мячей в 6 турах чемпионата штата Паулиста.

Матчи с «Коринтиансом» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Палмейрас» победил 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда мотивирована подняться повыше в таблице.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Тимао» прекрасно выглядят в чемпионате штата Паулиста. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Коринтианс» в 7 турах набрал 18 очков. При этом команда настреляла 11 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела взять три очка. С минимальным счетом был обыгран «Новоризонтиньо».

До того команда нанесла поражение «Нороесте» (2:1). А вот поединок с «Понте-Претой» завершился непростой викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Коринтианс» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «тимао» выглядят весьма прилично. Команда победила в 3 своих последних поединках.

При этом «Коринтианс», как правило, выигрывает с минимальным счетом. Да и оборона небезгрешна, пропуская в среднем гол за матч.

Три месяца назад «тимао» уверенно расправились с «Палмейрасом» (2:0). Да и в нынешней диспозиции команда выглядит монолитнее соперника.

Безусловно, номинальные гости будут активны в атаке. «Тимао» постараются еще дальше оторваться от преследователей.

Статистика для ставок

«Коринтианс» в среднем пропускает гол за матч

«Палмейрас» не проигрывал в 2 последних матчах

«Коринтианс» победил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: Обе команды неплохо выглядят в плане реализации, однако вряд ли будут торопиться.

«Палмейрас» намерен подняться повыше в таблице, тогда как «тимао» постараются оторваться от преследователей.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05