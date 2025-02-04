В рамках 1/8 финала Кубка Франции «Ле Ман» на своем поле примет ПСЖ. Поединок пройдет 4 февраля и начнется в 23:10 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ле Ман» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ле Ман»

Турнирное положение: «Ле Ман» уже прошел четыре стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Ванн» и «Марманд», а также дома «Сен-Коломбан Локмине» и «Валансьен».

Команда в третьем дивизионе страны занимает шестую позицию с отставанием в три балла от зоны плей-офф за повышение в классе (3-е место), а также на шесть очков от проходной выход в Лигу 2 2-й строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб в своих стенах поделил очки с «Сошо» — 1:1.

Перед этим в 17-м туре третьего дивизиона Франции коллектив теперь уже взял максимум баллов, когда в чужих стенах одержал разгромную победу над «Вильефранш» — 3:0.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Ле Ман» ни разу не проиграл при шести победах и трех ничьих.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы на то, чтобы побороться за выход в четвертьфинал, особенно на своем поле, тем не менее, соперник явно превосходят их в классе.

Арнольд Вула — лучший бомбардир команды в Кубке Франции с четырьмя голами.

ПСЖ

Турнирное положение: ПСЖ, в отличие от соперника, пока что прошел только две стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Ланс» по пенальти и «Эспали-Сен-Марсель».

Команда по итогам 20-ти туров Лиги 1 привычно занимает первую позицию с отрывом в 13 очков от ближайшего преследователя «Марселя», который провед на матч меньше.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Брестом» (5:2).

Перед этим в заключительном туре основного раунда Лиги чемпионов коллектив опять-таки на выезде также одержал разгромную победу, обыграв «Штутгарт» с результатом 4:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, ПСЖ одержал 11 побед при одной ничьей.

Такая форма говорит об отличных шансах гостей на победу, пусть даже и в чужих стенах, особенно если учесть их явное преимущество в классе над соперником.

Гонсалу Рамуш — лучший бомбардир команды в Кубке Франции текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в девяти последних матчах «Ле Ман» не проиграл

в семи последних матчах ПСЖ забивали обе команды

в шести из семи последних матчей ПСЖ забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.95.

Прогноз: в семи последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести последних выездных поединках.