Ле-Ман
ПСЖ
«Ле Ман»
Турнирное положение: «Ле Ман» уже прошел четыре стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Ванн» и «Марманд», а также дома «Сен-Коломбан Локмине» и «Валансьен».
Команда в третьем дивизионе страны занимает шестую позицию с отставанием в три балла от зоны плей-офф за повышение в классе (3-е место), а также на шесть очков от проходной выход в Лигу 2 2-й строчки.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб в своих стенах поделил очки с «Сошо» — 1:1.
Перед этим в 17-м туре третьего дивизиона Франции коллектив теперь уже взял максимум баллов, когда в чужих стенах одержал разгромную победу над «Вильефранш» — 3:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Ле Ман» ни разу не проиграл при шести победах и трех ничьих.
Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы на то, чтобы побороться за выход в четвертьфинал, особенно на своем поле, тем не менее, соперник явно превосходят их в классе.
Арнольд Вула — лучший бомбардир команды в Кубке Франции с четырьмя голами.
ПСЖ
Турнирное положение: ПСЖ, в отличие от соперника, пока что прошел только две стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Ланс» по пенальти и «Эспали-Сен-Марсель».
Команда по итогам 20-ти туров Лиги 1 привычно занимает первую позицию с отрывом в 13 очков от ближайшего преследователя «Марселя», который провед на матч меньше.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Брестом» (5:2).
Перед этим в заключительном туре основного раунда Лиги чемпионов коллектив опять-таки на выезде также одержал разгромную победу, обыграв «Штутгарт» с результатом 4:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, ПСЖ одержал 11 побед при одной ничьей.
Такая форма говорит об отличных шансах гостей на победу, пусть даже и в чужих стенах, особенно если учесть их явное преимущество в классе над соперником.
Гонсалу Рамуш — лучший бомбардир команды в Кубке Франции текущего сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в девяти последних матчах «Ле Ман» не проиграл
- в семи последних матчах ПСЖ забивали обе команды
- в шести из семи последних матчей ПСЖ забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.95.
Прогноз: в семи последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести последних выездных поединках.
- 3.10Челси — Вест Хэм: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Кальяри — Лацио: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.30Жирона — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Ставка: обе команды забьют за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей ПСЖ.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45
Ставка: обе команды забьют за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей ПСЖ.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45