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    Выйдет ли ПСЖ в четвертьфинал Кубка Франции?

    «Ле Ман» — ПСЖ. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 4 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ле Ман» — ПСЖ
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    Гонсало Рамуш
    В рамках 1/8 финала Кубка Франции «Ле Ман» на своем поле примет ПСЖ. Поединок пройдет 4 февраля и начнется в 23:10 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ле Ман» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 04 Февраля 2025 года

    Ле-Ман

  • Франция. Кубок
    •  Ле-Ман 23:10 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Ле Ман»

    Турнирное положение: «Ле Ман» уже прошел четыре стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Ванн» и «Марманд», а также дома «Сен-Коломбан Локмине» и «Валансьен».

    Команда в третьем дивизионе страны занимает шестую позицию с отставанием в три балла от зоны плей-офф за повышение в классе (3-е место), а также на шесть очков от проходной выход в Лигу 2 2-й строчки.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб в своих стенах поделил очки с «Сошо» — 1:1.

    Перед этим в 17-м туре третьего дивизиона Франции коллектив теперь уже взял максимум баллов, когда в чужих стенах одержал разгромную победу над «Вильефранш» — 3:0.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Ле Ман» ни разу не проиграл при шести победах и трех ничьих.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы на то, чтобы побороться за выход в четвертьфинал, особенно на своем поле, тем не менее, соперник явно превосходят их в классе.

    Арнольд Вула — лучший бомбардир команды в Кубке Франции с четырьмя голами.

    ПСЖ

    Турнирное положение: ПСЖ, в отличие от соперника, пока что прошел только две стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Ланс» по пенальти и «Эспали-Сен-Марсель».

    Команда по итогам 20-ти туров Лиги 1 привычно занимает первую позицию с отрывом в 13 очков от ближайшего преследователя «Марселя», который провед на матч меньше.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Брестом» (5:2).

    Перед этим в заключительном туре основного раунда Лиги чемпионов коллектив опять-таки на выезде также одержал разгромную победу, обыграв «Штутгарт» с результатом 4:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, ПСЖ одержал 11 побед при одной ничьей.

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    Такая форма говорит об отличных шансах гостей на победу, пусть даже и в чужих стенах, особенно если учесть их явное преимущество в классе над соперником.

    Гонсалу Рамуш — лучший бомбардир команды в Кубке Франции текущего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в девяти последних матчах «Ле Ман» не проиграл

    • в семи последних матчах ПСЖ забивали обе команды

    • в шести из семи последних матчей ПСЖ забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.95.

    Прогноз: в семи последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести последних выездных поединках.


    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.20. Ничья — в 6.75, победа «Ле Мана» — в 9.35. При этом в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей ПСЖ.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45

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    «Ле Ман» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 04.02.2025. Прогнозы на футбол. Выйдет ли ПСЖ в четвертьфинал Кубка Франции?
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