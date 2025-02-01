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    Вернется ли «Удинезе» к победам?

    «Удинезе» — «Венеция». Хозяева давно не выигрывают, но прервется ли данная серия? На что сделать ставку? Ответ — в прогнозе на футбол с коэффициентом 1.80

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Венеция»
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    Лоренцо Лукка
    1 февраля в 23-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Венеция». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Венеция», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Февраля 2025 года

    Удинезе

  • Удине
    •  Удинезе 17:00 Венеция

    Венеция

  • Италия. Серия А
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    «Удинезе»

    Турнирное положение: «Удинезе» по итогам 22-го поединка итальянского первенства набрал 26 очков и находится в середине турнирной таблицы.

    Команда занимает 11-ю позицию и на шесть пунктов опережает зону вылета (18-20-е места), а также на 10 баллов отстает от зоны еврокубков (топ-6).

    Удинезе — Венеция: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура Серии А «Зебры» в своих стенах потерпели поражение от «Ромы» (1:2).

    Перед этим коллектив также проиграл, когда в 21-м туре итальянского первенства на чужом поле оказался слабее «Комо» (1:2).

    Не сыграют: травмированы — Туре, Джаннетти, Чельстрем, Эбоселе, Эхизибу, Дэвис и Окойе, дисквалифицирован — Дембеле.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Удинезе» ни разу не выиграл при трех ничьих и двух поражениях.

    Это вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, пусть даже и на своем поле, тем не менее, их нынешний соперник также находится не в лучшем состоянии, поэтому перспективы выиграть все же немалы.

    Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды и Серии А с весемью голами.

    «Венеция»

    Турнирное положение: «Венеция» по итогам 22-го поединка итальянского первенства набрала лишь 16 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает предпоследнюю, 19-ю строчку в зоне вылета (18-20-е места) и на четыре балла отстает от безопасного 17-го места.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в 22-м туре национального чемпионата клуб на своем поле разошелся мировой с «Вероной» (1:1).

    Перед этим коллектив в 21-м туре итальянского первенства также набрал лишь один балл, когда в чужих стенах сыграл вничью с «Пармой» с результатом 1:1.

    Не сыграют: травмированы — Шверко, Чрнигой, Данкан и Свобода, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Венеция» ни разу не выиграла при трех ничьих и двух поражениях.

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    Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на победу, то хотя бы на ничью, особенно если учесть не лучшее состояние соперника.

    Йоэль Похьянпало — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Удинезе» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Венеции» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Венеции» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.82. Ничья — в 3.50, победа «Венеции» — в 4.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет мировой исход, ведь так было в трех из четырех последних поединков «Венеции».

    Ставка: ничья за 3.50

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    «Удинезе» — «Венеция»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 01.02.2025. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Удинезе» к победам?
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