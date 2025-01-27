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    Сможет ли «Верона» дать бой «Венеции» на чужом поле?

    «Венеция» — «Верона». Ожесточенная борьба за выживание продолжается. На что лучше сделать ставку 27 января? Ответ — в прогнозе на 22-й тур чемпионат Италии с коэффициентом 1.95

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    Йоэль Похьянпало — нападающий «Венеции»
    В рамках 22-го тура итальянской Серии А «Венеция» на своем поле примет «Верону». Поединок пройдет 27 января и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Верона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Января 2025 года

    Венеция

  • Италия. Серия А
    •  Венеция 20:30 Верона

    Верона

  • Верона
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    «Венеция»

    Турнирное положение: Команда занимает предпоследнее 19-е место в таблице Серии А с 15-ю очками в активе после 21-го тура. «Венеция» отстает от спасительной 17-й позиции на 5 пунктов.

    Стоит отметить, что команда на своем поле действует гораздо лучше, чем в гостях. «Венеция» по результатам домашних встреч занимает 16-е место в лиге, набрав 11 очков из 30-и возможных.

    Венеция — Верона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда сыграла вничью с «Пармой» (1:1), а до этого «Венеция» проиграла «Интеру» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 16-й минуте.

    В последних 5-и встречах команде удалось обыграть только «Кальяри» (2:1), а также «Венеция» по 2 раза сыграла вничью и проиграла. За этот период команда уступила «Наполи» (0:1), а также поделила очки с «Эмполи» (1:1).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: Альфред Дункан, Ричи Саградо, Йоел Шингтин и Михаэль Свобода (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Венеция» пытается набирать очки в последнее время, но этого недостаточно для того, чтобы обезопасить себя от выхода. Команде необходимо чаще побеждать, иначе разрыв в 5 очков от 17-й строчки будет расти.

    «Венеция» — одна из худших команд в Серии А по результативности, забив только 19 голов за 21 встреч при 34-х пропущенных. Кстати, большую часть мячей команда забила именно на своем поле (11 из 19-и).

    «Верона»

    Турнирное положение: Команда располагается на 18-й позиции в Серии А, набрав 19 очков за 21 встречу. «Верона» отстает от 17-й строчки лишь на 1 балл, а также опережая «Венецию» на 4 пункта.

    В гостях команда выступает не так уж и плохо, набрав 9 баллов из 30-и возможных и занимая по этому показателю 13-ю строчку в лиге. При чужих трибунах за 10 встреч «Верона» забила 13 голов — это неплохой результат.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече команда крупно проиграла «Лацио» со счетом 0:3. Матчем ранее «Верона» уступила «Наполи», пропустил по 1-му голу в каждом тайме.

    В последних 5-и встречах команда трижды проиграла, а также по одному разу выиграла и сыграла вничью. За этот период «Верона» уступила «Милану» (0:1), поделила очки с «Удинезе» (0:0) и одолела «Болонью» (3:2).

    Не сыграют: Павел Давидович (перебор желтых карточек), Ондрей Дуда (красная карточка), Мартин Фрис и Абду Харруи (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: В последнее время «Верона» стала терять драгоценные очки. Стоит признать, что у команды были топовые соперники. При этом, у «Вероны» есть еще все шансы сохранить прописку в Серии А.

    Команда очень часто обыгрывает «Венецию» в очных противостояниях. В 3-х последних встречах «Верона» забивала своему сопернику минимум 2 гола за игру.

    Статистика для ставок

    • «Венеция» не может победить на протяжении 4-х последних матчей

    • «Верона» проиграла 2 последних матча, не забив за этот период ни одного гола

    • «Верона» непременно обыгрывала «Венецию» в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Венеции» — 2.20, победа «Вероны» — 3.35, ничья — за те же 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Венеция» будет доминировать на своем поле. К тому же, «Верона» потеряла уверенность в последних матчах.

    Ставка: «Венеция» забьет 1-й гол и не проиграет за 1.95.

    Прогноз: В 1-м тайме одна из команд должна открыть счет.

    Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.82.

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    «Венеция» — «Верона»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 27.01.2025. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Верона» дать бой «Венеции» на чужом поле?
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