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    «Ланс» — «Анже». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 26 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Анже»
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    «Ланс»
    26 января в 19-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Анже». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Анже», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 26 Января 2025 года

    Ланс

  • Ланс
    •  Ланс 19:15 Анже

    Анже

  • Франция. Лига 1
    •

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Кроваво-золотые» в нынешнем сезоне борются за выход в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ланс» не столь ярко атакует, отличившись 22 забитыми мячами в 18 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 18 раз.

    Ланс — Анже: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Дома она потерпела поражение от ПСЖ (1:2).

    А вот до того команда переиграла «Гавр» (2:1). При этом поединок с «Тулузой» завершился минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках «Ланс» забил 6 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Реми Ласкари — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Кроваво-золотые» лишь на 2 очка отстают от идущего шестым «Лиона». Да и пропускает команда в среднем аккурат раз за матч.

    Матчи с «Анже» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Ланс» победил 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. В четырех последних очных поединках она обыграли «Анже».

    «Анже»

    Турнирное положение: Эта команда нынче сражается за выживание. Ныне она находится на 12 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Анже» настрелял 21 мяч в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 27 раз в 18 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Дома она уверенно расправилась с «Осером» (2:0).

    До того команда в Кубке страны сумела одолеть «Кевийи Руан» (3:2). Да и кризисный «Монпелье» был обыгран уверенно (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Анже» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Анже» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда победила в пяти своих последних матчах.

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    При этом «Анже» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Зато гандикап от опасной зоны увеличился до 5 зачетных пунктов.

    Более того, команда способна побороться за выход в еврокубки. До искомой 6 позиции не хватает каких-то 7 баллов.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Анже» в нынешних своих кондициях способен дать бой кому угодно.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    • «Анже» победил в 5 своих последних поединках

    • «Ланс» обыграл «Анже» в 4 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Ланс» бьется за попадание в первую шестерку, и уж точно будет активно атаковать.

    «Анже» ныне пребывает в прекрасных кондициях, однако не особо преуспевает в плане реализации.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

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    «Ланс» — «Анже»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 26.01.2025. Прогнозы на футбол. Ставим на минимализм!
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