Ланс
Анже
«Ланс»
Турнирное положение: «Кроваво-золотые» в нынешнем сезоне борются за выход в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Ланс» не столь ярко атакует, отличившись 22 забитыми мячами в 18 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 18 раз.
Ланс — Анже: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Дома она потерпела поражение от ПСЖ (1:2).
А вот до того команда переиграла «Гавр» (2:1). При этом поединок с «Тулузой» завершился минимальным поражением.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках «Ланс» забил 6 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Реми Ласкари — травмирован.
Состояние команды: «Кроваво-золотые» лишь на 2 очка отстают от идущего шестым «Лиона». Да и пропускает команда в среднем аккурат раз за матч.
Матчи с «Анже» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Ланс» победил 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. В четырех последних очных поединках она обыграли «Анже».
«Анже»
Турнирное положение: Эта команда нынче сражается за выживание. Ныне она находится на 12 строчке турнирной таблицы.
Причем «Анже» настрелял 21 мяч в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 27 раз в 18 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Дома она уверенно расправилась с «Осером» (2:0).
До того команда в Кубке страны сумела одолеть «Кевийи Руан» (3:2). Да и кризисный «Монпелье» был обыгран уверенно (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Анже» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Анже» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда победила в пяти своих последних матчах.
При этом «Анже» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Зато гандикап от опасной зоны увеличился до 5 зачетных пунктов.
Более того, команда способна побороться за выход в еврокубки. До искомой 6 позиции не хватает каких-то 7 баллов.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Анже» в нынешних своих кондициях способен дать бой кому угодно.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч
- «Анже» победил в 5 своих последних поединках
- «Ланс» обыграл «Анже» в 4 последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
- 1.82Наполи — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.85Манчестер Сити — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.08Ливерпуль — Ипсвич: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Ланс» бьется за попадание в первую шестерку, и уж точно будет активно атаковать.
«Анже» ныне пребывает в прекрасных кондициях, однако не особо преуспевает в плане реализации.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.00