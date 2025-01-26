26 января в 19-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Анже». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Анже», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» в нынешнем сезоне борются за выход в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Ланс» не столь ярко атакует, отличившись 22 забитыми мячами в 18 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 18 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Дома она потерпела поражение от ПСЖ (1:2).

А вот до того команда переиграла «Гавр» (2:1). При этом поединок с «Тулузой» завершился минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках «Ланс» забил 6 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Реми Ласкари — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Кроваво-золотые» лишь на 2 очка отстают от идущего шестым «Лиона». Да и пропускает команда в среднем аккурат раз за матч.

Матчи с «Анже» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Ланс» победил 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. В четырех последних очных поединках она обыграли «Анже».

«Анже»

Турнирное положение: Эта команда нынче сражается за выживание. Ныне она находится на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Анже» настрелял 21 мяч в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 27 раз в 18 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Дома она уверенно расправилась с «Осером» (2:0).

До того команда в Кубке страны сумела одолеть «Кевийи Руан» (3:2). Да и кризисный «Монпелье» был обыгран уверенно (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Анже» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Анже» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда победила в пяти своих последних матчах.

При этом «Анже» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Зато гандикап от опасной зоны увеличился до 5 зачетных пунктов.

Более того, команда способна побороться за выход в еврокубки. До искомой 6 позиции не хватает каких-то 7 баллов.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Анже» в нынешних своих кондициях способен дать бой кому угодно.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

«Анже» победил в 5 своих последних поединках

«Ланс» обыграл «Анже» в 4 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Ланс» бьется за попадание в первую шестерку, и уж точно будет активно атаковать.

«Анже» ныне пребывает в прекрасных кондициях, однако не особо преуспевает в плане реализации.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.00