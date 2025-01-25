25 января в 19-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбур» и «Лилль». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбур» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Страсбур»

Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне смотрится вполне прилично. На текущий момент она расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Страсбур» довольно прилично атакует, отличившись 31 забитым мячом в 18 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 30 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. На выезде она не уступила «Марселю» (1:1).

А вот до того команда в Кубке страны в серии пенальти прошла скромный «Тан». При этом поединок с «Тулузой» завершился победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках «Страсбур» забил 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Страсбур» на 5 очков отстает от зоны еврокубков. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Матчи с «Лиллем» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Страсбур» победил 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Тем паче, не проигрывает команда еще с конца ноября.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» нынче сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Лилль» настрелял 28 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 17 раз в 18 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Доги» в рамках Лиги чемпионов уступили «Ливерпулю» (1:2).

До того команда нанесла поражение крепкой «Ницце» (2:1). А вот кубковый поединок с «Марселем» завершился победой в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Матиас Фернандес-Пардо, Андре Гомеш, Тиагу Сантос, Эдон Жегрова — травмированы.

Состояние команды: «Лилль» проводит не столь продуктивный отрезок. Команде уж слишком натужно даются победы.

При этом «Лилль» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Зато отставание от второй позиции составляет 5 очков.

А вот насущные проблемы с реализацией решить все никак не удается. Хотя Жонатан Дэвид отличился 11 точными выстрелами.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Доги» лелеют надежду подтянуться к «Марселю».

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Страсбур» не проигрывает с конца ноября

«Лилль» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.91 и 1.99.

Прогноз: «Лилль» явно сильнее соперника, и уж точно сразу будет активно атаковать.

«Доги» явно поднатореют в плане реализации, да и соперник пропускает многовато.

Ставка: Победа «Лилля» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10