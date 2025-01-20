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    Добудут ли удинцы три очка?

    «Комо» — «Удинезе». Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, Серия А, 20 января 2025 года

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    Лоренцо Лукка
    20 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Удинезе». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Удинезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Января 2025 года

    Комо

  • Италия. Серия А
    •  Комо 22:45 Удинезе

    Удинезе

  • Удине
    •

    «Комо»

    Турнирное положение: Команда Сеска Фабрегаса всеми силами сражается за выживание в Серии А. На данный момент команда занимает 16 место турнирной таблицы.

    При этом «Комо» лишь на один зачетный пункт опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 раза в 20 матчах Серии А.

    Комо — Удинезе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Подопечные Сеска Фабрегаса уступили «Милану» (1:2).

    До того команда расписала паритет с «Лацио» (1:1). При этом чуть ранее она нанесла поражение кризисному «Лечче» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Комо» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Команда Сеска Фабрегаса не побеждала в двух своих последних поединках. А вот средняя результативность команды немногим превышает один мяч за матч.

    Матчи против «Удинезе» для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных поединках «Комо» уступил 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются отдалиться из опасной зоны. Вот только команде срочно необходимо прибавлять в плане надежности собственных тылов.

    «Удинезе»

    Турнирное положение: Фриуланцы привычно ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Удинезе» в 20 матчах отправил 23 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный балл. Фриуланцы расписали мировую с «Аталантой» (0:0).

    До того команда сыграла вничью с «Вероной» (0:0). Да и поединок с ершистым «Торино» также завершился боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Удинезе» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Ойер Заррага — травмирован.

    Состояние команды: Фриуланцы на 6 зачетных пунктов отстают от еврокубковой 6 позиции. Да и сериал без побед растянулся уже на 3 матча.

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    При этом «Удинезе» не пропускал в двух своих последних поединках. Вот только средняя результативность чуть превышает гол за матч.

    В кадровом плане у удинцев нынче фактически полная идиллия. Да и не проигрывают фриуланцы уже 4 матча кряду.

    Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в обороне. Фриуланцы явно будут активно искать бреши в обороне столь нестабильного соперника.

    Статистика для ставок

    • Команда Сеска Фабрегаса не побеждала в 2 своих последних матчах

    • Фриуланцы не проигрывают 4 матча кряду

    • Удинцы в 3 последних очных поединках обыграли «Комо»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Комо» крайне нестабилен, к тому же уступила «Удинезе» в трех последних очных поединках.

    Фриуланцы намереваются как можно скорее вернуться на победный путь и подтянуться к зоне еврокубков.

    Ставка: Победа «Удинезе» за 3.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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    «Комо» — «Удинезе»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 20.01.2025. Прогнозы на футбол. Добудут ли удинцы три очка?
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