19 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: после 21-го тура «Манчестер Юнайтед» идет на 12-й позиции в таблице АПЛ с 26 очками.

Последние матчи: в 21-м туре команда Рубена Аморима с огромным трудом победила на своем поле главного аутсайдера «Саутгемптон» со счетом 3:1. Первый тайм «святые» выиграли со счетом 1:0.

Все свои мячи «Манчестер Юнайтед» забил после 82-й минуты и все они на счету Амада Диалло. Сначала ивуариец самостоятельно раскачал защитника финтами и сравнял счет, затем откликнулся на передачу Эриксена и проткнул мимо голкипера, а третий мяч забил после ошибки защитника.

Ранее была победа в Кубке Англии над «Арсеналом» по пенальти и ничья в чемпионате с «Ливерпулем» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Линделеф (з), Эванс (з), Шоу (з), Маунт (п), отстранен — Рэшфорд (н).

Состояние команды: постепенно «МЮ» начинает прибавлять, и появляются типичные черты стиля Рубена Аморима, но проблем в игре команды все равно хватает. С почти безнадежным «Саутгемптоном» пришлось помучатся.

С «Арсеналом» тоже было куча проблем, но там откровенно фартило, как и с «Ливерпулем». Но хорошо, что есть в составе Амад Диалло, который пока не забронзовел.

«Брайтон»

Турнирное положение: сейчас «Брайтон» располагается на девятом месте в таблице АПЛ с 31 очком.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата Англии «чайки» в прагматичном стиле одолели в гостях «Ипсвич». Игра получилась не самой привлекательной, но «Брайтон» выждал свои моменты и оба своих мяча забил во втором тайме.

Сначала Митома пробил мимо вратаря, а на исходе основного времени Рюттер пяткой из скопления игроков неотразимо пробил в ближний угол.

До этого была победа в Кубке Англии над «Норвичем» (4:0) и ничья с «Арсеналом».

Не сыграют: травмированы — Игор (з), Хиншелвуд (п), Кадиоглу (п), Миллнер (п), Виффер (п), Фергюсон (н).

Состояние команды: новый главный тренер «Брайтона» немец Фабиан Хюрцелер не стал сильно менять выстроенную структуре прежним наставником Де Дзерби, а внес в основном косметические изменения.

Теперь «чайки» играют намного строже в обороне, действуют намного рациональнее и прагматичнее. Состав, как обычно, у «Брайтона» на вырост и довольно глубокий, даже потеря нескольких футболистов не сильно меняет общий рисунок игры, каждому есть адекватная замена.

Статистика для ставок

В первом круге «Брайтон» на своем поле выиграл (2:1)

В прошлом сезоне «МЮ» уступил дома (1:3), но затем взял реванш в гостях (2:0)

В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Брайтоном» (2:1, 1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Юнайтед» дают 2,13, а на «Брайтон» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,22, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,71.

Прогноз: гости являются намного более выстроенной командой с четкой и понятной игрой. «МЮ» же действует пока очень нестабильно и часто зависит от куража отдельных исполнителей.

Сзади у хозяев также хватает проблем, если у разобранного «Саутгемптона» было вдоволь моментов, то уж «Брайтон» с быстрыми краями Митомой и Адингрой при поддержке мощной средней линии получит немало шансов забить.

Основная ставка: «Брайтон» не проиграет за 1,76.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый ничейный исход.

Дополнительная ставка: ничья за 3,70.