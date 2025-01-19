Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: после 21-го тура «Манчестер Юнайтед» идет на 12-й позиции в таблице АПЛ с 26 очками.
Последние матчи: в 21-м туре команда Рубена Аморима с огромным трудом победила на своем поле главного аутсайдера «Саутгемптон» со счетом 3:1. Первый тайм «святые» выиграли со счетом 1:0.
Манчестер Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров
Все свои мячи «Манчестер Юнайтед» забил после 82-й минуты и все они на счету Амада Диалло. Сначала ивуариец самостоятельно раскачал защитника финтами и сравнял счет, затем откликнулся на передачу Эриксена и проткнул мимо голкипера, а третий мяч забил после ошибки защитника.
Ранее была победа в Кубке Англии над «Арсеналом» по пенальти и ничья в чемпионате с «Ливерпулем» (2:2).
Не сыграют: травмированы — Линделеф (з), Эванс (з), Шоу (з), Маунт (п), отстранен — Рэшфорд (н).
Состояние команды: постепенно «МЮ» начинает прибавлять, и появляются типичные черты стиля Рубена Аморима, но проблем в игре команды все равно хватает. С почти безнадежным «Саутгемптоном» пришлось помучатся.
С «Арсеналом» тоже было куча проблем, но там откровенно фартило, как и с «Ливерпулем». Но хорошо, что есть в составе Амад Диалло, который пока не забронзовел.
«Брайтон»
Турнирное положение: сейчас «Брайтон» располагается на девятом месте в таблице АПЛ с 31 очком.
Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата Англии «чайки» в прагматичном стиле одолели в гостях «Ипсвич». Игра получилась не самой привлекательной, но «Брайтон» выждал свои моменты и оба своих мяча забил во втором тайме.
Сначала Митома пробил мимо вратаря, а на исходе основного времени Рюттер пяткой из скопления игроков неотразимо пробил в ближний угол.
До этого была победа в Кубке Англии над «Норвичем» (4:0) и ничья с «Арсеналом».
Не сыграют: травмированы — Игор (з), Хиншелвуд (п), Кадиоглу (п), Миллнер (п), Виффер (п), Фергюсон (н).
Состояние команды: новый главный тренер «Брайтона» немец Фабиан Хюрцелер не стал сильно менять выстроенную структуре прежним наставником Де Дзерби, а внес в основном косметические изменения.
Теперь «чайки» играют намного строже в обороне, действуют намного рациональнее и прагматичнее. Состав, как обычно, у «Брайтона» на вырост и довольно глубокий, даже потеря нескольких футболистов не сильно меняет общий рисунок игры, каждому есть адекватная замена.
Статистика для ставок
- В первом круге «Брайтон» на своем поле выиграл (2:1)
- В прошлом сезоне «МЮ» уступил дома (1:3), но затем взял реванш в гостях (2:0)
- В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Брайтоном» (2:1, 1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Юнайтед» дают 2,13, а на «Брайтон» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,70.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,22, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,71.
- 1.95Ювентус — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.10Брентфорд — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.83Леганес — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
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Прогноз: гости являются намного более выстроенной командой с четкой и понятной игрой. «МЮ» же действует пока очень нестабильно и часто зависит от куража отдельных исполнителей.
Сзади у хозяев также хватает проблем, если у разобранного «Саутгемптона» было вдоволь моментов, то уж «Брайтон» с быстрыми краями Митомой и Адингрой при поддержке мощной средней линии получит немало шансов забить.
Основная ставка: «Брайтон» не проиграет за 1,76.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый ничейный исход.
Дополнительная ставка: ничья за 3,70.