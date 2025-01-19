19 января в 20-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Атлетик». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» на данном этапе ходят в середняках чемпионата. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Сельта» вполне способна побороться за попадание в еврокубки. А вот отличилась команда 28 забитыми мячами в 19 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Кельты» в Кубке Испании в овертайме уступили мадридскому «Реалу» (2:5).

А вот до того команда уступила «Райо Вальекано» (1:2). При этом поединок с «Расингом» завершился викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Сельта» забила 8 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Яго Аспас, Альфонсо Гонсалес — травмированы. Маркос Алонсо — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Сельта» проводит крайне нестабильный отрезок. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не испарились.

Матчи с «Атлетиком» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Сельта» победила 2 раза при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться навязать баскам свою игру. Вот только отсутствие Яго Аспаса не может не сказаться на атакующем потенциале команды.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски бьются за выход в Лигу чемпионов. Ныне они находятся на 4 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Атлетик» не столь мощно атакует, отличившись 29 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 17 раз в 19 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Баски дома уступили «Осасуне» (2:3).

До того команда потерпела поражение от «Барселоны» (0:2). А вот поединок со скромным «Логронесом» принес победу лишь в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Баски переживают непростой этап. Команда не может победить уже 3 матча кряду.

При этом «Атлетик» всего на 2 очка отстает от топ-3. Вот только проблемы с реализацией мешают подняться на заветный пьедестал.

Баски традиционно имеют весьма надежные тылы. Да и потенциально команда просто обязана выбираться из кризиса.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Баски способны прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

Баски в среднем пропускают реже гола за матч

«Сельта» в среднем пропускает менее 2 мячей за матч

Обе команды проиграли в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: «Сельта» без Яго Аспаса явно потеряет в плане креатива и общей атакующей активности.

«Атлетик» всеми силами будет пытаться вернуться на победный путь и закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

Ставка: Победа «Атлетика» за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30