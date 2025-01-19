ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ролан Гусев«Газзаев любил атакующий футбол». Ролан Гусев — о начавшихся сборах «Динамо» и своей невероятной результативности в ЦСКА НеймарСледующий клуб Неймара: воссоединение с Месси, возвращение домой или переход в «Арсенал» Диего СимеонеПримера. «Атлетико» сыграет на выезде с «Леганесом», «Хетафе» примет «Барселону», «Реал» — «Лас-Пальмас»
  • 08:45
    • Касаткина одолела Путинцеву и вышла в четвертый круг Australian Open
  • 08:37
    • Хачанов уступил Михельсену в третьем круге Australian Open
  • 00:37
    • «Рома» разобралась с «Дженоа»
  • 23:55
    • Официально: Хвича Кварацхелия — игрок «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Баски удачно погостят в Виго

    «Сельта» — «Атлетик». Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Примера, 19 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Сельту Прогнозы на Атлетик Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Атлетик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Горка Гурусета
    19 января в 20-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Атлетик». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 19 Января 2025 года

    Сельта

  • Виго
    •  Сельта 16:00 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
    •

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Кельты» на данном этапе ходят в середняках чемпионата. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сельта» вполне способна побороться за попадание в еврокубки. А вот отличилась команда 28 забитыми мячами в 19 матчах чемпионата.

    Сельта — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Кельты» в Кубке Испании в овертайме уступили мадридскому «Реалу» (2:5).

    А вот до того команда уступила «Райо Вальекано» (1:2). При этом поединок с «Расингом» завершился викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Сельта» забила 8 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Яго Аспас, Альфонсо Гонсалес — травмированы. Маркос Алонсо — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Сельта» проводит крайне нестабильный отрезок. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не испарились.

    Матчи с «Атлетиком» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Сельта» победила 2 раза при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться навязать баскам свою игру. Вот только отсутствие Яго Аспаса не может не сказаться на атакующем потенциале команды.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски бьются за выход в Лигу чемпионов. Ныне они находятся на 4 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Атлетик» не столь мощно атакует, отличившись 29 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 17 раз в 19 поединках.

  • Убойная сила. Рашфорд, Нуньес, Влахович и еще 7 лучших нападающих, доступных в январе
  • Десять лучших игроков атаки, которые могут сменить команды в этом месяце
  • 16/01/2025

    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Баски дома уступили «Осасуне» (2:3).

    До того команда потерпела поражение от «Барселоны» (0:2). А вот поединок со скромным «Логронесом» принес победу лишь в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Баски переживают непростой этап. Команда не может победить уже 3 матча кряду.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Атлетик» всего на 2 очка отстает от топ-3. Вот только проблемы с реализацией мешают подняться на заветный пьедестал.

    Баски традиционно имеют весьма надежные тылы. Да и потенциально команда просто обязана выбираться из кризиса.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Баски способны прибавить в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Баски в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Сельта» в среднем пропускает менее 2 мячей за матч

    • Обе команды проиграли в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: «Сельта» без Яго Аспаса явно потеряет в плане креатива и общей атакующей активности.

    «Атлетик» всеми силами будет пытаться вернуться на победный путь и закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

    Ставка: Победа «Атлетика» за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Адмирал — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 09:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Шелтон — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 09:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Синнер — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Миллуолл — Халл Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Жирона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лада — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Болонья — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бохум — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Штутгарт — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сельта» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 19.01.2025. Прогнозы на футбол. Баски удачно погостят в Виго
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры