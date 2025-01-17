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    «Галатасарай» не пощадит аутсайдера

    «Хатайспор» — «Галатасарай». Ставка (к. 1.78) и прогноз на чемпионат Турции 17 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Хатайспор» — «Галатасарай»
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    Виктор Осимхен
    17 января в 20-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Хатайспор» и «Галатасарай». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хатайспор» — «Галатасарай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 17 Января 2025 года

    Хатайспор

  • Турция. Суперлига
    •  Хатайспор 20:00 Галатасарай

    Галатасарай

  • Стамбул
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    «Хатайспор»

    Турнирное положение: сейчас «Хатайспор» идет в зоне вылета с 9 очками на 18-м месте в чемпионате Турции.

    Последние матчи: в 19-м туре «Хатайспор» потерпел поражение от «Ризеспора» со счетом 1:2. Уже к 23-й минуте соперники обменялись забитыми мячами. Во втором тайме игра была равной, хозяева владели инициативой, но гости были острее. Они в итоге и вырвали победу в середине второго тайма.

    Хатайспор — Галатасарай: коэффициенты букмекеров

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    Ранее было гостевое поражение от «Галатасарая» (1:2) и домашнее от «Адана Демирспор» (1:3).

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    • Не сыграют: дисквалифицированы — Эрсе Кардеслер (в), Руй Педру (п), Дженгиз Демир (з).

    Состояние команды: безвыигрышная серия в чемпионате составляет для «Хатайспор» уже семь матчей и пока нет просвета в игре команды. Не так давно коллектив получил новый тренерский штаб, но прогресса пока не последовало. Состав у «Хатайспор» откровенно слабый и пока зимой усиления не последовало.

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: после 18 матчей «Галатасарай» с огромным отрывом возглавляет таблицу чемпионата Турции с 50 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре дружина Окана Бурука в гостях переиграл «Башакшехир» со счетом 2:1. Автором обоих мячей стал Барыш Йилмаз, который в этом сезоне забил уже 10 мячей в 18 играх. Летом им активно интересовались клубы АПЛ.

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    До этого в Кубке Турции была ничья с тем же «Башакшехиром» (2:2) и победа дома над «Гезтепе» (2:1).

    Не сыграют: дисквалифицирован — Балтачи (з), травмирован — Икарди (н).
    Состояние команды: состав у «Галатасарая» подобрался в этом сезоне просто мощнейший, что не имя, то звезда европейского масштаба (Мертенс, Осимхен, Демирбай, Икарди) или сборной Турции (Йилмаз, Акгун, Айхан). Команда уже наполовину себе гарантировала чемпионский титул, по качеству игры ей сейчас в Турции равных нет.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Галатасарай» выиграл дома (2:1)

    • В прошлом сезоне «Хатайспор» победил на своем поле (2:1), но уступил в гостях (0:1)

    • В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Галатасараем» (3:0, 4:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Хайтайспор» дают 9,0, а на «Галатасарай» — 1,30, ничью букмекеры оценивают в 6,0.

    Тотал меньше 3,5 идет и тотал больше 3,5 идут по равной линии за 1,90.

    Прогноз: «Галатасараю» предстоит важный матч в Лиге чемпионов, поэтому вероятна частичная ротация. Но даже это вряд ли должно помешать уверенно победить хозяевам. Запас там на зависть большинству соперников по чемпионату. Также не стоит забывать о трех дисквалифицированных футболистах в составе хозяев.

    Основная ставка: победа «Галатасарая» с форой -1,5 за 1,78.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть более рисковый вариант с разгромом. Резервистам тоже надо проявлять себя и они будут выкладываться на полную.

    Дополнительная ставка: победа «Галатасарая» с форой -1,5 за 2,70.

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