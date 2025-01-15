Вердер
Хайденхайм
«Вердер»
Турнирное положение: «Вердер» по итогам 16-ти туров чемпионата Германии пребывает в самой середине турнирной таблицы.
Команда находится на девятой позиции с отставанием в два балла от зоны еврокубков (топ-6), а также в пять баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Вердер — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура немецкого первенства клуб на выезде потерпел поражение от «Лейпцига» (2:4).
Перед этим в 15-м туре Бундеслиги бременский коллектив на этот раз в домашних стенах с разгромным результатом переиграл «Унион Берлин» (4:1).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: травмированы — Агу и Топп, дисквалифицирован — Фридль.
Состояние команды: в четырех из пяти последних матчей, которые пришлись на разные турниры, «Вердер» выиграл при одном поражении.
Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе, что проявилось в текущем сезоне, а также фактор своего поля.
Йенс Стаге — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.
«Хайденхайм»
Турнирное положение: «Хайденхайм» по итогам 16-ти туров чемпионата Германии набрал 13 очков и пребывает в нижней половине таблицы.
Команда находится на 16-й позиции в зоне плей-офф за право остаться в элитном дивизионе и на один балл отстает безопасного 15-го места, а также на пять очков опережает зону вылета.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле одержал победу над «Унион» Берлин (2:0).
Перед этим в 15-м туре чемпионата Германии клуб уже потерпел поражение, когда уступил «Бохуму» с результатом 0:2.
Не сыграют: травмированы — Томалла, Хонсак, Сьенза, Нихьюс, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми из 10-ти последних матчей в разных турнирах «Хайденхайм» проиграл при одной победе и одной ничьей.
Это говорит о плохой форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть фактор чужого поля.
Марвин Пирингер — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Вердера» забивала только одна команда
- в трех из пяти последних матчей «Вердер» выиграл и не пропустил
- в трех последних матчах «Хайденхайма» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.30, победа «Хайденхайма» — в 5.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.
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Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.
При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.
Ставка: сухая победа «Вердера» за 2.95