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    Приблизится ли «Вердер» к зоне еврокубков?

    «Вердер» — «Хайденхайм». Хозяева лишь в двух баллах от зоны еврокубков, но приблизятся ли они к ней сейчас? На что ставить в матче Бундеслиги 15 января? Ответ — в нашем прогнозе с коэффициентом 2.35

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Хайденхайм»
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    Йенс Стаге
    В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» на своем поле примет «Хайденхайм». Встреча пройдет 15 января и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Января 2025 года

    Вердер

  • Бремен
    •  Вердер 22:30 Хайденхайм

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •

    «Вердер»

    Турнирное положение: «Вердер» по итогам 16-ти туров чемпионата Германии пребывает в самой середине турнирной таблицы.

    Команда находится на девятой позиции с отставанием в два балла от зоны еврокубков (топ-6), а также в пять баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Вердер — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура немецкого первенства клуб на выезде потерпел поражение от «Лейпцига» (2:4).

    Перед этим в 15-м туре Бундеслиги бременский коллектив на этот раз в домашних стенах с разгромным результатом переиграл «Унион Берлин» (4:1).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Агу и Топп, дисквалифицирован — Фридль.

    Состояние команды: в четырех из пяти последних матчей, которые пришлись на разные турниры, «Вердер» выиграл при одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе, что проявилось в текущем сезоне, а также фактор своего поля.

    Йенс Стаге — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: «Хайденхайм» по итогам 16-ти туров чемпионата Германии набрал 13 очков и пребывает в нижней половине таблицы.

    Команда находится на 16-й позиции в зоне плей-офф за право остаться в элитном дивизионе и на один балл отстает безопасного 15-го места, а также на пять очков опережает зону вылета.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле одержал победу над «Унион» Берлин (2:0).

    Перед этим в 15-м туре чемпионата Германии клуб уже потерпел поражение, когда уступил «Бохуму» с результатом 0:2.

    Не сыграют: травмированы — Томалла, Хонсак, Сьенза, Нихьюс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми из 10-ти последних матчей в разных турнирах «Хайденхайм» проиграл при одной победе и одной ничьей.

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    Это говорит о плохой форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть фактор чужого поля.

    Марвин Пирингер — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Вердера» забивала только одна команда

    • в трех из пяти последних матчей «Вердер» выиграл и не пропустил

    • в трех последних матчах «Хайденхайма» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.30, победа «Хайденхайма» — в 5.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

    При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

    Ставка: сухая победа «Вердера» за 2.95

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    «Вердер» — «Хайденхайм»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 15.01.2025. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Вердер» к зоне еврокубков?
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