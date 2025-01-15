В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» на своем поле примет «Хайденхайм». Встреча пройдет 15 января и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» по итогам 16-ти туров чемпионата Германии пребывает в самой середине турнирной таблицы.

Команда находится на девятой позиции с отставанием в два балла от зоны еврокубков (топ-6), а также в пять баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура немецкого первенства клуб на выезде потерпел поражение от «Лейпцига» (2:4).

Перед этим в 15-м туре Бундеслиги бременский коллектив на этот раз в домашних стенах с разгромным результатом переиграл «Унион Берлин» (4:1).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Агу и Топп, дисквалифицирован — Фридль.

Состояние команды: в четырех из пяти последних матчей, которые пришлись на разные турниры, «Вердер» выиграл при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе, что проявилось в текущем сезоне, а также фактор своего поля.

Йенс Стаге — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» по итогам 16-ти туров чемпионата Германии набрал 13 очков и пребывает в нижней половине таблицы.

Команда находится на 16-й позиции в зоне плей-офф за право остаться в элитном дивизионе и на один балл отстает безопасного 15-го места, а также на пять очков опережает зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле одержал победу над «Унион» Берлин (2:0).

Перед этим в 15-м туре чемпионата Германии клуб уже потерпел поражение, когда уступил «Бохуму» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Томалла, Хонсак, Сьенза, Нихьюс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми из 10-ти последних матчей в разных турнирах «Хайденхайм» проиграл при одной победе и одной ничьей.

Это говорит о плохой форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть фактор чужого поля.

Марвин Пирингер — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Вердера» забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей «Вердер» выиграл и не пропустил

в трех последних матчах «Хайденхайма» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.30, победа «Хайденхайма» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

Ставка: сухая победа «Вердера» за 2.95