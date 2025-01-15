15 января в 1/2 финала Кубка Бельгии по футболу сыграют «Брюгге» и «Генк». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Генк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Черно-синие» привычно сражаются за чемпионство. На текущий момент они расположились на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Брюгге» весьма ярко атакует, отличившись 47 забитыми мячами в 21 матче. А вот в свои ворота команда пропустила 23 раза.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Черно-синие» уверенно одолели «Андерлехт» (3:0).

А вот до того команда переиграла «АХ Лёвен» (3:0). При этом поединок с «Вестерло» также завершился викторией (4:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Брюгге» забил 14 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Черно-синие» победили трижды кряду. Да и настрой на Кубок страны у команды максимальный.

Матчи с «Генком» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Брюгге» победил 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Месяц назад команда уверенно расправилась с «магистрами» (2:0).

«Генк»

Турнирное положение: «Магистры» бьются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Генк» настрелял 42 мяча в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 27 раз в 21 поединке.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Магистры» сумели переиграть «АХ Лёвен» (2:0).

До того команда учинила разгром «Сент-Трейдену» (4:0). А вот поединок с «Антверпеном» завершился подписанием мировой (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Генк» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Магистры» проводят довольно продуктивный отрезок. Команда в чемпионате на один балл опережает ближайшего преследователя.

При этом «Генк» в среднем пропускает более гола за матч. Да и в двух своих последних матчах команда добыла победы.

«Магистры» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Да в плане реализации команда способна прибавить.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Вот только «магистрам» нужно быть повнимательнее у своих владений.

Статистика для ставок

«Генк» победил в 2 последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Брюгге» имеет действующую трехматчевую победную серию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.02.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.67 и 2.10.

Прогноз: «Генк» выглядит достаточно монолитно, и уж точно не собирается лишь обороняться.

«Магистры» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, способных преуспеть в плане реализации.

Ставка: «Генк» не проиграет за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10