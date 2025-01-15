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    «Генк» не даст себя в обиду!

    «Брюгге» — «Генк». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок Бельгии, 15 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бельгия. Про Лига Прогнозы на Брюгге Прогнозы на Генк
    Прогноз и ставки на «Брюгге» — «Генк»
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    «Генк»
    15 января в 1/2 финала Кубка Бельгии по футболу сыграют «Брюгге» и «Генк». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Генк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бельгия. Кубок 15 Января 2025 года

    Брюгге

  • Брюгге
    •  Брюгге 22:45 Генк

    Генк

  • Бельгия. Про Лига
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    «Брюгге»

    Турнирное положение: «Черно-синие» привычно сражаются за чемпионство. На текущий момент они расположились на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Брюгге» весьма ярко атакует, отличившись 47 забитыми мячами в 21 матче. А вот в свои ворота команда пропустила 23 раза.

    Брюгге — Генк: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Черно-синие» уверенно одолели «Андерлехт» (3:0).

    А вот до того команда переиграла «АХ Лёвен» (3:0). При этом поединок с «Вестерло» также завершился викторией (4:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Брюгге» забил 14 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Черно-синие» победили трижды кряду. Да и настрой на Кубок страны у команды максимальный.

    Матчи с «Генком» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Брюгге» победил 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Месяц назад команда уверенно расправилась с «магистрами» (2:0).

    «Генк»

    Турнирное положение: «Магистры» бьются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Генк» настрелял 42 мяча в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 27 раз в 21 поединке.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Магистры» сумели переиграть «АХ Лёвен» (2:0).

    До того команда учинила разгром «Сент-Трейдену» (4:0). А вот поединок с «Антверпеном» завершился подписанием мировой (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Генк» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Магистры» проводят довольно продуктивный отрезок. Команда в чемпионате на один балл опережает ближайшего преследователя.

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    При этом «Генк» в среднем пропускает более гола за матч. Да и в двух своих последних матчах команда добыла победы.

    «Магистры» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Да в плане реализации команда способна прибавить.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Вот только «магистрам» нужно быть повнимательнее у своих владений.

    Статистика для ставок

    • «Генк» победил в 2 последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Брюгге» имеет действующую трехматчевую победную серию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.02.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.67 и 2.10.

    Прогноз: «Генк» выглядит достаточно монолитно, и уж точно не собирается лишь обороняться.

    «Магистры» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, способных преуспеть в плане реализации.

    Ставка: «Генк» не проиграет за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10

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    «Брюгге» — «Генк»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 15.01.2025. Прогнозы на футбол. «Генк» не даст себя в обиду!
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