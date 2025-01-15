Брюгге
Генк
«Брюгге»
Турнирное положение: «Черно-синие» привычно сражаются за чемпионство. На текущий момент они расположились на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Брюгге» весьма ярко атакует, отличившись 47 забитыми мячами в 21 матче. А вот в свои ворота команда пропустила 23 раза.
Брюгге — Генк: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Черно-синие» уверенно одолели «Андерлехт» (3:0).
А вот до того команда переиграла «АХ Лёвен» (3:0). При этом поединок с «Вестерло» также завершился викторией (4:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Брюгге» забил 14 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Черно-синие» победили трижды кряду. Да и настрой на Кубок страны у команды максимальный.
Матчи с «Генком» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Брюгге» победил 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Месяц назад команда уверенно расправилась с «магистрами» (2:0).
«Генк»
Турнирное положение: «Магистры» бьются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем «Генк» настрелял 42 мяча в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 27 раз в 21 поединке.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Магистры» сумели переиграть «АХ Лёвен» (2:0).
До того команда учинила разгром «Сент-Трейдену» (4:0). А вот поединок с «Антверпеном» завершился подписанием мировой (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Генк» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Магистры» проводят довольно продуктивный отрезок. Команда в чемпионате на один балл опережает ближайшего преследователя.
При этом «Генк» в среднем пропускает более гола за матч. Да и в двух своих последних матчах команда добыла победы.
«Магистры» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Да в плане реализации команда способна прибавить.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Вот только «магистрам» нужно быть повнимательнее у своих владений.
Статистика для ставок
- «Генк» победил в 2 последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Брюгге» имеет действующую трехматчевую победную серию
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.02.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.67 и 2.10.
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Прогноз: «Генк» выглядит достаточно монолитно, и уж точно не собирается лишь обороняться.
«Магистры» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, способных преуспеть в плане реализации.
Ставка: «Генк» не проиграет за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.10