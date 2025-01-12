ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кайо Борральо11 побед и ни одного поражения. «Боевые ботаники» продолжают покорять UFC Антуан Гризманн («Атлетико»)Примера. «Атлетико» сыграет с «Осасуной», «Севилья» примет «Валенсию», «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» Marvel RivalsMarvel Rivals. Идеально отшлифованный шутер, внушающий беспокойство
  • 17:19
    • Конте: Кварацхелия попросил продать его. Я очень разочарован
  • 16:51
    • «Металлург» переиграл «Трактор» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    «Святые» быстро загонят «лебедей»

    «Саутгемптон» — «Суонси». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 12 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на Саутгемптон Прогнозы на Суонси
    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Суонси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Суонси»
    12 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Суонси». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Суонси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок ФА 12 Января 2025 года

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 19:30 Суонси

    Суонси

  • Суонси
    •

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Святые» твердо стоят на вылет обратно в Чемпионшип. На данный момент команда занимает 20 место турнирной таблицы.

    При этом «Саутгемптон» набрал всего 6 очков в чемпионате. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 раза в 20 поединках АПЛ.

    Саутгемптон — Суонси: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда полностью провалила. «Святые» были разгромлены «Брентфордом» (0:5).

    До того команда потерпела поражение от «Кристал Пэласа» (1:2). При этом чуть ранее «святые» минимально уступили «Вест Хэму».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Саутгемптон» настрелял всего 2 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Святые» уступили в 3 своих последних поединках. А вот забила команда всего 12 мячей в чемпионате.

    Матчи с «лебедями» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Саутгемптон» добыл 5 викторий.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются прервать серию своих неудач. Да и обыгрывать полпреда второго по статусу дивизиона команда обязана.

    «Суонси»

    Турнирное положение: «Лебеди» нынче представляют второй по рангу английский дивизион. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Суонси» в 26 матчах отправил 30 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 раз.

  • Смелые прогнозы на 2025 год: Пулишич останется в «Милане», а «Челси» выиграет КЧМ
  • Предсказываем дорогостоящие трансферы и неожиданных победителей крупных турниров в 2025 году
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. «Лебеди» подписали мировую с «Вест Бромвичем» (1:1).

    До того команда по всем статьям уступила «Портсмуту» (0:4). А вот поединок с «Лутон Тауном» завершился победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Суонси» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Лебеди» на 6 очков отстают от зоны стыков. Вот только стабильность результатов оставляет желать лучшего.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Суонси» ныне смотрится не столь выгодно. Валлийцы не побеждали в двух своих последних поединках.

    К слову, «лебеди» в среднем пропускают чаще одного мяча за матч. Да и последняя победа над «святыми» случилась еще 8 лет назад.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Лебеди» постараются отыскать свой шанс на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Лебеди» в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Святые» уступили в 3 своих последних поединках

    • «Саутгемптон» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Саутгемптон» явно не допустит недооценки соперника, и уж точно сразу полетит в атаку.

    «Лебеди» не побеждали в двух своих последних матчах, да и вообще, не блещут стабильностью в игре и результатах.

    Ставка: Победа «Саутгемптона» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фрайбург — Хольштайн Киль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Майнц — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Челси — Моркам
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Борнмут — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Норвич — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брентфорд — Плимут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вальядолид — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Боруссия М — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Саутгемптон» — «Суонси»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на футбол. «Святые» быстро загонят «лебедей»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры