Саутгемптон
Суонси
«Саутгемптон»
Турнирное положение: «Святые» твердо стоят на вылет обратно в Чемпионшип. На данный момент команда занимает 20 место турнирной таблицы.
При этом «Саутгемптон» набрал всего 6 очков в чемпионате. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 раза в 20 поединках АПЛ.
Саутгемптон — Суонси: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда полностью провалила. «Святые» были разгромлены «Брентфордом» (0:5).
До того команда потерпела поражение от «Кристал Пэласа» (1:2). При этом чуть ранее «святые» минимально уступили «Вест Хэму».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Саутгемптон» настрелял всего 2 мяча, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Святые» уступили в 3 своих последних поединках. А вот забила команда всего 12 мячей в чемпионате.
Матчи с «лебедями» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Саутгемптон» добыл 5 викторий.
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются прервать серию своих неудач. Да и обыгрывать полпреда второго по статусу дивизиона команда обязана.
«Суонси»
Турнирное положение: «Лебеди» нынче представляют второй по рангу английский дивизион. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Суонси» в 26 матчах отправил 30 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. «Лебеди» подписали мировую с «Вест Бромвичем» (1:1).
До того команда по всем статьям уступила «Портсмуту» (0:4). А вот поединок с «Лутон Тауном» завершился победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Суонси» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лебеди» на 6 очков отстают от зоны стыков. Вот только стабильность результатов оставляет желать лучшего.
При этом «Суонси» ныне смотрится не столь выгодно. Валлийцы не побеждали в двух своих последних поединках.
К слову, «лебеди» в среднем пропускают чаще одного мяча за матч. Да и последняя победа над «святыми» случилась еще 8 лет назад.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Лебеди» постараются отыскать свой шанс на контратаках.
Статистика для ставок
- «Лебеди» в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Святые» уступили в 3 своих последних поединках
- «Саутгемптон» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
- 2.85Торино — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.83Севилья — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Милан — Кальяри: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: «Саутгемптон» явно не допустит недооценки соперника, и уж точно сразу полетит в атаку.
«Лебеди» не побеждали в двух своих последних матчах, да и вообще, не блещут стабильностью в игре и результатах.
Ставка: Победа «Саутгемптона» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.05