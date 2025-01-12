12 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Суонси». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Суонси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» твердо стоят на вылет обратно в Чемпионшип. На данный момент команда занимает 20 место турнирной таблицы.

При этом «Саутгемптон» набрал всего 6 очков в чемпионате. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 раза в 20 поединках АПЛ.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда полностью провалила. «Святые» были разгромлены «Брентфордом» (0:5).

До того команда потерпела поражение от «Кристал Пэласа» (1:2). При этом чуть ранее «святые» минимально уступили «Вест Хэму».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Саутгемптон» настрелял всего 2 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Святые» уступили в 3 своих последних поединках. А вот забила команда всего 12 мячей в чемпионате.

Матчи с «лебедями» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Саутгемптон» добыл 5 викторий.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются прервать серию своих неудач. Да и обыгрывать полпреда второго по статусу дивизиона команда обязана.

«Суонси»

Турнирное положение: «Лебеди» нынче представляют второй по рангу английский дивизион. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Суонси» в 26 матчах отправил 30 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. «Лебеди» подписали мировую с «Вест Бромвичем» (1:1).

До того команда по всем статьям уступила «Портсмуту» (0:4). А вот поединок с «Лутон Тауном» завершился победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Суонси» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лебеди» на 6 очков отстают от зоны стыков. Вот только стабильность результатов оставляет желать лучшего.

При этом «Суонси» ныне смотрится не столь выгодно. Валлийцы не побеждали в двух своих последних поединках.

К слову, «лебеди» в среднем пропускают чаще одного мяча за матч. Да и последняя победа над «святыми» случилась еще 8 лет назад.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Лебеди» постараются отыскать свой шанс на контратаках.

Статистика для ставок

«Лебеди» в среднем пропускают чаще гола за матч

«Святые» уступили в 3 своих последних поединках

«Саутгемптон» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Саутгемптон» явно не допустит недооценки соперника, и уж точно сразу полетит в атаку.

«Лебеди» не побеждали в двух своих последних матчах, да и вообще, не блещут стабильностью в игре и результатах.

Ставка: Победа «Саутгемптона» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.05