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    Совершит ли «Бристоль Сити» сенсацию?

    «Бристоль Сити» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 11 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Вулверхэмптон»
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    Матеус Кунья
    В рамках третьего раунда Кубка Англии «Бристоль Сити» на своем поле примет «Вулверхэмптон». Поединок пройдет 11 января и начнется в 15:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Вулверхэмптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 11 Января 2025 года

    Бристоль Сити

  • Бристоль
    •  Бристоль Сити 15:00 Вулверхэмптон

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
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    «Бристоль Сити»

    Турнирное положение: «Бристоль Сити» в данном матче только возьмет старт в старейшем футбольном турнире в истории.

    Команда по итогам 26-ти поединков второго дивизиона (Чемпионшип) занимает восьмую позицию с отставанием от три очка от зоны плей-офф за выход в английскую Премьер-лигу.

    Бристоль Сити — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура Чемпионшипа клуб в домашних стенах одержал победу над «Дерби Каунти» (1:0).

    Перед этим в 25-м туре второго английского дивизиона коллектив в чужих стенах потерял очки, сыграв вничью с «Плимутом» с результатом 2:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на Чемпионшип, «Бристоль Сити» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, это будет непросто с учетом преимущества соперника в классе.

    Анис Мехмети — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с девятью голами.

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Вулверхэмптон», как и соперник, в данном матче только возьмет старт в старейшем футбольном турнире в истории.

    Команда по итогам 20-ти поединков АПЛ занимает 17-ю позицию, лишь по дополнительным показателям опережая зону вылета (18-20-е места), поэтому всерьез рискует понизиться в классе.

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  • 08/01/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел разгром от «Ноттингем Форест» (0:3).

    Перед этим в 19-м туре английской Премьер-лиги коллектив уже не остался без очков, хотя и не выиграл, сыграв на выезде вничью с «Тоттенхэмом» — 2:2.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Вулверхэмптон» выиграл лишь дважды при пяти поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о не лучших шансах гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на выезде против набравшего хороший ход соперника, тем не менее, перевес в классе все же на их стороне.

    Матеус Кунья — лучший бомбардир команды в АПЛ с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Бристоль Сити» выиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Бристоль Сити» забивала только одна команда

    • в восьми из девяти последних матчей «Вулверхэмптона» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их девяти последних выездных поединках.


    Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.60, победа «Бристоль Сити» — в 2.80. При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выйдут в следующий раунд, ведь они не проиграли четыре последних матча, а также принимают соперника на своем поле.

    Ставка: «Бристоль Сити» пройдет дальше за 2.03

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    «Бристоль Сити» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 11.01.2025. Прогнозы на футбол. Совершит ли «Бристоль Сити» сенсацию?
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