В рамках третьего раунда Кубка Англии «Бристоль Сити» на своем поле примет «Вулверхэмптон». Поединок пройдет 11 января и начнется в 15:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Вулверхэмптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: «Бристоль Сити» в данном матче только возьмет старт в старейшем футбольном турнире в истории.

Команда по итогам 26-ти поединков второго дивизиона (Чемпионшип) занимает восьмую позицию с отставанием от три очка от зоны плей-офф за выход в английскую Премьер-лигу.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура Чемпионшипа клуб в домашних стенах одержал победу над «Дерби Каунти» (1:0).

Перед этим в 25-м туре второго английского дивизиона коллектив в чужих стенах потерял очки, сыграв вничью с «Плимутом» с результатом 2:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на Чемпионшип, «Бристоль Сити» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, это будет непросто с учетом преимущества соперника в классе.

Анис Мехмети — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с девятью голами.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон», как и соперник, в данном матче только возьмет старт в старейшем футбольном турнире в истории.

Команда по итогам 20-ти поединков АПЛ занимает 17-ю позицию, лишь по дополнительным показателям опережая зону вылета (18-20-е места), поэтому всерьез рискует понизиться в классе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел разгром от «Ноттингем Форест» (0:3).

Перед этим в 19-м туре английской Премьер-лиги коллектив уже не остался без очков, хотя и не выиграл, сыграв на выезде вничью с «Тоттенхэмом» — 2:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Вулверхэмптон» выиграл лишь дважды при пяти поражениях и одной ничьей.

Такая форма говорит о не лучших шансах гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на выезде против набравшего хороший ход соперника, тем не менее, перевес в классе все же на их стороне.

Матеус Кунья — лучший бомбардир команды в АПЛ с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Бристоль Сити» выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Бристоль Сити» забивала только одна команда

в восьми из девяти последних матчей «Вулверхэмптона» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их девяти последних выездных поединках.