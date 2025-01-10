Осер
Лилль
«Осер»
Турнирное положение: «Осер» после 16-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в середине турнирной таблицы.
«Осер» набрал 21 балл и занимает девятую позицию, на шесть очков отставая от зоны еврокубков (топ-6), а также на шесть баллов опережая зону плей-офф за выживание в Лиге 1.
Осер — Лилль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Страсбурга» (1:3).
Ранее в 1/32 финала Кубка Франции коллектив в домашних стенах оказался слабее представителя второго дивизиона страны «Дюнкерка» со счетом 0:1.
Не сыграют: травмированы — Хувер, Н'Гатта, Леон, Ошо, Дануа, Буайи-Кьяла, Кулибали, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Осер» ни разу не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.
Это говорит о плохой форме коллектива, что даже на своем поле не сулит ему хороших шансов на успех, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
Амед Траоре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.
«Лилль»
Турнирное положение: «Лилль» после 16-ти стартовых туров национального чемпионата Франции пребывает на четвертой строчке в зоне Лиги чемпионов.
«Лилль» набрал 28 очков и лишь по дополнительным показателям опережает «Лион», который занимает пятую позицию, что вне зоны главного еврокубка.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле разошелся миром с «Нантом» (1:1).
Перед этим в 1/32 финала Кубка Франции коллектив одержал победу — на этот раз в чужих стенах он обыграл представителя третьего дивизиона «Руан» с минимальным результатом 1:0.
Не сыграют: травмированы — Фернандес-Пардо, Жегрова, Мбаппе, Бенталеб, Умтити, Тиаго Сантуш, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 18-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лилль» не проиграл, но при этом выиграл лишь раз в трех последних матчах.
Это, тем не менее, говорит о хорошей форме коллектива, что сулит ему отличные шансы даже на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе.
Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды и Лиги 1 с 11-ю голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Осера» хотя бы одна команда не забивала
- в трех последних матчах «Лилля» забивали меньше 2,5 голов
- в пяти из восьми последних матчей «Лилль» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.70, победа «Осера» — в 4.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным раскладом, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.
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Прогноз: в пяти из восьми последних матчей гости выиграли. Так было и в их последнем выездном поединке.
При этом в трех из пяти последних матчей хозяева проиграли.
Ставка: «Лилль» победит за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах гостей.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.