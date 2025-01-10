10 января в 17-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» — «Лилль». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Осер» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» после 16-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в середине турнирной таблицы.

«Осер» набрал 21 балл и занимает девятую позицию, на шесть очков отставая от зоны еврокубков (топ-6), а также на шесть баллов опережая зону плей-офф за выживание в Лиге 1.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Страсбурга» (1:3).

Ранее в 1/32 финала Кубка Франции коллектив в домашних стенах оказался слабее представителя второго дивизиона страны «Дюнкерка» со счетом 0:1.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Хувер, Н'Гатта, Леон, Ошо, Дануа, Буайи-Кьяла, Кулибали, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Осер» ни разу не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.

Это говорит о плохой форме коллектива, что даже на своем поле не сулит ему хороших шансов на успех, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Амед Траоре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» после 16-ти стартовых туров национального чемпионата Франции пребывает на четвертой строчке в зоне Лиги чемпионов.

«Лилль» набрал 28 очков и лишь по дополнительным показателям опережает «Лион», который занимает пятую позицию, что вне зоны главного еврокубка.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле разошелся миром с «Нантом» (1:1).

Перед этим в 1/32 финала Кубка Франции коллектив одержал победу — на этот раз в чужих стенах он обыграл представителя третьего дивизиона «Руан» с минимальным результатом 1:0.

Не сыграют: травмированы — Фернандес-Пардо, Жегрова, Мбаппе, Бенталеб, Умтити, Тиаго Сантуш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 18-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лилль» не проиграл, но при этом выиграл лишь раз в трех последних матчах.

Это, тем не менее, говорит о хорошей форме коллектива, что сулит ему отличные шансы даже на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе.

Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды и Лиги 1 с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Осера» хотя бы одна команда не забивала

в трех последних матчах «Лилля» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из восьми последних матчей «Лилль» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.70, победа «Осера» — в 4.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным раскладом, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей гости выиграли. Так было и в их последнем выездном поединке.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяева проиграли.

Ставка: «Лилль» победит за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах гостей.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.