ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий Белоус«РПЛ не деградирует, а стала интересней». Юрий Белоус — с главными ожиданиями от 2025-го года для российского и мирового футбола Кристофер НкункуПять январских обменов, которые могут существенно помочь «Реалу», «МЮ», «Интеру» и «ПСЖ» Джуд Беллингем«Реал» — «Мальорка». Онлайн
    Все новости спорта

    Удержится ли «Лилль» в зоне Лиги чемпионов?

    «Осер» — «Лилль». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Лига 1, 10 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Осер Прогнозы на Лилль Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Осер» — «Лилль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джонатан Дэвид
    10 января в 17-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» — «Лилль». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Осер» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 10 Января 2025 года

    Осер

  • Осер
    •  Осер 23:00 Лилль

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •

    «Осер»

    Турнирное положение: «Осер» после 16-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в середине турнирной таблицы.

    «Осер» набрал 21 балл и занимает девятую позицию, на шесть очков отставая от зоны еврокубков (топ-6), а также на шесть баллов опережая зону плей-офф за выживание в Лиге 1.

    Осер — Лилль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Страсбурга» (1:3).

    Ранее в 1/32 финала Кубка Франции коллектив в домашних стенах оказался слабее представителя второго дивизиона страны «Дюнкерка» со счетом 0:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Хувер, Н'Гатта, Леон, Ошо, Дануа, Буайи-Кьяла, Кулибали, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Осер» ни разу не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.

    Это говорит о плохой форме коллектива, что даже на своем поле не сулит ему хороших шансов на успех, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

    Амед Траоре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» после 16-ти стартовых туров национального чемпионата Франции пребывает на четвертой строчке в зоне Лиги чемпионов.

    «Лилль» набрал 28 очков и лишь по дополнительным показателям опережает «Лион», который занимает пятую позицию, что вне зоны главного еврокубка.

  • Трансферный дайджест. 31 декабря — 6 января
  • «Спартак» хочет вернуть Промеса, за Хусанова конкурируют топ-клубы, «Рома» хочет сыграть на чувствах Фраттези
  • 06/01/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле разошелся миром с «Нантом» (1:1).

    Перед этим в 1/32 финала Кубка Франции коллектив одержал победу — на этот раз в чужих стенах он обыграл представителя третьего дивизиона «Руан» с минимальным результатом 1:0.

    Не сыграют: травмированы — Фернандес-Пардо, Жегрова, Мбаппе, Бенталеб, Умтити, Тиаго Сантуш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 18-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лилль» не проиграл, но при этом выиграл лишь раз в трех последних матчах.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Это, тем не менее, говорит о хорошей форме коллектива, что сулит ему отличные шансы даже на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе.

    Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды и Лиги 1 с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Осера» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех последних матчах «Лилля» забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти из восьми последних матчей «Лилль» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.70, победа «Осера» — в 4.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным раскладом, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.

    Прогноз: в пяти из восьми последних матчей гости выиграли. Так было и в их последнем выездном поединке.

    При этом в трех из пяти последних матчей хозяева проиграли.

    Ставка: «Лилль» победит за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах гостей.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Сочи — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Ахдуд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПАОК — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Касымпаша — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Беерсхот — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фулхэм — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.97
  • Экспресс дня 9 января 2025 года
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Эвертон — Питерборо Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Данди — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Монфис — Басаваредди
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Оттава — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Орландо — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Осер» — «Лилль»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 10.01.2025. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Лилль» в зоне Лиги чемпионов?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры